FCSB – Hermannstadt Live stream ora 21:30 în etapa a 7-a din SuperLiga. Nicolae Dică a făcut 6 schimbări în formula de start

Meciul FCSB – Hermannstadt are loc duminică, 28 august, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 7-a din SuperLiga. Bucureştenii vin după calificarea în grupele Conference League dar vor avea în faţă o echipă nou promovată, care este neînvinsă în cele cinci partide jucate. FCSB are şi ea un joc mai puţin, cauza pentru amândouă fiind decizia LPF de a amâna cele trei partide ale reprezentantelor noastre în returul play-off-ului Conference League şi sibienii aveau meci acasă cu CFR Cluj.

Unde se joacă meciul FCSB – Hermannstadt

Întâlnirea FCSB – Hermannstadt se dispută dumininică, 28 august, de la ora 21:30, pe Arena Naţională din capitală şi oficialii echipei bucureştene se aşteaptă ca în tribune să fie prezenţi cel puţin 10.000 de spectatori, ca urmare a FCSB nu a avut deloc noroc la tragerea la sorţi a grupelor, urmând a juca împotriva lui West Ham, Anderlecht şi Vaduz.

La meciurile din turul 3 şi apoi în play-off-ul Conference League, cu Dunajska Streda şi cu Viking Stavanger, tribunele Arenei Naţionale au fost pur şi simplui luate cu asalt, la prima întâlnire fiind 40.000 de oameni iar a doua cu zece mii mai puţin, dar asta numai pentru că peluzele au fost închise UEFA pentru afişarea de bannere cu caracter nazist.

Cine transmite la TV partida FCSB – Hermannstadt

Partida FCSB – Hermannstadt se joacă duminică, 28 august, de la ora 21:30, pe Arena Naţională, în etapa a 7-a din SuperLiga şi va putea fi vizionată în direct în transmisiune TV pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi urmări şi dacă veţi alege să intraţi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Bucureşti duminică, 28 august, va fi una dintre ultimele zile însorite, pentru că de miercuri vor urma mai multe zile ploioase în toată ţara, inclusiv în capitală. Vor fi 32 de grade dar meciul jucându-se la ora 21:30 temperatura va scădea până în jurul valorii de 26 de grade. Clujeanul Horaţiu Feşnic este cel care va căuta să împartă dreptatea în acest joc.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FCSB – Hermannstadt

Ca şi Dan Petrescu şi antrenorul lui FCSB, Nicolae Dică, intenţionează să utilizeze o linie a doua în partida cu Hermannstadt, deşi oaspeţii sunt neînvinşi şi au avut evoluţii neaşteptat de bune. Vor intra din primul minut toţi cei nou sosiţi în ultima perioadă, respectiv Boboc, Radaslavescu, Dulca şi Miculescu.

Nu vor fi prezenţi accidentaţii Panţâru, Iulian Stoica, Şut, Ovidiu Popescu şi Dumiter, precum şi cei trei jucători care au devenit indezirabili: Vali Creţu, Şerban şi Bouhenna. Hermannstadt nu are probleme de lot, dar are grave probleme financiare, jucătorii neprimind salariile de luni de zile şi se profilează în judeţul Sibiu o nouă situaţie gravă ca la Gaz Metan Mediaş.

Cote la pariuri la jocul FCSB – Hermannstadt

Hermannstadt este o echipă neînvinsă, dar acest lucru nu pare a conta pentru casele de pariuri. FCSB are cotă de 1,50 iar pentru ca sibienii să dea lovitura la Bucureşti cota ajunge la 7,50. Un gol marcat de echipa lui Marius Măldărăşanu are cotă de 1,90. Şansă dublă X2 de asemeni are cotă excepţională, 2,35. În acest meci se aşteaptă să se înscrie ceva goluri, cota la over 1,5 fiind doar de 1,30.

FCSB a câştigat pe linia toate partidele jucate pe teren propriu în compania sibienilor, ultima fiind un adevărat galop de sănătate în 2021, 5-0. Dar cu un an înainte am avut parte de un adevărat thriller, pentru că s-a jucat chiar în prima etapă şi s-au înscris şapte goluri, FCSB câştigând atunci cu 4-3.