FCSB forțează marea lovitură: transferul lui Florinel Coman! Despre ce bani e vorba. Exclusiv

Florinel Coman n-a prins lotul celor de la Al Gharafa pentru prima etapă din noul sezon în Qatar. Atacantul român ar putea pleca în această vară, dar cel mai mare impediment pentru cluburile care îl doresc este salariul uriaş, cifrat la două milioane de euro.

FCSB forțează marea lovitură: transferul lui Florinel Coman!

FCSB încearcă marea lovitură şi vrea să îl readucă pe atacantul vândut în urmă cu un an pentru 5,25 milioane de euro. FANATIK a aflat că oficialii roş-albaştrilor au început demersurile pentru transferul lui Coman.

Din informaţiile noastre, cei de la Al Gharafa au transmis că Florinel Coman poate pleca gratis la orice club care îi suportă jumătate din salariu, adică un milion de euro, cealaltă jumătate fiind plătită în continuare de qatarezi.

În aceste condiţii, Gigi Becali i-a transmis că e gata să îi dea 500.000 de euro lui Coman, iar fotbalistul să renunţe la 500.000 de euro ca să ajungă la FCSB. În această combinaţie, Coman ar juca la echipa la care s-a consacrat şi ar câştiga în total 1,5 milioane de euro (1 milion plătit de Al Gharafa, 500.000 de euro de Gigi Becali).

Florinel Coman aşteaptă ofertele, dar orice formaţie care îl doreşte trebuie să plătească un milion de euro, jumătatea salariului. Fotbalistul mai are contract cu Al Gharafa până în 30 iunie 2027 şi nici nu se pune problema să renunţe la salariul faraonic pe care îl are în Golf.

Gigi Becali aşteaptă banii pe transfer: „A dat FIFA şi acum TAS trebuie să dea definitiv”

FCSB l-a vândut în urmă cu un an pe Florinel Coman la Al Gharafa, dar . Gigi Becali s-a adresat instanţelor şi a avut câştig de cauză la FIFA, spunând că va mai încasa un milion de euro în plus din penalităţi, ceea ce înseamnă că suma de transfer va fi de peste 6 milioane de euro:

„Păi, acum în august trebuie să dea. Până la 30 august trebuie să dea TAS. A dat FIFA şi acum TAS trebuie să dea definitiv, 6 milioane şi vreo 400 (n.r. 400.000) şi penalizări, dobânzi până la zi”, .

Universitatea Craiova, interesată de transferul lui Florinel Coman!

De Florinel Coman . Iar un argument pentru acest transfer este faptul că Mirel Rădoi este naşul lui Florinel Coman. Însă, ca transferul să se realizeze, Mihai Rotaru trebuie să bage mâna adânc în buzunar şi să plătească un milion de euro, salariul pe an al fotbalistului.

Transferat vara trecută în Qatar, Florinel Coman a fost împrumutat în prima parte a sezonului în Serie A la Cagliari. A marcat la debut, însă nu a reuşit să se impună în Italia, având şi mai multe accidentări în cele şase luni petrecute în Serie A.