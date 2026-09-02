ADVERTISEMENT

FCSB a suferit o nouă dezamăgire în weekend. Roș-albaștrii au cedat cu 1-3 la Târgoviște, în meciul cu UTA Arad. Clubul din Capitală a primit și o altă veste proastă. Experții în statistici au alcătuit un clasament al echipelor cu cele mai mari șanse să prindă play-off-ul în SuperLiga, iar FCSB este la limită.

Lovitură pentru FCSB! Șansele la play-off s-au prăbușit după înfrângerea cu UTA

Conform celor de la Football Meets Data, FCSB are doar 49,9% șanse să ocupe, la finalul sezonului regulat, un loc în Top 6. Șansele au scăzut cu 7,5% după ce roș-albaștrii au pierdut duelul cu UTA Arad. Situația este una cel puțin surprinzătoare dacă ne uităm la clasament. Clubul din Capitală se află pe locul 5, cu 11 puncte.

ADVERTISEMENT

În sezonul precedent, FCSB Roș-albaștrii au avut un an de coșmar. Totuși, au ajuns în Conference League prin intermediul barajelor, pe care le-au câștigat cu FC Botoșani și Dinamo, însă au fost eliminați rușinos de FK Auda.

🇷🇴 FCSB takes a hit in Play-off (Top 6) race after a home defeat to 🇷🇴 UTA Arad! Still projected to finish Top 6 though. — Football Meets Data (@fmeetsdata)

CFR Cluj stă mai bine decât FCSB. Marius Șumudică, șanse mari să îi ducă pe ardeleni în play-off!

Chiar rivalii din Capitală sunt pe primul loc în clasamentul întocmit de experții în statistici în ceea ce privește șansele echipelor din SuperLiga de a prinde un loc în play-off. „Câinii roșii” sunt văzuți cu o probabilitate de 89,7%.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj este una dintre surprize. Deși are mai puține puncte în clasament decât FCSB, este drept, și un meci în minus, ardelenii au șanse mai mari decât echipa lui Marius Baciu să prindă Top 6. Clubul din Gruia are o probabilitate de 60,8% să ajungă din nou în play-off.