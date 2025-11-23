FCSB, în pericol să rateze play-off-ul? Verdictul tehnicianului care i-a pus „frână” campioanei

ADVERTISEMENT

FCSB a mai făcut un pas greșit în drumul către play-off. Bucureștenii s-au încurcat acasă cu Petrolul, bifând doar o remiză (scor 1-1). Eugen Neagoe, antrenorul prahovenilor, a vorbit despre șansele bucureștenilor de a mai ajunge în primele 6.

Eugen Neagoe, verdict în privința șanselor FCSB-ului la play-off

SuperLiga a revenit după pauza competițională pentru jocurile echipelor naționale. FCSB a jucat sâmbătă seară, pe teren propriu, cu Petrolul Ploiești. Deși gazdele au condus la pauză și au avut alte ocazii de a mai înscrie, meciul s-a încheiat în cele din urmă cu scorul de 1-1.

Eugen Neagoe, dar și , a vorbit a doua zi după meci despre șansele campioanei en-titre de a prinde play-off-ul.

„Sunt o echipă bună, am spus, cu jucători valoroși. Acum ei dacă vor lega 3-4 victorii, sigur că vor ajunge acolo, în zona play-off-ului. Mai sunt încă 13 etape, dacă nu greșesc. Atunci, dacă vor reuși să câștige 8-9 jocuri, probabil că vor intra în play-off!”, a spus inițial Eugen Neagoe la FANATIK SUPERLIGA.

Prioritatea lui Eugen Neagoe după remiza cu FCSB

Ulterior, Eugen Neagoe a precizat că situația de la FCSB îi este indiferentă și că focusul său este cu totul altul. „Geană” vrea să repună Petrolul pe picioare după seria de 7 meciuri fără eșec în campionat.

„Dar sincer, acum, în acest moment, eu mă gândesc la mine. Chiar nu e problema mea ce se întâmplă la FCSB. Să fie sănătoși. Noi trebuie să ne gândim și să rezolvăm problemele noastre pe care le avem. Doar astăzi le-am dat liber jucătorilor!”, a mai spus antrenorul Petrolului.