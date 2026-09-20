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Pentru Marius Baciu, eșecul cu Universitatea Craiova, scor 0-5, a fost ultimul meci pe banca celor de la FCSB. Din informațiile dezvăluite la FANATIK SUPERLIGA, Ianis Zicu și Marius Șumudică sunt cele două opțiuni pe care Gigi Becali le are pentru banca tehnică.

Pe cine va alege Gigi Becali: Zicu sau Șumudică?

Extrem de dezamăgit de umilința cu Craiova, Gigi Becali se pregătește să instaleze un nou antrenor. Patronul roș-albaștrilor a anunțat imediat după meciul contra campioanei că nu va mai ține cont de părerea ultrașilor, în cazul în care aceștia nu vor fi de acord nu noua alegere. Prin vocea lui Gheorghe Mustață, fanii mai degrabă s-ar opune aducerii lui Ianis Zicu, considerat a fi un rival, din cauza trecutului în tricourile lui Dinamo și Rapid.

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Cealaltă opțiune pe care o are în față Gigi Becali este chiar Marius Șumudică. Actualul antrenor al celor de la CFR Cluj ar putea fi atras de ofertă, în condițiile în care clubul lui Neluțu Varga e în insolvență. Șumudică a făcut recent chiar la FANATIK SUPERLIGA un pas către FCSB. , cu care speră să aibă o relație mult mai bună.

Gigi Becali l-ar fi instalat până acum pe Zicu, dar a renunțat la cererea fanilor, așa cum a povestit în intervenții la TV. În emisiunea FANATIK SUPERLIGA, jurnalistul Cristi Coste a dezvăluit că patronul roș-albaștrilor a avut o discuție cu Șumudică după eșecul de la Craiova.

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Zicu ar veni din Liga 2, Șumudică e fost campion

Diferențele de CV dintre cei doi antrenori sunt foarte mari. Zicu, 42 de ani, antrenează în Liga 2, la Metaloglobus și are o singură realizare până acum: promovarea cu echipa ilfoveană. În schimb, Marius Șumudică, 55 de ani, e fost campion cu Astra și are o experiență importantă și în străinătate, în campionate precum Turcia și cele din Golf.

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Unul dintre cele mai mari atuuri ale lui Zicu este faptul că ar putea comunica foarte bine cu Gigi Becali. Zicu, aromân la fel ca patronul FCSB, e considerat de Becali un antrenor care ar putea să aducă un suflu nou la echipă. În același timp, finanțatorul fostei campioane e convins că cu Zicu poate avea o colaborare la fel de bună așa cum a avut și cu Mihai Pintilii, perioadă în care echipa a câștigat titlul.

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Șumudică, pace cu fanii rivali

Actualul antrenor al celor de la CFR Cluj ar putea fi atras de potențialul de a câștiga din nou titlul în SuperLiga. Șumudică are o relație bună cu Gigi Becali și a avut inițiativa de a-și regla raporturile și cu suporterii roș-albaștrilor.

„Eu sunt un antrenor profesionist care vrea să facă performanţă şi un antrenor care de dimineaţa până seara face fotbal. Am tăria să îmi cer scuze faţă de suporterii FCSB-ului, cum şi ei ar trebui să facă la fel dacă m-au jignit. Ăsta ar trebui să fie drumul şi fair play-ul în fotbalul românesc”, a spus Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

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Pe cine preferă fanii FCSB?

Un rol important ar putea să aibă și suporterii FCSB. să ajungă pe banca roș-albaștrilor. Având în vedere situația foarte delicată a echipei în acest moment, dar și insistența lui Gigi Becali de a-și impune alegerea, ultrașii ar putea să facă un pas în spate și să accepte o opțiune mai „controversată”.

„O să vorbesc cu cei din galerie, nu mai țin cont că trebuie să aibă pedigree, pierd banii! Dacă vor să vină să vină, dacă nu, nu. I-am respectat, îi respect în continuare, dar nu am ce face. E vorba de averea mea, de banii mei. Nu mai țin cont că i-a supărat acum 25 de ani. Am lăsat, dar nu se poate. Rădoi nu-mi răspunde la telefon, nu cred că ține telefonul cu el.

Nu are rost să vorbim, nu știu. Ar fi o soluție, să zicem, nu? Să vedem, acționez în iarnă, iau legătura cu 2-3 oameni de fotbal, care văd că aduc jucători de colo de colo cu bani mai puțini decât mine. Oricine poate fi antrenor la ora asta la FCSB. E vorba de averea mea, e vorba de banii mei, nu mai țin cont de nimic”, a declarat Gigi Becali la .