„FCSB, în play-off?”. Schimbarea radicală anunțată de Florin Cernat

Florin Cernat a anunțat o schimbare radicală la FCSB în momentul în care a fost întrebat despre prezența roș-albaștrilor în play-off-ul SuperLigii.
Mihai Alecu
24.11.2025 | 21:20
FCSB încă speră la calificarea în play-off
FCSB a remizat în ultima rundă din SuperLiga, 1-1, cu Petrolul, iar etapele trec și campioana României nu ajunge pe un loc de play-off.

Florin Cernat, schimbare radicală la FCSB: „Veți vedea o altă față”

Noul director sportiv al echipei, Florin Cernat, a vorbit despre șansele de calificare în play-off și a spus că mai sunt destule partide de jucat. De altfel, acesta a ținut să sublinieze că are încredere că în scurt timp lucrurile se vor regla și jucătorii își vor arăta valoarea în partidele din SuperLiga.

„(n.r. FCSB, în play-off?) Mai sunt multe meciuri de jucat. Nu pot să zic că am emoții, dar în fotbal se pot întâmpla foarte multe. Din acest motiv e așa frumos sportul ăsta. Eu cred că în viitorul apropiat vom avea altă față și am încredere în toți băieții. Avem un lot foarte bun si foarte echilibrat”, a spus Florin Cernat pentru EAD.

Darius Olaru visează în continuare la câștigarea campionatului. Ce spune despre șansele FCSB la play-off

Mult mai optimist cu privire la traseul din SuperLiga este Darius Olaru, jucător care este printre cei mai bine cotați din campionatul intern. Mijlocașul spune că este încrezător că echipa sa se poate lupta în continuare pentru câștigarea titlului și astfel ar putea să ajungă la 3 ani consecutivi în care triumfă în confruntarea cu rivalele din campionat.

„Craiova și Rapid au punctele, mult mai multe decât noi. Sunt cam singurele echipe, alături de Dinamo, care sunt acolo sus și au fost în play-off sezonul trecut. Din cauza asta le văd oamenii favorite, dar mi-aș dori să nu fie așa. Sper să ne revenim și să câștigăm din nou campionatul”, a spus Darius Olaru.

Ce loc ocupă FCSB în clasament

FCSB se află pe locul 10 în acest moment, cu 21 de puncte strânse și speranța că în runda viitoare va reuși să o învingă pe Farul, la Ovidiu. Trupa pregătită de Ianis Zicu este în acest moment pe locul 6, cu 26 de puncte, iar în tur a învins în Ghencea, 3-1, și acum speră să repete performanța într-un nou duel tare cu FCSB.

Gigi Becali a fost extrem de dezamăgit după ce echipa sa a remizat în ultima rundă și a avut o declarație sugestivă: „Am ajuns să fac calcule, eu care nu făceam asta niciodată. Mă uit la meciuri, mă uit ce fac celelalte. Trebuie să batem la Farul neapărat, altfel e la revedere. Nu înțeleg de ce nu jucăm, nu am explicații, chiar nu știu”.

