Robert Niță a pariat , iar meciurile de pe bilet i-au adus un câștig de 8.000 de euro, FCSB fiind una dintre formațiile care i-a băgat banii în cont.

FCSB i-a băgat banii în buzunar rapidistului Robert Niță! Lovitură de 8.000 de euro la Superbet

Datorită mai multor meciuri pe care a pariat Robert Niță, inclusiv FCSB, acesta a câștigat 8.000 de euro la Superbet. Rapidistul a avut 13 evenimente pe bilet, toate cu cote foarte bune.

Rapidistul a mărturisit că a ratat șansa de a prinde un bonus care i-ar fi ridicat câștigurile la suma de 12.000 de euro, însă șansa sa a venit datorită numărului său norocos.

La FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a deschis discuția despre banii câștigați de Robert Niță, iar rapidistul a oferit mai multe detalii: “Cu 20 de lei ai câștigat 8.000 de euro și ți-ai umplut buzunarele de la Superbet”, a spus Cristi Coste.

“Am avut 13 meciuri, dar am pierdut super-bonusul din cauza unui rezultat. În loc să iau 12.ooo de euro am luat 8.000. 13 este numărul meu norocos”, .

Sumă imensă plătită de Niță în Israel pentru numărul 13

Când am ajuns în Israel la Hapoel Bear Sheva era un căpitan de echipă care a jucat acolo toată cariera lui și evolua și la echipa națională, iar el juca cu numărul 13. Eu când am vorbit cu președintele clubului i-am zis că vreau numărul 13, pentru că am mai jucat cu el la mai multe echipe, inclusiv la Rapid.

Dânsul mi-a zis că o să vorbim. M-am prezentat la antrenament și aveam un echipament similar cu cel de joc, cu număr, nume și sponsori. M-am uitat prin vestiar și am văzut într-un cuier echipamentul cu numărul 13.

L-am întrebat pe magazioner de număr, dar mi-a zis să vorbesc cu antrenorul. Antrenorul mi-a zis ce mi-a zis și președintele. Cert e că am vorbit și m-a costat o masă pentru toată echipa care m-a costat 2.ooo și ceva de dolari.

Mi-a zis căpitanul că dacă vreau numărul asta trebuie să fac și am făcut asta. La primul meci cu Hapoel Tel Aviv am dat două goluri. De atunci, numărul 13 este cu noroc”, la FANATIK SUPERLIGA.

