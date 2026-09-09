Sport

Gigi Becali pune presiune pe Denis Drăguș chiar dinaintea debutului la FCSB. Ce obiectiv de goluri i-a fixat

Gigi Becali e fericit că l-a convins pe Denis Drăguş să semneze cu FCSB. Patronul roş-albaştrilor pune presiune pe atacant şi i-a fixat numărul de goluri din acest sezon.
Marian Popovici
09.09.2026 | 19:40
Gigi Becali pune presiune pe Denis Dragus chiar dinaintea debutului la FCSB Ce obiectiv de goluri ia fixat
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Gigi Becali pune presiune pe Denis Drăguș chiar dinaintea debutului la FCSB. Ce obiectiv de goluri i-a fixat. Sursa: colaj Fanatik
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FCSB a încheiat în forţă campania de transferuri din această vară. Gigi Becali a băgat mâna adânc în buzunar şi i-a luat pe Meriton Korenica, Denis Drăguş şi Karlo Muhar, alături de care speră să revitalizeze echipa.

Gigi Becali, presiune pe Denis Drăguş: „Va marca 25 de goluri”

Denis Drăguş este primul fotbalist din SuperLiga care câştigă un milion de euro anual. Gigi Becali e fericit că l-a convins să semneze, dar pune presiune pe el încă dinaintea debutului, spunând că va marca 25 de goluri:

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„Garita e foarte puternic, ceea ce doream eu, dar este Drăguș care, în opinia mea, va marca 25 de goluri anul acesta. La fotbal trebuie statistică! Oamenii întreabă câte goluri a marcat. E atacant, da? Cifrele sunt foarte importante.

 Eu l-am luat, acum nu pot să spun 100%, eu l-am văzut numai atacant de bandă. Așa mi-a plăcut mie de el. Când ia mingea din bandă și trece în viteză parcă nu stă nimeni în fața lui”, a declarat Gigi Becali, la Voyo Sport Live.

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Drăguş, emoţionat când a semnat cu FCSB

Denis Drăguş a avut o reacţie emoţionantă în momentul în care a fost prezentat la FCSB. Atacantul a spus că era nerăbdător să se întoarcă în ţară după şapte ani, la echipa pe care o admira când era mic:

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„Când i-am spus fetiței mele că s-ar putea să se întâmple și să fiu lângă ea acasă. Mi-a spus atunci că ar fi cea mai bună decizie din viața ei și cred că nu ar mai fi altceva de adăugat.

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De abia aștept, sunt foarte curios cum o să fie. Sunt plecat de 7 ani din țară, sunt nerăbdător. Chiar dacă eram în Constanța înainte să plec, eram în alt oraș, nu eram la mine acasă. Acum sunt acasă, la o echipă pe care toată lumea o iubește. Când eram mic, urmăream cu foarte mare admirație meciurile Stelei. Mă bucur că fac parte din această echipă”, a spus Drăguş la prezentare.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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