Sport

FCSB, în pericol să rateze transferul lui Kevin Ciubotaru: „Mie îmi place Olanda”. Anunțul fundașului de la Hermannstadt

Kevin Ciubotaru este unul dintre fotbaliștii doriți de FCSB în mercatoul de iarnă. Totuși, fundașul stânga de la Hermannstadt nu e sigur că se va transfera la campioana României
Cristian Măciucă
21.12.2025 | 19:15
FCSB in pericol sa rateze transferul lui Kevin Ciubotaru Mie imi place Olanda Anuntul fundasului de la Hermannstadt
ULTIMA ORĂ
FCSB, în pericol să rateze transferul lui Kevin Ciubotaru: „Mie îmi place Olanda”. Anunțul fundașului de la Hermannstadt. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Kevin Ciubotaru este dorit de FCSB pentru un transfer în această iarnă. Campioana en-titre s-a înțeles cu Hermannstadt, dar fundașul stânga nu e încă sigur de viitorul său.

Se mai transferă sau nu Kevin Ciubotaru la FCSB?

FCSB a făcut deja primul transfer al iernii. Campioana României l-a înregimentat pe fundașul portughez Andre Duarte. Următorul pe lista roș-albaștrilor este Kevin Ciubotaru, de la Hermannstadt. La finalul meciului cu Petrolul, pe care sibienii l-au încheiat la egalitate, scor 1-1, fundașul stânga a făcut câteva declarații surprinzătoare.

ADVERTISEMENT

(n.r. A fost ultimul tău meci la Hermannstadt?). Nu știu. Vom vedea. Eu încă sunt aici, mă concentrez aici, vom vedea ce se întâmplă. Vom vedea.

Nu am refuzat oferta de la FCSB. M-a sunat domnul Stoica acum vreo două luni și i-am spus că vreau să mă concentrez până la ultimul meci din anul acesta și acum vom discuta, pentru că așa am promis.

ADVERTISEMENT
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum...
Digi24.ro
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană

Cred că fiecare jucător român își dorește performanță și să joace la cel mai înalt nivel, deci, da, bineînțeles (n.r. că vrea să plece în străinătate), a declarat Kevin Ciubotaru, la flash-interviu.

ADVERTISEMENT
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce...
Digisport.ro
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci

Kevin Ciubotaru vrea să joace în Eredivisie

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că FCSB și Hermannstadt s-au înțeles pentru transferul lui Kevin Ciubotaru. Totuși, în cazul în care fundașul stânga nu va da curs ofertei roș-albaștrilor, Gigi Becali are pregătit și planul B: Conrado, de la Oțelul Galați!

„Mie-mi place foarte mult Olanda, pentru că promovează foarte mult tinerii. Nu știu nimic (n.r. despre vreo ofertă de la Rapid). Nu mi-a transmis nimeni nimic”, a mai spus Kevin Ciubotaru.

ADVERTISEMENT

Născut pe 2 februarie 2004, la Roma, Kevin Ciubotaru evoluează la Hermannstadt din vara lui 2008. Cotat de transfermarkt.com la 400.000 de euro, el mai are contract cu gruparea sibiană până în februarie 2028.

FCSB – Rapid, LIVE VIDEO în etapa 21 din SuperLiga. Echipele de start....
Fanatik
FCSB – Rapid, LIVE VIDEO în etapa 21 din SuperLiga. Echipele de start. „11-le” roș-albaștrilor, anunțat de Fanatik încă de la ora prânzului
Atmosferă incendiară la FCSB – Rapid! Giuleștenii, gest special în primele 5 minute...
Fanatik
Atmosferă incendiară la FCSB – Rapid! Giuleștenii, gest special în primele 5 minute ale meciului. Anunțul lui Bocciu
Rezultate SuperLiga, etapa 21. U Cluj – Farul Constanța 1-0. Victorie importantă pentru...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 21. U Cluj – Farul Constanța 1-0. Victorie importantă pentru echipa lui Bergodi! Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
MM Stoica, necruțător la adresa unui jucător de la FCSB: 'Ce fizic urât...
iamsport.ro
MM Stoica, necruțător la adresa unui jucător de la FCSB: 'Ce fizic urât are, ce fotbalist e ăsta?! Vai de capul meu!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!