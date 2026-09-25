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Cine se bate cu adevărat la titlu în SuperLiga? Anunț surprinzător despre FCSB

Sezonul 2026/2027 din SuperLiga pare că ne aduce o bătălie la titlu cum nu a mai fost. De această dată se implică atât Dinamo, cât și Rapid. Anunț surpriză despre FCSB, aflată pe locul 11.
Adrian Baciu
25.09.2026 | 06:34
Cine se bate cu adevarat la titlu in SuperLiga Anunt surprinzator despre FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Care sunt favoritele la titlu în SuperLiga în viziunea lui Robert Niță. Ce spune despre FCSB. Sursa foto: colaj Fanatik
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După 10 etape scurse din sezonul 2026/2027 de SuperLiga, două formații din Capitală se află pe primele poziții, Dinamo – 23 de puncte și Rapid – 21 de puncte. Podiumul este completat de campioana en-titre, U Craiova, cu 20 de puncte. O favorită în ochii specialiștilor și ai bookmakerilor, FCSB, este doar pe 11, cu 12 puncte. Cine se bate la titlu în acest an competițional, în opinia lui Robert Niță.

Care sunt favoritele la titlu în SuperLiga în viziunea lui Robert Niță. Verdict despre FCSB

Universitatea Craiova a realizat „eventul” în sezonul trecut, după o bătălie pe toate planurile cu Universitatea Cluj. În play-off-ul din SuperLiga, oltenii au încheiat cu 50 de puncte sezonul, cu 4 peste ardeleni. Și în acest an, „Știința” ține aproape de primele locuri, iar multe voci spun că va repeta performanța de anul trecut.

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Invitat în studioul FANATIK SUPERLIGA, rapidistul Robert Niță (49 de ani) a enumerat echipele care, în opinia lui, vor duce bătălia pentru supremație în acest sezon. Spre surprinderea unora, acesta o include și pe FCSB în lupta la titlu, deși formația unde urmează să ajungă Laurențiu Reghecampf (51 de ani) este, momentan, doar pe locul 11, la 11 puncte de liderul Dinamo.

„(n.r. Ce echipe vor conta în lupta la titlu?) Dinamo, Rapid, U Craiova, FCSB. Pe FCSB îi bag în primele 4. Depinde ce se întâmplă la Universitatea Cluj, ce jucători vor veni. La CFR Cluj, jucătorii de acolo vor avea siguranța că își vor primi banii, odată cu insolvența. Au un antrenor nou (n.r. Marius Șumudică) care îi poate ține sus acolo. Cred că va fi foarte echilibrat campionatul și va fi luptă mare pentru primele 6”, spune Niță.

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Ce spunea Mitică Dragomir despre șansele FCSB la titlu

Tot la FANATIK, un experimentat om de fotbal, Dumitru Dragomir (80 de ani), spunea recent că FCSB, cu actualul lot, nu are nicio șansă nici măcar să prindă play-off-ul. Mitică îl sfătuia pe Gigi Becali să mai facă cel puțin două transferuri pentru ca roș-albaștrii să conteze cu adevărat în lupta pentru supremație.

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După părerea mea, degeaba vine Reghe, FCSB nu termină în primele 10 locuri”, spunea Mitică. Fostul șef de la LPF și-a argumentat poziția. Dragomir a explicat faptul că Becali trebuie să bage mâna din nou în buzunar pentru transferuri: „Dacă FCSB nu aduce cel puțin doi jucători de valoare, nu ia nici locul 10”.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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