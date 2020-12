FCSB, în topul celor mai bune echipe din istoria Ligii Campionilor! A depăşit nume grele

FCSB se află pe locul 28 în ierarhia celor mai bune formații din întreaga istorie a celei mai importante competiții intercluburi. Formația din România se află peste nume ca Manchester City, AS Roma sau Tottenham.

UEFA a postat topul celor mai bune formații din Liga Campionilor, de la înființarea competiției, în anul 1955, și până în prezent. În această ierarhie se află și FCSB care este singura formație din țara noastră care a câștigat Cupa Campionilor Europeni.

Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) actualizează în fiecare an ierarhia celor mai bune echipe de fotbal din istoria celei mai importante competiții intercluburi.

Real Madrid este cea mai bună formație din istoria Ligii Campionilor

Topul publicat de cei de la UEFA este condus detașat de cei de la Real Madrid, care au câștigat de 13 ori trofeul Ligii Campionilor. Pe poziția secundă, cu șapte trofee în minus, este actuala deținătoare a trofeului, Bayern Munchen. Pe ultima treaptă a podiumului se află FC Barcelona care a câștigat competiția de cinci ori de-a lungul timpului.

În prestigiosul top este și FCSB, singura formație din țara noastră care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, în 1986. Echipa din București este pe poziția cu numărul 28, în ierarhia UEFA.

Top 10 este completat de Manchester United, Juventus Torino, AC Milan, Liverpool, Benfica, Porto și Ajax. FCSB se află peste Manchester City și alte echipe importante.

Spania, Anglia și Italia sunt țările cu cele mai multe echipe din top

Cele mai bine reprezentate țări în topul realizat de către cei de la UEFA sunt Spania și Anglia, fiecare cu câte patru echipe. Spania le are pe Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid și Valencia.

De partea cealaltă, cele mai bune patru cluburi engleze din istoria Ligii Campionilor sunt: Manchester United, Liverpool, Arsenal și Chelsea. Italia stă și ea bine în acest clasament cu câte trei reprezentante: Juventus Torino, AC Milan și Inter Milano. Germania, Portugalia, Olanda, Scoția, Franța și Grecia au câte două echipe fiecare.

Topul complet al celor mai bune formații din istoria Ligii Campionilor:

1. Real Madrid

2. Bayern Munchen

3. Barcelona

4. Manchester United

5. Juventus

6. AC Milan

7. Liverpool

8. Benfica

9. FC Porto

10. Ajax

11. Dinamo Kiev

12. Arsenal

13. Celtic

14. Chelsea

15. Inter Milan

16. Anderlecht

17. Atletico Madrid

18. Borussia Dortmund

19. PSV

20. Lyon

21. Steaua Roşie Belgrad

22. Rangers

23. Olympiacos

24. Galatasaray

25. PSG

26. Valencia

27. Rosenborg

28. FCSB

29. Panathinaikos

30. Dinamo Zagreb

Echipa lui Gigi Becali a mai fost inclusă și într-un alt clasament. FCSB a prins topul celor mai nebune jocuri din acest an. Partida dintre Backa Topola și echipa din București, din turul secund al Europa League, este și acum subiect de știre pentru presa internațională. Jurnaliștii de la The Mirror au pus duelul în clasamentul celor mai nebune meciuri din acest an. FCSB va pregăti restul meciurilor din acest sezon într-un cantonement în străinătate.