FCSB a încheiat în forţă campania de transferuri din această vară. Gigi Becali a băgat mâna adânc în buzunar şi i-a luat pe Meriton Korenica, Denis Drăguş şi Karlo Muhar, alături de care speră să revitalizeze echipa.
Denis Drăguş este primul fotbalist din SuperLiga care câştigă un milion de euro anual. Gigi Becali e fericit că l-a convins să semneze, dar pune presiune pe el încă dinaintea debutului, spunând că va marca 25 de goluri:
„Garita e foarte puternic, ceea ce doream eu, dar este Drăguș care, în opinia mea, va marca 25 de goluri anul acesta. La fotbal trebuie statistică! Oamenii întreabă câte goluri a marcat. E atacant, da? Cifrele sunt foarte importante.
Eu l-am luat, acum nu pot să spun 100%, eu l-am văzut numai atacant de bandă. Așa mi-a plăcut mie de el. Când ia mingea din bandă și trece în viteză parcă nu stă nimeni în fața lui”, a declarat Gigi Becali, la Voyo Sport Live.
Denis Drăguş a avut o reacţie emoţionantă în momentul în care a fost prezentat la FCSB. Atacantul a spus că era nerăbdător să se întoarcă în ţară după şapte ani, la echipa pe care o admira când era mic:
„Când i-am spus fetiței mele că s-ar putea să se întâmple și să fiu lângă ea acasă. Mi-a spus atunci că ar fi cea mai bună decizie din viața ei și cred că nu ar mai fi altceva de adăugat.
De abia aștept, sunt foarte curios cum o să fie. Sunt plecat de 7 ani din țară, sunt nerăbdător. Chiar dacă eram în Constanța înainte să plec, eram în alt oraș, nu eram la mine acasă. Acum sunt acasă, la o echipă pe care toată lumea o iubește. Când eram mic, urmăream cu foarte mare admirație meciurile Stelei. Mă bucur că fac parte din această echipă”, a spus Drăguş la prezentare.