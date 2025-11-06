Sport

FCSB, gest superb în memoria lui Emeric Ienei! Cum îl vor omagia roș-albaștrii pe legendarul antrenor al Stelei

Cei de la FCSB pregătesc un moment special în memoria Emeric Ienei. Ce vor face jucătorii lui Gigi Becali în următorul meci: cum va fi comemorat „nea Imi”.
Iulian Stoica
06.11.2025 | 16:00
FCSB gest superb in memoria lui Emeric Ienei Cum il vor omagia rosalbastrii pe legendarul antrenor al Stelei
FCSB, gest superb în memoria lui Emeric Ienei. Sursă foto: Colaj Fanatik
Emeric Ienei a murit în dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie. Fostul antrenor de renume s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, după ce, în ultimele luni, a avut probleme de sănătate. FCSB nu va trece cu ușurință peste acest moment, iar jucătorii pregătesc un moment special.

FCSB, gest superb în memoria regretatului Emeric Ienei

Vestea morții lui Emeric Ienei a cutremurat întreaga țară, nu doar lumea sportului. „Nea Imi” a fost elogiat de numeroase personalități din România, iar omagiile aduse în memoria sa vor continua și în perioada următoare.

Înainte de meciul dintre Basel și FCSB, Mihai Stoica a mărturisit că speră la o revanșă în fața elvețienilor, asta pentru a-l omagia pe Emeric Ienei. Totodată, jucătorii campioanei vor intra cu tricouri speciale în partida cu FC Hermannstadt din campionat, asta pentru a aduce aminte de cât de mare a fost „nea Imi”.

„E clar că e o situaţie specială, mi-aş dori să facem un meci special şi să obţinem un rezultat bun aici (n.r. în Elveția). E momentul pentru o revanşă, măcar în memoria lui nea Imi.

Tricouri la Sibiu! (…) La Sibiu vom intra cu tricouri în memoria marelui Emeric Ienei”, a declarat Mihai Stoica vizavi de decesul lui Emeric Ienei, conform Prima Sport. Totodată, înainte de fluierul de start al meciului Basel – FCSB se va ține un moment de reculegere în memoria regretatului personaj din fotbalul românesc, conform golazo.ro. De asemenea, jucătorii FCSB vor purta banderolă neagră.

Ce mesaj a transmis Gică Hagi după decesul lui Emeric Ienei

Gică Hagi a fost profund afectat de vestea morții lui Emeric Ienei. „Regele” a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat durerea pentru pierderea lui „nea Imi”

„Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, a fost mesajul lui Gică Hagi.

