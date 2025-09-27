FCSB, în război cu FRF după tragerea la sorți din Cupa României Betano: „E un haos total! Sper să nu fie Cojocaru”

FCSB a decis să pună accent și pe Cupa României Betano în acest sezon. Mihai Stoica este însă pesimist după ce a văzut și a lansat un atac împotriva FRF.

ADVERTISEMENT

FCSB, război cu FRF din cauza Cupei României Betano: „Ne-a dat afară 3 jucători!”

FCSB vrea să trateze serios Cupa României Betano în acest sezon, având în vedere situația proastă din campionat. Campioana en-titre a picat în cea mai grea grupă, Grupa B, și a luat foc după confuzia provocată de FRF. Inițial, FCSB trebuia să le înfrunte în deplasare pe Sănătatea Cluj, Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova.

Federația a afișat însă greșit programul meciurilor din Cupa României Betano și a revenit cu o nouă formulă. Prin urmare, FCSB va juca în Grupa B pe terenul Gloriei Bistrița, la Arad, cu UTA, și pe „Ion Oblemenco”, cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

„Cum să nu difere cu mult? La Sănătatea Cluj te duci cu avionul și joci la Cluj și cu Bistrița te duci cu avionul, dar mai faci 2 ore cu autocarul. La Petrolul plecai din bază și jucai la Ploiești. Așa te duci cu avionul la Arad. Sper să nu fie Cojocaru. Glumesc amar. Ne-a dat afară 3 jucători atunci!”, a declarat Mihai Stoica, la

Mihai Stoica a adus în discuție numele controversatului arbitru de la U Craiova – Dinamo 2-2, deoarece, în urmă cu trei sezoane, acesta a fost la centru la meciul care a consemnat eliminarea FCSB-ului din Cupa României Betano.

ADVERTISEMENT

În octombrie 2022, FCSB a făcut doar 2-2 la Arad, după ce „centralul” gălățean i-a dat afară pe Rachid Bouhenna, Risto Radunovic și Octavian Popescu. De când s-a schimbat sistemul din Cupa României Betano, FCSB n-a trecut niciodată de faza grupelor.

ADVERTISEMENT

„Nu cumva să le vină vreo idee”

Oficialul roș-albaștrilor a luat foc și din cauza programării ultimei etape, atunci când FCSB ar trebui să se joace la Craiova. Meciul va trebui reprogramat, deoarece,

„Ăsta e un haos total! Sa programezi Cupa României știind că U Craiova joacă în Conference? (n.r. – Dacă vă întreabă FRF când să jucați?) Nu am nicio propunere. Spun doar atât. Noi avem de pe 4-15 ianuarie plătit deja avansul pentru cantonament în Turcia. Nu cumva să le vină vreo idee să nu mai avem pauză competițională”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

ADVERTISEMENT

„E o generație catastrofală”

Meme Stoica a tăiat în carne vie și când a venit vorba de regula U21. FCSB suferă în acest sezon din acest motiv. Campioana nu îi are pentru acest rol decât pe Mihai Toma, Ionuț Cercel și Alexandru Stoian.

„În continuare e o problemă foarte mare regula U21. E inimaginabil cum jucători care nu merită să joace joacă în fața altora care merită să joace. E o generație catastrofală. Nu știu dacă e echipă la care joacă U21 pe merit”, a conchis MM Stoica.