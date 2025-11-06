FCSB, gest superb în memoria lui Emeric Ienei! Cum îl vor omagia roș-albaștrii pe legendarul antrenor al Stelei

ADVERTISEMENT

Emeric Ienei a murit în dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie. Fostul antrenor de renume s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, după ce, în ultimele luni, a avut probleme de sănătate. FCSB nu va trece cu ușurință peste acest moment, iar jucătorii pregătesc un moment special.

FCSB, gest superb în memoria regretatului Emeric Ienei

Vestea morții lui Emeric Ienei a cutremurat întreaga țară, nu doar lumea sportului. „Nea Imi” a fost elogiat de numeroase personalități din România, iar omagiile aduse în memoria sa vor continua și în perioada următoare.

ADVERTISEMENT

Înainte de meciul dintre Basel și FCSB, . Totodată, jucătorii campioanei vor intra cu tricouri speciale în partida cu FC Hermannstadt din campionat, asta pentru a aduce aminte de cât de mare a fost „nea Imi”.

„E clar că e o situaţie specială, mi-aş dori să facem un meci special şi să obţinem un rezultat bun aici (n.r. în Elveția). E momentul pentru o revanşă, măcar în memoria lui nea Imi.

ADVERTISEMENT

Tricouri la Sibiu! (…) La Sibiu vom intra cu tricouri în memoria marelui Emeric Ienei”, a declarat Mihai Stoica vizavi de decesul lui Emeric Ienei, conform t. Totodată, înainte de fluierul de start al meciului Basel – FCSB se va ține un moment de reculegere în memoria regretatului personaj din fotbalul românesc, conform . De asemenea, jucătorii FCSB vor purta banderolă neagră.

ADVERTISEMENT

Ce mesaj a transmis Gică Hagi după decesul lui Emeric Ienei

„Regele” a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat durerea pentru pierderea lui „nea Imi”

„Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, a fost mesajul lui Gică Hagi.