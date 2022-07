FCSB, gest emoționant înainte de primul meci din SuperLiga. Moment special alături de copiii de la Casa Speranței: „Suntem fericiți că le-am adus o bucurie” Video

e gata de startul noului sezon, iar jucătorii au primit o vizită specială la cantonamentul din Berceni, căpitanul Florin Tănase oferind mai multe declarații.

Surpriza copiilor, pentru jucătorii FCSB-ului: „Ne dorim și sperăm să le aducem această bucurie”

FCSB a primit vizita deja tradițională a copiilor de la Casa Speranței, care au venit cu tricouri de campioni inscripționate cu poza și numele jucătorilor lui Toni Petrea.

Copiii au putut să stea de vorbă cu idolii lor și au primit mai multe cadouri, printre care și ghiozdane cu numele FCSB.

„Ne simțim bine când îi întâlnim pe prietenii noștri de la Casa Speranței. Suntem fericiți că le-am adus o bucurie și îi face fericiți. Te simți foarte bine când vezi acești copii că zâmbesc.

Am văzut tricourile astea frumoase. O surpriză pentru noi. Ne dorim și sperăm să le aducem această bucurie la sfârșit”, a declarat , vizibil emoționat, mai ales că .

Florin Tănase, dezvăluiri despre prima întâlnire cu marele Nicolae Dobrin: „Probabil că a văzut talentul meu”

Florin Tănase și-a adus aminte de perioada în care era copil, trăznăiile pe care le făcea și primele meciuri ca spectator al Stelei în Ghencea: „Nu știu dacă am fost cuminte. Să o întreb pe mama! Mă jucam mai mult cu mingea. Am spart 100%! Și pe la bloc am spart.

Eram fan Steaua, am și venit la câteva meciuri de la Pitești. M-a adus tatăl meu. Nu am reușit să iau autografe. Îmi plăceau toți. Și Dică, Rădoi, toată echipa îmi plăcea”.

Căpitanul FCSB a dezvăluit și primul moment în care a întâlnit un fotbalist cu adevărat uriaș: „Prima dată l-am întâlnit pe domnul Dobrin, la Pitești. A venit acolo unde mă antrenam eu. Nu am vorbit cu el personal, doar l-am văzut la doi metri de mine. Probabil că a văzut talentul meu. Mie îmi plăcea matematica. Româna nu prea”.

Copiii au ajuns la baza de la Berceni cu autocarul clubului

FCSB a anunțat pe site-ul oficial mai multe informații despre evenimentul care a avut loc la baza de pregătire de la Berceni: „Vizita copiilor de la Casa Speranței! Roș-albaștrii s-au bucurat de tradiționala vizită a copiilor de la Centrul de Zi ”Casa Speranței”, pe care jucătorii noștri i-au văzut ultima dată în preajma Paștelui.

Elevii lui Anton Petrea le-au acordat autografe și cadouri în cadrul unei acțiuni organizate împreună cu partenerul Walter Tosto. Pentru a avea parte de o experiență de neuitat, micuții au fost aduși la Baza Sportivă FCSB la bordul autocarului clubului. FCSB le mulțumește pentru vizită și îi așteaptă și cu alte ocazii!”.