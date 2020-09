FCSB i-a blocat transferul la FC Barcelona: „Am început să plâng!” Povestea lui Alex Dobre, singurul fotbalist român din Ligue 1!

Internaționalul român Alex Dobre a debutat pentru prima oară ca titular în Ligue 1, în meciul pe care echipa sa, Dijon l-a pierdut acasă în fața lui Brest, scor 0-2.

Dobre a fost transferat în această vară de clubul francez de la Bournemouth și a plătit în schimbul serviciilor jucătorului un 1,1 milioane de euro, păstrând un procent de 20% dintr-un viitor transfer, iar internaționalul român a debutat încă din prima etapă a Ligue 1, cu Angers, când a intrat pe teren în minutul 75, însă în meciul din etapa a treia cu Brest, a fost în premieră titular pentru echipa cu care a semnat un contract pe patru ani.

Alex Dobre, transfer blocat de FCSB la Barcelona! A ajuns la Bournemouth, iar din această vară a trecut Canalul în Franța, la Dijon

Mijlocașul de 22 de ani este singurul fotbalist român din Ligue 1. Și-a început cariera la juniorii lui Bournemouth și a debutat la echipa mare în Cupa Angliei cu Luton, pe 4 ianuarie 2020. Dobre s-a arătat foarte încântat de faptul că a ales să se transfere în Ligue 1: ,,Aici se joacă destul de agresiv, multă bătaie, un fel de Anglia. E un campionat unde se joacă dur și mult pe contraatac. Încep să mă simt din ce în ce mai bine, mai lejer. Încerc să mă obișnuiesc și eu cu ei’‘, spunea fericit fotbalistul după primul meci în Ligue 1, într-un interviu pentru Digi.

Fotbalistul are șanse mari să se adapteze rapid, mai ales că la Dijon este un fotbalist cu origini române: Bogdan Racovițan, un fundaș în vârstă de 20 de ani, născut și crescut în Franța.

Internaționalul român are opt meciuri la echipa națională U21, pentru care a dat un gol și a mai evoluat sub formă de împrumut la Bury, Rochdale, Yeovil si Wigan: Să sperăm că voi mai fi chemat la națională. Pe primul plan e să-mi fac treaba la echipa de club și cu siguranță voi mai fi chemat și la națională”.

Valeriu Argăseală este cel care a oprit transferul juniorului FCSB la Barcelona!

Povestea lui Alex Dobre e plină de suișuri și coborâșuri, iar pe vremea când aparținea de Centrul de Copii și Juniori al FCSB, a fost în probe chiar la FC Barcelona, însă clubul lui Gigi Becali i-a pus piedici fotbalistului și i-au interzis să plece, iar jucătorul a depus memoriu, devenind liber de contract.

Se pare că principalul vinovat este președintele Valeriu Argăseală, care i-a blocat transferul puștiului în 2009: ,,„Eram în 2009, eram încă la Steaua. Am plecat cu tata la Barcelona am încercat să vorbim cu directorul, care avea biroul la stadion. I-am zis că vrem probe, că suntem de la Steaua”, a povestit tânărul fotbalist.

Dobre a fost repartizat în grupa Messi și a primit numărul 10, iar după o sătămână de antrenament, antrenorul Carlos l-a trimis pe teren: ,,Ne-a trimis în ziua următoare la baza de antrenament, exact lângă Camp Nou. Atunci încă se făcea La Masia. Am mers în probe acolo. Acolo îmi amintesc că eram împărțiți în grupa Messi, grupa Busquets, grupa Iniesta. Chiar la grupa Messi am fost repartizat. Îmi dăduseră numărul 10 la meci. După o săptămână de antrenament am avut un meci cu Cornella. Atunci îmi dăduse numărul 10 antrenorul Carlos”, a mai spus mândru fotbalistul conform gsp.

Lucrurile stăteau foarte bine pentru tănârul fotbalist, iar Barcelona voia să-l oprească, înă nu puteau să îi facă un contract până nu împlinea vârsta despre 15 ani, iar Valeriu Argăseală a pus capăt speranțelor lui Alex de a juca în tricoul Barcelonei: ,,Săptămâna următoare m-au scos din timpul antrenamentului. Sunase președintele Stelei la Barcelona să vadă dacă sunt acolo. Ei au aflat că nu mi-a dat Steaua foaie să vin în probe. Atunci mi-au spus că își doresc să mă oprească, dar nu au cum să îmi facă contract până nu împlinesc 15 sau 16 ani”, a mai adăugat cu tristețe puștiul.

Alex Dobre: ,,M-am întors la Steaua și mi-am depus memoriu și așa am reușit să plec de acolo. A durat o grămadă!”

Alex Dobre consideră că Valeriu Argăseală este cel care i-a pus bețe în roate, fotbalistul trecând prin clipe extrem de dificile: ,,Nu m-a lăsat nici președintele să plec. Cei de la Barcelona mi-au spus: «Noi am vrea să te ținem, dar nu putem. Au sunat după tine, trebuie să te întorci la clubul tău. M-am întors la Steaua și mi-am depus memoriu și așa am reușit să plec de acolo. A durat o grămadă! Nu mai știu să zic exact.”, declara în urmă cu câțiva ani Alex Dobre pentru TV Digi Sport.

După ce a devenit jucător liber în 2011, s-a întors la Barcelona, dar în tricoul lui Espanyol, după care a dat probe chiar și la Benfica sau Saint-Etienne: ,,Am reușit să plec din nou și m-am dus acolo. Acolo a fost super, chiar am jucat câteva luni de zile, vreo 5-6 luni am stat. M-am întors la Steaua, iar de acolo am plecat la Viitorul. Am mers la Benfica, la Saint-Etienne, am luat probele, dar am ales Bournemouth”, Gheorghe Hagi și antrenorii de la Academie fiind cei care l-au pus pe picioare în 2016, ceea ce i-a adus transferul la Bournemouth, unde mijlocașul stânga a înscris 11 goluri în 12 meciuri.

Fotbalistul a fost stelist de mic și visa să debuteze pentru echipa mare a Stelei, dar conflictul cu conducerea Stelei și blocarea transferului la Barcelona l-a făcut să își renege clubul cu care a crescut: ,,Țineam cu Steaua când eram mic, dar acum nu mai țin cu niciun club, să zic așa. Când m-am apucat de fotbal, am făcut-o cu Steaua și țineam cu ei, dar pe parcurs nu am mai ținut cu nimeni”, a spus mijlocașul cu un gust amar.

După ce a jucat în toate cele trei meciuri pentru Dijon, jucătorul cotat la doar 50.000 de euro speră să aibă un sezon cât mai bun la Dijon ți să ajungă în vizorul selecționerului Mirel Rădoi: ,,Este o șansă mare să arăt de ce sunt în stare. Sper ca fanii și oamenii care m-au vrut la Dijon să aprecieze calitățile mele, viteza și tehnica, iar eu să le întorc încrederea și dragostea”.

Dijon își pune toate speranțele în fotbalistul român, care poate juca pe orice poziție în ofensivă, după cum a declarat și directorul sportiv al clubului Peguy Luyindula: „Alex poate juca orice în ofensivă. Este generos în efort, ne va aduce viteză și forță. E genul de om care nu renunță niciodată”.



Alex Dobre pe lista lui Liverpool. Putea fi cel mai tânăr fotbalist român care a jucat în Premier League

Șeful scoutingului de la Liverpool a vrut să îl transfere pe Anfield, dar s-a mutat la Bournemouth, unde l-a adus instant pe jucătorul român: ,,Am fost primul lui transfer”, a mai spus fotbalistul care în urmă cu un an juca un amical cu Lazio, împotriva lui Ciro Immobile.

Fostul său manager de la Bournemouth a avut numai cuvinde de laudă la adresa fotbalistului care a dormit cu tatăl său în mașină după ce a ajuns în Anglia și nu avea unde să locuiască: ,,A fost frumos să văd un tânăr jucător care face treaba singur, fără să îl împingem noi de la spate. E un jucător care se motivează și se conduce singur. Aceste lucruri sunt esențiale pentru a ajunge în vârf. Este o persoană unică, un jucător unic. A trecut prin multe și a parcurs un drum lung pentru a se dezvolta”.