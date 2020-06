Meciul FCSB – Gaz Metan Mediaş are loc duminică, 21 iunie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 4-a din play-off-ul Casa Pariurilor Liga 1. Se vor afla faţă în faţă echipele situate pe locurile 2 şi respectiv 6, dar despărţite de numai două puncte: FCSB are 26 de puncte, medieşenii 24.

După ce a fost învinsă nemeritat la Cluj cu 1-0 de liderul CFR, FCSB a pierdut contactul cu prima clasată, echipa ardeleană luând un avans de şapte lungimi, care s-au făcut 10 după victoria campioanei la Botoșani.

Nici poziţia a doua nu este deloc sigură pentru echipa pregătită de Bogdan Vintilă, întrucît Craiova a învins pe Astra și are 3 puncte peste FCSB. Craiova joacă și restanța cu Botoşani marţi, 23 iunie.

UPDATE, 21 iunie, ora 18:30. Iată primul 11 pe care Bogdan Vintilă îl trimite în teren împotriva Mediașului:

Vlad – Crețu, Miron, Perianu, Pantea – Ov. Popescu, Vână, Olaru – Man, Moruțan, Tănase (cpt).

De partea cealaltă, Dusan Uhrin trimite următorul prim 11 în teren:

Pleșca – Butean, Larie, M. Constantin, Moura – Droppa, Fofana – Ciocan, Chamed, Velisar – Buș.

FCSB – Gaz Metan Mediaş Live video pe Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus

Partida FCSB – Gaz Metan Mediaș are loc duminică, 21 iunie, de la ora 20:00, în etapa a patra din play-off şi este televizată în direct pe canalele Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus. De asemeni, puteţi intra şi pe site-ul FANATIK.ro, pentru a urmări meciul în format LIVE VIDEO.

La Cluj FCSB a făcut cel mai bun meci din acest sezon, reuşind să îşi creeze mai multe situaţii mari de gol, însă în faţă a avut un portar, pe Arlauskis, imposibil de învins. Lituanianul a scos cel puţin patru mingii grele pe care scria gol şi a avut o contribuţie uriaşă la victoria echipei sale.

Mulţi jucători KO pentru Bogdan Vintilă după meciul de la Cluj

Jocul de la Cluj nu a avut urme adânci doar pentru moralul echipei, dar şi pentru starea de sănătate a lotului. Nu mai puţin de patru jucători s-au accidentat serios şi vor lipsi destul de mult, pentru unii fiind chiar final de sezon. În această situaţie se află Lucian Filip şi Dragoş Nedelcu.

Veştile proaste au continuat pentru antrenorul Bogdan Vintilă în următoarele zile, când medicii lotului i-au comunicat că şi mijlocaşul Răzvan Oaidă şi atacantul Florinel Coman sunt out pentru cel puţin o lună.

Nici Duşan Uhrin nu ştie situaţia jucătorilor săi de la o zi la alta

În aceste condiţii, cu francezul Harlem Gnohere plecat definitiv de la echipă, cu alţi trei jucători şi ei nerefăcuţi, fundaşul central Iulian Cristea şi fundaşii stânga Ionuţ Panţâru şi Soiledis, pentru antrenorul FCSB va fi un adevărat rebus alcătuirea unui prim unsprezece competitiv.

De problemele de la FCSB nu poate profita însă foarte mult gruparea medieşeană. Pentru că noul antrenor, cehul Duşan Uhrin Junior, nu ştie practic ce fotbalişti va mai avea disponibili de la o zi la alta. Jucătorii sunt neplătiţi, iar cei cărora le expiră acum contractele, la final de iunie, sunt pe picior de plecare.

Două succese medieşene la Bucureşti

În plus atacantul Dumitru Cardoso e suspendat pentru trei etape după cartonaşul roşu luat la Giurgiu, unde Gazul a rezistat la 0-0 până la final, deşi Astra a avut avantaj numeric de aproape o oră.

În istoria meciurilor directe la Bucureşti începând din anul 2000 jucătorii din judeţul Sibiu au reuşit să dea lovitura doar de două ori, în 2010 şi 2016 şi au mai făcut un 0-0 în 2012. În rest, victorii clare, la minim două goluri diferenţă pentru bucureşteni.

FCSB e favorita bookmakerilor

Pentru casele de pariuri absenţele din lotul FCSB nu par a fi atât de importante, acordând cotă la victorie oamenilor luiBogdan Vintilă la 1,65, faţă de un tentant, dar puţin probabil, 5,95 pentru victoria medieşenilor. Care însă, au la gol marcat, nu mai puţin de 1,80 cotă, ceea ce poate fi încercat la găurile existente în defensiva roş-albastră.