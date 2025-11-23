Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

FCSB, în pericol să rateze play-off-ul? Verdictul tehnicianului care i-a pus „frână” campioanei

FCSB continuă să alerge după locurile de play-off. Ce a spus antrenorul care s-a opus campioanei despre șansele acesteia să ajungă în primele 6.
Mihai Dragomir
23.11.2025 | 20:30
FCSB in pericol sa rateze playofful Verdictul tehnicianului care ia pus frana campioanei
EXCLUSIV FANATIK
Verdictul tehnicianului care a împiedicat FCSB-ul. Ce a spus despre șansele bucureștenilor la play-off. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

FCSB a mai făcut un pas greșit în drumul către play-off. Bucureștenii s-au încurcat acasă cu Petrolul, bifând doar o remiză (scor 1-1). Eugen Neagoe, antrenorul prahovenilor, a vorbit despre șansele bucureștenilor de a mai ajunge în primele 6.

Eugen Neagoe, verdict în privința șanselor FCSB-ului la play-off

SuperLiga a revenit după pauza competițională pentru jocurile echipelor naționale. FCSB a jucat sâmbătă seară, pe teren propriu, cu Petrolul Ploiești. Deși gazdele au condus la pauză și au avut alte ocazii de a mai înscrie, meciul s-a încheiat în cele din urmă cu scorul de 1-1.

ADVERTISEMENT

Eugen Neagoe, cel care a avut contre aprinse cu Tavi Popescu dar și un dialog încins cu unul dintre suporterii FCSB-ului, a vorbit a doua zi după meci despre șansele campioanei en-titre de a prinde play-off-ul.

„Sunt o echipă bună, am spus, cu jucători valoroși. Acum ei dacă vor lega 3-4 victorii, sigur că vor ajunge acolo, în zona play-off-ului. Mai sunt încă 13 etape, dacă nu greșesc. Atunci, dacă vor reuși să câștige 8-9 jocuri, probabil că vor intra în play-off!”, a spus inițial Eugen Neagoe la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Digi24.ro
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis

Prioritatea lui Eugen Neagoe după remiza cu FCSB

Ulterior, Eugen Neagoe a precizat că situația de la FCSB îi este indiferentă și că focusul său este cu totul altul. „Geană” vrea să repună Petrolul pe picioare după seria de 7 meciuri fără eșec în campionat.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi...
Digisport.ro
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate

„Dar sincer, acum, în acest moment, eu mă gândesc la mine. Chiar nu e problema mea ce se întâmplă la FCSB. Să fie sănătoși. Noi trebuie să ne gândim și să rezolvăm problemele noastre pe care le avem. Doar astăzi le-am dat liber jucătorilor!”, a mai spus antrenorul Petrolului.

Verdictul tehnicianului care i-a pus „frână” campioanei

Daniel Oprița pune condiții conducerii Stelei pentru prelungirea contractului: „Vreau să fac pasul...
Fanatik
Daniel Oprița pune condiții conducerii Stelei pentru prelungirea contractului: „Vreau să fac pasul la Liga 1!”
Război total la Steaua între Daniel Oprița și Florin Talpan: „Să înceteze cu...
Fanatik
Război total la Steaua între Daniel Oprița și Florin Talpan: „Să înceteze cu jignirile! Se ascunde când mă vede”
„Cel mai important meci al sezonului!”. Ce urmează pentru Filipe Coelho și U...
Fanatik
„Cel mai important meci al sezonului!”. Ce urmează pentru Filipe Coelho și U Craiova după victoria 2-1 cu FC Argeș
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Fiul fostului jucător al Stelei își DISTRUGE părinții, după ce a ajuns să...
iamsport.ro
Fiul fostului jucător al Stelei își DISTRUGE părinții, după ce a ajuns să ceară bani pe TikTok: 'Copiii nu îți datorează nimic, nu au ales ei să se nască!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!