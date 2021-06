FCSB îl vinde pe Florin Tănase! Anunţul lui Gigi Becali: “Așteptăm răspunsul. M-a rugat și băiatul!”

Florin Tănase a fost golgheterul Ligii 1 în ultima ediție cu 24 de reușite și este foarte aproape de a pleca de la FCSB după 5 ani la echipă. Gigi Becali a spus că este foarte aproape să se înțeleagă cu noua echipă.

FCSB îl vinde pe Florin Tănase: “Așteptăm răspunsul. M-a rugat și băiatul!”

Patronul celor de la la Palat și a oferit mai multe detalii despre iminenta plecare a lui Florin Tănase de la FCSB:

“Am primit ieri o ofertă de 4 milioane (n.r. marți) pentru Florin Tănase. El mi-a spus să-l las cu 4 milioane și jumătate și i-am zis bine. Că ia și el un milion jumate salariu.

Azi trebuie să ne dea un răspuns echipa dacă ne dă 4,5 milioane de euro. Nu îl dădeam așa. Mi-am zis că sub 5 milioane de euro nu îl dau, dar m-a rugat: “Hai, nea Gigi!”.

Că îi dau 1,5 milioane de euro salariu, fac și ei concurență la salariu. I-am zis că are toate calitățile. Dacă Tănase avea 22 de ani, ceream 30 de milioane”, a spus Gigi Becali despre transferul lui Tănase.

Florin Tănase, după meciul cu CFR Cluj: “Am făcut un sezon bun şi cred că este momentul pentru un transfer”

Atacantul celor de la FCSB a declarat la finalul campionatului că ar fi timpul pentru un transfer în străinătate. Este foarte posibil ca meciul cu CFR Cluj din ultima etapă să fi fost ultima confruntare în tricoul FCSB-ului:

“Am ales să joc, pentru că am considerat că meciul este cel mai bun antrenament. Urmează două meciuri la echipa naţională şi am considerat că este prea lungă perioada.

Am fost mult timp pe primul loc în acest sezon, din păcate şi accidentările şi-au spus cuvântul pe acest final de sezon. Ca în fiecare an. Aşa se întâmplă la noi, în play-off rămânem fără o bancă puternică, trebuie să se schimbe ceva din sezonul următor, pentru că dacă se va continua aşa tot locul 2.

Am aici cinci ani la FCSB, am făcut anul acesta un sezon bun şi cred că este momentul pentru un transfer. Dacă nu, eu mai am un an şi jumătate de contract. Am citit şi eu în presă că este un nou antrenor, este alegerea conducerii şi nu pot să comentez acum”, a spus Florin Tănase.

Golgheter în Liga 1 cu 24 de goluri!

a fost transferat de FCSB în anul 2016 de la Viitorul pentru 1,5 milioane de euro. În ultimul sezon, atacantul a ieşit golgheterul României cu 24 de goluri marcate în Liga 1.

În acest moment, Florin Tănase este la lotul naţional, fiind convocat de Mirel Rădoi pentru meciurile amicale cu Georgia şi Anglia.

