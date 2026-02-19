Sport

FCSB, gest uriaș de ziua de naștere a lui Mihai Neșu!

FCSB a făcut un gest uriaș de ziua de naștere a lui Mihai Neșu. Campioana României, sprijin pentru fundația fostului fotbalist. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
19.02.2026 | 16:05
FCSB gest urias de ziua de nastere a lui Mihai Nesu
FCSB, gest uriaș de ziua lui Mihai Neșu. Foto: Colaj Fanatik
Mihai Neșu a împlinit joi, 19 februarie, frumoasa vârstă de 43 de ani. FCSB nu l-a uitat pe fostul fundaș lateral și i-a urat „La mulți ani”. Mai mult decât atât, campioana en-titre este alături de fundația lui Neșu.

FCSB, gest uriaș de ziua de naștere a lui Mihai Neșu

În ziua în care Mihai Neșu a împlinit vârsta de 43 de ani, FCSB a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care i-a urat „La mulți ani” fostului internațional.

Totodată, campioana României a făcut un gest uriaș pentru fostul fundaș. FCSB i-a rugat pe suporteri să îi facă un cadou lui Mihai Neșu de ziua sa printr-o donație către fundația care îi poartă numele.

„Campionii României îi urează La mulți ani lui Mihai Neșu, care a împlinit joi, 19 februarie, vârsta de 43 de ani.

Clubul nostru îi dorește să își îndeplinească toate obiectivele pe care le are cu Fundația Mihai Neșu, iar cel mai frumos cadou pe care fiecare dintre noi i-l poate oferi este să contribuie la activitățile acestuia.

Detalii privind modalitățile de a sprijini cauza lui Mihai pot fi găsite pe site-ul oficial al Fundației, https://www.mihainesufoundation.com”, s-a arătat în postarea FCSB.

Câte meciuri a adunat Mihai Neșu la FCSB

Mihai Neșu a fost legitimat preț de 7 sezoane la FCSB, între anii 2001-2008. În această perioadă fostul fundaș a bifat 112 meciuri și a reușit să marcheze un gol.

Evoluțiile bune l-a propulsat pe Mihai Neșu la Utrecht, club care plătea 1,2 milioane de euro în schimbul său. Totuși, viața lui Neșu s-a schimbat complet în Țările de Jos. La un antrenament acesta a căzut după un duel aerian, în urma căruia a rămas aproape paralizat.

Mihai Neșu nu s-a dat bătut după teribilul accident. Mai mult decât atât, fostul fotbalist și-a deschis o fundație care vrea să îi ajute pe oamenii ce au trecut prin accidente similare.

Fundația se află la Oradea și costurile pentru construire au fost evaluate la 7 milioane de euro. Reformele făcute de Ilie Bolojan erau să îl destabilizeze din nou pe Neșu, acesta fiind obligat să plătească 36.000 de euro taxe anuale pentru spațiul asociației sale. Totuși, premierul a revenit asupra reformelor și a decis ca fostul internațional să nu fie taxat suplimentar.

  • 8 selecții are Mihai Neșu
  • 112 de meciuri și un gol a adunat fostul fundaș la FCSB
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
