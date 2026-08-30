Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Florin Tănase și Vali Crețu, excluși din lotul FCSB pentru meciul cu UTA Arad. Motivele deciziei. Exclusiv

Tensiuni la FCSB cu Florin Tănase și Valentin Crețu! Fanatik a aflat că „veteranii” din lotul roș-albaștrilor nu vor fi în lot pentru partida cu UTA Arad
Cristi Coste, Răzvan Rădulescu
30.08.2026 | 10:39
Florin Tanase si Vali Cretu exclusi din lotul FCSB pentru meciul cu UTA Arad Motivele deciziei Exclusiv
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Florin Tănase și Valentin Crețu nu vor fi în lot pentru partida FCSB-ului cu UTA Arad. Foto: sport.pictures.eu.
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Tensiunea la FCSB atinge cote maxime înaintea partidei cu UTA, duminică, 30 august, de la ora 21:00, în etapa a 7-a din SuperLiga. Cristi Coste a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA că Florin Tănase și Vali Crețu au fost excluși din lot pentru duelul care va avea loc la Târgoviște.

Florin Tănase și Vali Crețu, OUT din lotul FCSB la partida cu UTA Arad

Atmosferă tot mai tensionată la FCSB pe fondul rezultatelor nefaste pe care fosta campioană a României le înregistrează în startul acestui sezon. Venită după o stagiune în care a jucat în play-out, echipa lui Gigi Becali a fost eliminată prematur din cupele europene și a fost învinsă în ultima partidă de CFR Cluj (0-1), echipă aflată în degringoladă.

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FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Florin Tănase și Vali Crețu au fost scoși de antrenorul Marius Baciu din ședința de pregătire de joi premergător partidei cu UTA Arad. Însă tensiunile continuă să crească în vestiarul roș-albaștrilor. Cristi Coste a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că atât Tănase, cât și Crețu nu vor fi pe foaia de joc la partida contra „Bătrânei Doamne”, decizie luată de staff din cauza problemelor de indisciplină ale celor doi jucători.

„Apropo de FCSB, tensiunile continuă acolo. Din informațiile noastre, doi jucători foarte importanți nu sunt în lot pentru meciul cu UTA. Este vorba despre căpitanul Florin Tănase și Vali Crețu. Ambii au fost lăsați în afara lotului pentru această partidă. Mulți dintre voi ați citit ieri pe FANATIK că cei doi au fost scoși din antrenamentul de joi de către Marius Baciu, în urma unei discuții pe care Tănase a avut-o cu Lucian Filip. Crețu, nemulțumit și el, s-au antrenat separat vineri.

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Decizia staff-ului de acolo, Gigi Becali și cei care conduc FCSB-ul, a fost ca cei doi să nu fie în lot pentru partida de diseară cu UTA. Vorbim de căpitanul echipei, care nu este în lot, și de un jucător care a fost foarte important în ultimii ani pentru FCSB. Un jucător pe care Gigi Becali l-a plăcut și tot i-a prelungit contractul. Asta arată că acolo sunt tensiuni”, a dezvăluit Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

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Florin Tănase și Vali Crețu s-au antrenat separat înainte de FCSB – UTA Arad

Decizia radicală luată la FCSB în privința lui „Tase” și Crețu vine la scurt timp după ce FANATIK a scris în exclusivitate că cei doi „veterani” au fost scoși de la antrenament și s-au pregătit separat în săptămâna premergătoare duelului cu trupa lui Adi Mihalcea. Lider al vestiarului, Tănase a intrat în conflict cu antrenorul secund Lucian Filip la antrenamentul de miercuri.

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De cealaltă parte, Valentin Crețu îi nemulțumește  pe cei de la FCSB prin atitudinea sa. Fundașul dreapta în vârstă de 37 de ani este tot mai nemulțumit din cauza faptului că nu prinde minute în echipa lui Marius Baciu. Deși au fost reprimiți inițial la antrenamentele, Tănase și Crețu se află în conflict cu staff-ul roș-albaștrilor

  • 329 de partide, 106 goluri și 56 pase decisive a bifat până acum Florin Tănase la FCSB
  • 252 de partide, 1 gol și 22 de pase decisive are Vali Crețu până în prezent la FCSB
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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