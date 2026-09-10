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Vine Dan Petrescu la FCSB? Nașul fiicei fostului antrenor de la CFR Cluj a dat verdictul: „Cu siguranță va reveni, mai are multe de spus în fotbal”

Gigi Becali a explicat că și l-ar dori pe Dan Petrescu la cârma FCSB-ului, însă Victor Becali, nașul fiicei sale mijlocii, nu este optimist. Ce spune despre revenirea fostului antrenor de la CFR Cluj
Ciprian Păvăleanu
10.09.2026 | 12:00
Vine Dan Petrescu la FCSB Nasul fiicei fostului antrenor de la CFR Cluj a dat verdictul Cu siguranta va reveni mai are multe de spus in fotbal
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Victor Becali, nașul de botez al fetei mijlocii a lui Dan Petrescu, a vorbit despre revenirea în antrenorat a „Bursucului”. Foto: Sportpictures.eu
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Victor Becali (65 de ani) continuă să aibă o relație foarte bună cu Dan Petrescu (58 de ani), chiar dacă momentan el a luat o pauză de la antrenorat. „Bursucul” este prietenul celebrului impresar, care este și nașul de botez al fiicei sale mijlocii, Chelsea Beatrice. Victor Becali și-a expus opinia despre posibilitatea ca fostul antrenor de la CFR Cluj să colaboreze cu vărul său, Gigi Becali, la FCSB.

Poate Dan Petrescu să colaboreze cu Gigi Becali la FCSB? Victor Becali și-a expus opinia

În ultimele săptămâni, după ce starea de sănătate a lui Dan Petrescu s-a îmbunătățit semnificativ, Gigi Becali și Mihai Stoica au vorbit despre posibilitatea ca fostul antrenor de la CFR Cluj să vină la FCSB, nu neapărat pe banca tehnică, ci în calitate de consilier, însă Victor Becali nu crede în această variantă, lucru cu care nu este neapărat de acord și fratele său, Giovanni Becali.

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„(n.r. Cu Dan Petrescu ați mai ținut legătura?) E prietenul meu, în afara faptului că noi l-am reprezentat, avem o relație foarte bună. Fetele lui Petrescu: cea mare este botezată de Giovanni, cea mijlocie este botezată de mine, cea mică de Gică Popescu.

Mă bucur pentru el că este bine, e în regulă. Dan Petrescu trebuie să revină și cu siguranță va reveni pentru că are încă multe de spus în fotbal. (n.r. L-ați fi văzut să lucreze cu Gigi Becali?) Mi-e greu să cred. Eu nu cred că Dan Petrescu este genul de om care… el vrea să muncească, să fie el acolo zi de zi, nu să fie sfătuitor”, a declarat Victor Becali, pentru Digi Sport.

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Gigi Becali e gata să-i dea încredere totală lui Dan Petrescu și să-l aducă pe banca lui FCSB

Recent, Gigi Becali a dezvăluit că Dan Petrescu i-a mărturisit că își dorește să preia FCSB, însă momentan medicul nu-i dă voie să revină aproape de gazon. Omul de afaceri a povestit că Petrescu i-a recunoscut că vrea să câștige campionatul și cu o a treia echipă, după titlurile obținute cu CFR Cluj și Unirea Urziceni.

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Dacă acest lucru se va întâmpla, omul de afaceri este gata să-i dea control deplin asupra echipei: „El a spus că visul lui este să antreneze și să ia campionatul cu Steaua (n.r. – FCSB). Asta a zis că e visul lui. Că el a luat cu CFR  și cu o altă echipă din România… (n.r. – Unirea Urziceni). A zis: «Vreau să iau și cu a treia în România! Eu am crescut acolo. Ăsta e visul meu, să iau campionatul cu Steaua».

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Numai din vară putem vorbi, pentru că așa i-a dat medicul voie. Acum spun un lucru: Petrescu chiar este un antrenor căruia îi dau mașina pe mână. Ia cheile și îl las să conducă unde vrea el. Ăla îți conduce mașina, nu se joacă. Dan Petrescu mi-a zis: «Băi, Gigi, eu dacă vin, nu am nevoie de bani, am bani destui, nu mă interesează». Dar a zis așa: «Oricând poți să mă suni să îți dau o părere»”, a spus Gigi Becali la Voyo Sport Live.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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