FCSB, în alertă! Un titular-cheie ar putea rata derby-ul cu Rapid. Care este motivul

După accidentările lui Dawa și Mihai Popescu, Siyabonga Ngezana a devenit titular incontestabil la FCSB. Elias Charalambous ar putea fi, însă, nevoit să găsească un înlocuitor pentru fundaș sud-african, cel puțin pentru partida cu Rapid, programată la finalul acestui an calendaristic. Ce legătură are cu situația de fapt Hugo Broos, selecționerul reprezentativei “Bafana Bafana”.

De ce ar putea rata Ngezana derby-ul cu Rapid

În perioada 21 decembrie – 18 ianuarie, în Maroc, se va desfășura . Africa de Sud este calificată, iar selecționerul Hugo Broos a anunțat, oficial, lotul preliminar. Pe listă, a trecut 55 de jucători, iar Siyabonga Ngezana se află printre ei.

Până pe 11 decembrie, Africa de Sud trebuie să depună lista finală cu cei 23 de jucători. În cazul în care Siyabonga Ngezana va fi păstrat, ar rata, cu siguranță, derby-ul cu Rapid, programat pe 21 decembrie. Mai mult, dacă reprezentativa “Bafana Bafana” ar avea un parcurs de excepție, Ngezana ar urma să fie absent și de la partida cu FC Argeș, programată pentru weekend-ul 17-18 ianuarie.

Ce program are Africa de Sud la Cupa Africii pe Națiuni

La turneul final din Maroc, selecționata lui Hugo Broos face parte din Grupa B. Africa de Sud va începe campania pe 22 decembrie, împotriva Angolei. Patru zile mai târziu, pe 26 decembrie, va înfrunta giganții continentali Egipt. Ultimul meci este programat pentru 29 decembrie, când “Bafana Bafana” va întâlni Zimbabwe.

În optimile de finală se califică primele două clasate, plus cele mai bune patru ocupante ale locurilor 3. Partidele au loc între 3 și 6 ianuarie. Pe 9 și 10 ianuarie au loc sferturile de finală, iar pe 14 ianuarie semifinalele. În fine, finala mică are loc pe 17 ianuarie, în timp meciul decisiv pentru trofeu pe 18 ianuarie.

De ce a lipsit Ngezana de la partida amicală cu Zambia

Aflat în lotul preliminar pentru Cupa Africii pe Națiuni, nu a fost convocat de Hugo Broos pentru partida amicală cu Zambia, ultimul test înainte de startul turneului final din Maroc.

“Au lipsit jucători din lot. Spre exemplu, Ngezana. Nu l-am convocat pentru că mi-am dorit să le dau șanse și altor jucători să arate ce pot și să văd dacă mă pot baza pe ei la Cupa Africii pe Națiuni”, a explicat selecționerul Hugo Broos.