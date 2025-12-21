FCSB, în pericol să rateze transferul lui Kevin Ciubotaru: „Mie îmi place Olanda”. Anunțul fundașului de la Hermannstadt

ADVERTISEMENT

Kevin Ciubotaru este dorit de FCSB pentru un transfer în această iarnă. Campioana en-titre s-a înțeles cu Hermannstadt, dar fundașul stânga nu e încă sigur de viitorul său.

Se mai transferă sau nu Kevin Ciubotaru la FCSB?

FCSB a făcut deja primul transfer al iernii. Campioana României l-a înregimentat pe fundașul portughez Andre Duarte. Următorul pe lista roș-albaștrilor este Kevin Ciubotaru, de la Hermannstadt. La finalul , fundașul stânga a făcut câteva declarații surprinzătoare.

„(n.r. A fost ultimul tău meci la Hermannstadt?). Nu știu. Vom vedea. Eu încă sunt aici, mă concentrez aici, vom vedea ce se întâmplă. Vom vedea.

Nu am refuzat oferta de la FCSB. M-a sunat domnul Stoica acum vreo două luni și i-am spus că vreau să mă concentrez până la ultimul meci din anul acesta și acum vom discuta, pentru că așa am promis.

Cred că fiecare jucător român își dorește performanță și să joace la cel mai înalt nivel, deci, da, bineînțeles (n.r. că vrea să plece în străinătate)”, a declarat Kevin Ciubotaru, la flash-interviu.

Kevin Ciubotaru vrea să joace în Eredivisie

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că FCSB și Hermannstadt . Totuși, în cazul în care fundașul stânga nu va da curs ofertei roș-albaștrilor,

„Mie-mi place foarte mult Olanda, pentru că promovează foarte mult tinerii. Nu știu nimic (n.r. despre vreo ofertă de la Rapid). Nu mi-a transmis nimeni nimic”, a mai spus Kevin Ciubotaru.

Născut pe 2 februarie 2004, la Roma, Kevin Ciubotaru evoluează la Hermannstadt din vara lui 2008. Cotat de transfermarkt.com la 400.000 de euro, el mai are contract cu gruparea sibiană până în februarie 2028.