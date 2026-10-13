FCSB îi elimina acum 4 ani, iar astăzi joacă împotriva lui Bayern Munchen în Liga Campionilor! Echipa lui Becali e OUT din Europa

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, echipa din Norvegia eliminată de FCSB acum 4 ani în play-off-ul , s-a calificat în acest sezon în faza principală din , iar marți seară se duelează pe teren propriu cu în etapa a doua. Ca o comparație, formația patronată de Gigi Becali nu a prins în actuala stagiune nici măcar grupa unică de Conference League, fiind eliminată în mod rușinos de către letonii de la Auda în chiar primul tur în care gruparea roș-albastră a intrat în competiție.

În vara lui 2022, FCSB trecea de Viking în play-off-ul Conference League. Acum, norvegienii joacă în Champions League și au meci marți seară cu Bayern Munchen

Așadar, este destul de clar că în prezent diferența dintre cele două echipe este una mare în favoarea norvegienilor, după ce cu doar 4 ani în urmă FCSB se afla la un nivel mai ridicat, drept dovadă dubla manșă de atunci. Mai exact în august 2022, cu Nicolae Dică pe bancă, fosta campioană a României a trecut de Viking în dublă manșă cu scorul general de 4-3.

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Mai mult decât atât, calificarea celor de la FCSB s-a produs în condițiile în care echipa roș-albastră a pierdut turul de pe teren propriu. A fost atunci 2-1 pe Arena Națională pentru nordici, dar la returul din Norvegia formația lui Dică a reușit să se impună cu 3-1, goluri marcate de Edjouma, Cordea și Radunovic, ultimul semnând reușita calificării în minutul 90+4 din penalty.

Cum a arătat FCSB la acel meci retur cu Viking din august 2022 (4-2-3-1): Târnovanu – Pantea, Dawa, Tamm, Radunovic – Edjouma, Oct. Popescu – Cordea, Miculescu, Fl. Coman – Rusu. Rezerve: Vlad, Haruț, Ianis Stoica, Dulca, Achim, Boboc, Rață, Oaidă, Musi, Radaslavescu. Au intrat pe teren pe parcurs: Ianis Stoica, Dulca, Boboc, Oaidă. Antrenor: Nicolae Dică.

Cum s-au descurcat FCSB și Viking în cupele europene de la acea dublă până în prezent

De atunci și până în prezent, FCSB a avut parte la nivel continental de o eliminare în preliminariile Conference League, suferită în vara lui 2023 în fața danezilor de la Nordsjaelland. Apoi a urmat o campanie de succes în Europa League, în sezonul 2024-2025, încheiată în optimile de finală în fața francezilor de la Lyon. De asemenea, în sezonul 2025-2026, echipa roș-albastră a ajuns iar în faza principală din Europa League, dar de data aceasta nu a mai reușit să ajungă în fazele eliminatorii, terminând acea grupă unică pe locul 27. Iar în actuala stagiune, după cum s-a notat de altfel anterior, FCSB a fost eliminată încă din turul doi preliminar al Conference League de către Auda din Letonia, cu scorul general de 3-7.

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De cealaltă parte, de la dubla cu FCSB din sezonul 2022-2023 și până acum, la calificarea istorică, în premieră, în faza principală din UEFA Champions League, Viking a mai avut un singur traseu la nivel de cupe europene. S-a întâmplat în vara anului trecut, atunci când gruparea din Norvegia a fost însă eliminată încă din turul trei preliminar din Conference League. În schimb, tot în 2025, Viking a câștigat titlul de campioană în Norvegia, ceea ce, în baza sistemului competițional din această țară, i-a permis să joace în acest sezon în preliminariile Champions League.

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De când nu a mai jucat FCSB în faza principală / faza grupelor din UEFA Champions League

În play-off, nordicii au trecut de Dinamo Zagreb cu scorul general de 5-3 și astfel s-au calificat pentru prima dată în istoria clubului lor în faza principală din cea mai importantă competiție europeană la nivel de cluburi. În prima etapă, cei de la Viking au pierdut pe terenul lui VfB Stuttgart, scor 1-3, iar în runda a doua se duelează marți seară pe teren propriu cu Bayern Munchen, după cum s-a notat deja, în vreme ce FCSB nu a mai jucat în această fază din Champions League, faza grupelor cum era la acea vreme, din 2013, pe vremea când echipa lui Gigi Becali încă purta denumirea de Steaua București.