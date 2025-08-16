Sport

FCSB forțează marea lovitură: transferul lui Florinel Coman! Despre ce bani e vorba. Exclusiv

FCSB încearcă să dea o lovitură puternică în perioada de mercato. Roş-albaştrii vor să îl transfere pe Florinel Coman şi Gigi Becali e dispus să bage mâna adânc în buzunar.
Cristi Coste, Marian Popovici
16.08.2025 | 14:53
FCSB forteaza marea lovitura transferul lui Florinel Coman Despre ce bani e vorba Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
FCSB forțează marea lovitură: transferul lui Florinel Coman! Despre ce bani e vorba. Sursa: colaj Fanatik

Florinel Coman n-a prins lotul celor de la Al Gharafa pentru prima etapă din noul sezon în Qatar. Atacantul român ar putea pleca în această vară, dar cel mai mare impediment pentru cluburile care îl doresc este salariul uriaş, cifrat la două milioane de euro.

ADVERTISEMENT

FCSB forțează marea lovitură: transferul lui Florinel Coman!

FCSB încearcă marea lovitură şi vrea să îl readucă pe atacantul vândut în urmă cu un an pentru 5,25 milioane de euro. FANATIK a aflat că oficialii roş-albaştrilor au început demersurile pentru transferul lui Coman.

Din informaţiile noastre, cei de la Al Gharafa au transmis că Florinel Coman poate pleca gratis la orice club care îi suportă jumătate din salariu, adică un milion de euro, cealaltă jumătate fiind plătită în continuare de qatarezi.

ADVERTISEMENT

În aceste condiţii, Gigi Becali i-a transmis că e gata să îi dea 500.000 de euro lui Coman, iar fotbalistul să renunţe la 500.000 de euro ca să ajungă la FCSB. În această combinaţie, Coman ar juca la echipa la care s-a consacrat şi ar câştiga în total 1,5 milioane de euro (1 milion plătit de Al Gharafa, 500.000 de euro de Gigi Becali).

Florinel Coman aşteaptă ofertele, dar orice formaţie care îl doreşte trebuie să plătească un milion de euro, jumătatea salariului. Fotbalistul mai are contract cu Al Gharafa până în 30 iunie 2027 şi nici nu se pune problema să renunţe la salariul faraonic pe care îl are în Golf.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Gigi Becali aşteaptă banii pe transfer: „A dat FIFA şi acum TAS trebuie să dea definitiv”

FCSB l-a vândut în urmă cu un an pe Florinel Coman la Al Gharafa, dar qatarezii nu au virat nici până în ziua de azi suma de transfer. Gigi Becali s-a adresat instanţelor şi a avut câştig de cauză la FIFA, spunând că va mai încasa un milion de euro în plus din penalităţi, ceea ce înseamnă că suma de transfer va fi de peste 6 milioane de euro:

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Ce rușinos!". Cum l-a numit Kasparov pe Vladimir Putin, după summitul istoric din Alaska

„Păi, acum în august trebuie să dea. Până la 30 august trebuie să dea TAS. A dat FIFA şi acum TAS trebuie să dea definitiv, 6 milioane şi vreo 400 (n.r. 400.000) şi penalizări, dobânzi până la zi”, a spus patronul FCSB.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, interesată de transferul lui Florinel Coman!

De Florinel Coman s-a interesat şi Universitatea Craiova. Iar un argument pentru acest transfer este faptul că Mirel Rădoi este naşul lui Florinel Coman. Însă, ca transferul să se realizeze, Mihai Rotaru trebuie să bage mâna adânc în buzunar şi să plătească un milion de euro, salariul pe an al fotbalistului.

Transferat vara trecută în Qatar, Florinel Coman a fost împrumutat în prima parte a sezonului în Serie A la Cagliari. A marcat la debut, însă nu a reuşit să se impună în Italia, având şi mai multe accidentări în cele şase luni petrecute în Serie A.

  • 27 de ani are Florinel Coman
  • 5.000.000 de euro este cota de piaţă a fotbalistului
Nicolae Stanciu, reacție surprinzătoare după reuşita din Genoa – Vicenza 3-0: „Golul meu...
Fanatik
Nicolae Stanciu, reacție surprinzătoare după reuşita din Genoa – Vicenza 3-0: „Golul meu contează mai puțin” + ce spune despre prezența lui Mircea Lucescu
Noi detalii despre stadionul Dinamo. Primarul Capitalei le-a dat o veste mare câinilor...
Fanatik
Noi detalii despre stadionul Dinamo. Primarul Capitalei le-a dat o veste mare câinilor roșii
Barcelona a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu Marcus Rashford și Joan Garcia...
Fanatik
Barcelona a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu Marcus Rashford și Joan Garcia înainte de debutul catalanilor în noul sezon
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl...
iamsport.ro
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl luase la mișto: 'Vezi-ți de treabă, a trecut perioada ta!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!