FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv

FCSB este la un pas de a transfera un fotbalist cu mare potențial din SuperLiga. Cine este jucătorul care aparține de Benfica și este dorit de Gigi Becali.
Mihai Dragomir
02.09.2025 | 12:02
Gigi Becali a pus ochii pe „perla” de la FC Argeș. Pe cine vrea să aducă la FCSB. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Gigi Becali a anunțat imediat după CFR Cluj – FCSB 2-2 că va mai face un transfer de urgență. După ce l-a refuzat pe Adrian Rus, jucătorul pe care FANATIK l-a anunțat drept noul transfer al Universității Craiova, latifundiarul din Pipera s-a reorientat. Pe cine vrea să aducă acum la FCSB.

Gigi Becali e gata să aducă la FCSB un tânăr revelație din SuperLiga

Rezultatele, dar și prestațiile inconstante ale jucătorilor săi l-au determinat pe Gigi Becali să facă noi mutări la echipa sa pe finalul perioadei de transferuri. Patronul bucureștenilor a scanat imediat campionatul României și a pus ochii pe un puști revelație.

Mai exact, Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a dezvăluit că a fost contactat de FCSB și că a discutat despre un eventual transfer al tânărului Mario Tudose, fundașul central în vârstă de 20 de ani care aparține și de Benfica.

„Nu s-a terminat discuția. Vom vedea ce se va întâmpla zilele următoare!”

„Am avut o discuție și cu domnul Becali, și cu MM. Nu s-a terminat discuția. Noi avem 50% din Tudose, 50% are Benfica. Orice ofertă pe care o primim trebuie să le-o înaintăm lor. În cazul în care ei nu vor să îl transfere pe Tudose la suma pe care o avem, atunci da, putem discuta cu orice altă echipă.

Deocamdată așteptăm răspunsul celor de la Benfica. Vom vedea ce se va întâmpla zilele următoare. Nu suntem disperați să vindem jucători, nici nu ne dorim să vindem, dar înțelegem dorința jucătorilor.

Eu nu am discutat cu Mario Tudose, nici cu cu tatăl lui, care este un om pe care îl cunosc și se pricepe la fotbal. Nu știu dacă își dorește să ajungă la FCSB. Dar vom vedea în primul rând răspunsul Benficăi și apoi discutăm și cu FCSB”, a spus Dani Coman în direct la FANATIK SUPERLIGA.

  • 350.000 de euro este cota lui Mario Tudose în prezent
  • 9 meciuri oficiale a bifat până acum, în acest sezon, pentru FC Argeș

