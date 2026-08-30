ADVERTISEMENT

Tensiunea la FCSB atinge cote maxime înaintea partidei cu UTA, duminică, 30 august, de la ora 21:00, în etapa a 7-a din SuperLiga. Cristi Coste a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA că Florin Tănase și Vali Crețu au fost excluși din lot pentru duelul care va avea loc la Târgoviște.

Florin Tănase și Vali Crețu, OUT din lotul FCSB la partida cu UTA Arad

Atmosferă tot mai tensionată la FCSB pe fondul rezultatelor nefaste pe care fosta campioană a României le înregistrează în startul acestui sezon. Venită după o stagiune în care a jucat în play-out, echipa lui Gigi Becali a fost eliminată prematur din cupele europene și a fost învinsă în ultima partidă de CFR Cluj (0-1), echipă aflată în degringoladă.

ADVERTISEMENT

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că din ședința de pregătire de joi premergător partidei cu UTA Arad. Însă tensiunile continuă să crească în vestiarul roș-albaștrilor. Cristi Coste a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că atât Tănase, cât și Crețu nu vor fi pe foaia de joc la partida contra „Bătrânei Doamne”, decizie luată de staff din cauza problemelor de indisciplină ale celor doi jucători.

„Apropo de FCSB, tensiunile continuă acolo. Din informațiile noastre, doi jucători foarte importanți nu sunt în lot pentru meciul cu UTA. Este vorba despre căpitanul Florin Tănase și Vali Crețu. Ambii au fost lăsați în afara lotului pentru această partidă. Mulți dintre voi ați citit ieri pe FANATIK că cei doi au fost scoși din antrenamentul de joi de către Marius Baciu, în urma unei discuții pe care Tănase a avut-o cu Lucian Filip. Crețu, nemulțumit și el, s-au antrenat separat vineri.

ADVERTISEMENT

Decizia staff-ului de acolo, Gigi Becali și cei care conduc FCSB-ul, a fost ca cei doi să nu fie în lot pentru partida de diseară cu UTA. Vorbim de căpitanul echipei, care nu este în lot, și de un jucător care a fost foarte important în ultimii ani pentru FCSB. Un jucător pe care Gigi Becali l-a plăcut și tot i-a prelungit contractul. Asta arată că acolo sunt tensiuni”, a dezvăluit Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Florin Tănase și Vali Crețu s-au antrenat separat înainte de FCSB – UTA Arad

Decizia radicală luată la FCSB în privința lui „Tase” și Crețu vine la scurt timp după ce FANATIK a scris în exclusivitate că cei doi „veterani” au fost scoși de la antrenament și s-au pregătit separat . Lider al vestiarului, Tănase a intrat în conflict cu antrenorul secund Lucian Filip la antrenamentul de miercuri.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Valentin Crețu îi nemulțumește pe cei de la FCSB prin atitudinea sa. Fundașul dreapta în vârstă de 37 de ani este tot mai nemulțumit din cauza faptului că nu prinde minute în echipa lui Marius Baciu. Deși au fost reprimiți inițial la antrenamentele, Tănase și Crețu se află în conflict cu staff-ul roș-albaștrilor