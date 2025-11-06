FCSB, gest superb în memoria lui Emeric Ienei! Cum îl vor omagia roș-albaștrii pe legendarul antrenor al Stelei

Emeric Ienei a murit în dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie. Fostul antrenor de renume s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, după ce, în ultimele luni, a avut probleme de sănătate. FCSB nu va trece cu ușurință peste acest moment, iar jucătorii pregătesc un moment special.
Vestea morții lui Emeric Ienei a cutremurat întreaga țară, nu doar lumea sportului. „Nea Imi” a fost elogiat de numeroase personalități din România, iar omagiile aduse în memoria sa vor continua și în perioada următoare.
Înainte de meciul dintre Basel și FCSB, Mihai Stoica a mărturisit că speră la o revanșă în fața elvețienilor, asta pentru a-l omagia pe Emeric Ienei. Totodată, jucătorii campioanei vor intra cu tricouri speciale în partida cu FC Hermannstadt din campionat, asta pentru a aduce aminte de cât de mare a fost „nea Imi”.
„E clar că e o situaţie specială, mi-aş dori să facem un meci special şi să obţinem un rezultat bun aici (n.r. în Elveția). E momentul pentru o revanşă, măcar în memoria lui nea Imi.
Tricouri la Sibiu! (…) La Sibiu vom intra cu tricouri în memoria marelui Emeric Ienei”, a declarat Mihai Stoica vizavi de decesul lui Emeric Ienei, conform Prima Sport. Totodată, înainte de fluierul de start al meciului Basel – FCSB se va ține un moment de reculegere în memoria regretatului personaj din fotbalul românesc, conform golazo.ro. De asemenea, jucătorii FCSB vor purta banderolă neagră.
Gică Hagi a fost profund afectat de vestea morții lui Emeric Ienei. „Regele” a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat durerea pentru pierderea lui „nea Imi”
„Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, a fost mesajul lui Gică Hagi.