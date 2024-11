FCSB, în top! Pe ce loc s-a clasat în Europa cu asistența de la meciul cu Olympiacos: „Nu avem stadion ca Old Trafford”

FCSB are 10 puncte după primele 5 meciuri în grupa de Europa League și în acest moment se află pe locul 10 în clasament. Gabi Safta ce asistențe au fost la ultimele meciuri din competiție.

FCSB, asistență în topul asistențelor în Europa League: „Meciul cu Olympiacos s-a clasat pe locul 4”

Gabi Safta a dezvăluit cum arată topul asistențelor după ultima etapă din Europa League: „Continuăm prieteni să ne lăudăm cu afluența de public la meciurile FCSB-ului. Au fost 43,572 de spectatori, iar meciul s-a clasat pe locul patru în Europa League.

După Manchester United – Bodo Glimt, Tottenham – AS Roma (55,378 spectatori) și Athletic Bilbao – Elfsborg (46,325 spectatori). Pe Old Trafford au fost 72,985 de fani. Noi nu avem stadion pentru așa ceva. Dacă am fi avut poate că era plin. Interesant e că pe locul cinci după noi a fost Lazio cu Ludogorets, la 16,313 spectatori distanță (27,259 spectatori)”.

Jurnalistul a explicat și c : „În ceea ce privește calculele computer-ului pentru calificarea mai departe, FCSB ar avea 99% șanse în barajul pentru optimi și 12% să se califice direct în primele optimi.

Hoffenheim, următorul adversar, are 1% pentru optimi și 52% pentru baraj. Sunt și echipe sigure 100% de calificarea în baraj. Bilbao, Galatasaray, Lyon și Anderlecht”, a mai spus Gabi Safta la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO.

Gabi Safta îl va enerva pe Florin Talpan. Ce scrie presa din Grecia: „Olympiacos la București, 0-0 cu Steaua”

Gabi Safta a prezentat ce au scris jurnaliștii greci după FCSB – Olympiacos 0-0: „Încep cu presa din Grecia, cu un site Sportal. Titlu: ‘Ocazie pierdută de Olympiacos la București, 0-0 cu Steaua’, zic ei.

Într-un joc de proastă calitate, Olympiacos nu a reușit să arate forma bună pe care a avut-o cu AEK și a remizat 0-0 cu Steaua. Pentru români rezultatul a fost pozitiv din moment ce Pireu a jucat 30 de minute cu un jucător mai mult. În repriza secundă, atât Olympiacos cât și Steaua au făcut multe greșeli.

Vestea bună a venit în minutul 66, când gazdele au rămas în 10. Chiar dacă erau în dezavantaj numeric, echipa lui Chralambous a rezistat. Rezervele nu au putut ajuta Olympiacos, care rămâne pe locul 14.

Pe site-ul Nova Sport titlul era la fel: ‘Ocazie pierdută, blocaj la București’. În ciuda unui meci bun, Olympiacos a pierdut teren în lupta pentru primele 8. Mendilibar a vrut să profite de avantajul numeric și a trimis toate armele pe teren degeaba.

Alin Buzărin a comentat imediat: „Material pentru domnul Talpan. Ia uitați, domnule general, ce scriu acolo în grecește: Steaua București. Dacă scrie în grecește e bun? Vezi să nu îl superi pe domnul colonel”. Gabi Safta a replicat: „Poate intra mai simplu pe Gazetta dello Sport”.

