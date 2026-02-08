FCSB, încă o veste proastă înaintea meciului cu Oțelul. În ce condiții vitrege vor juca roș-albaștrii la Galați

ADVERTISEMENT

FCSB primește vești proaste pe bandă rulantă înaintea meciului cu Oțelul. Campioana trebuie să gestioneze nu doar problemele de efectiv, ci și vremea proastă care se anunță duminică la Galați.

Cum va fi vremea la ora meciului Oțelul Galați – FCSB

Oțelul – FCSB va fi un meci pe viață și pe moarte, având în vedere că cele două formații sunt implicate în lupta pentru play-off. Înaintea duelului de la Galați, gazdele sunt pe locul 9, cu 37 de puncte, la egalitate cu campioana en-titre, care ocupă poziția a 10-a. Înaintea etapei a 26-a, pe locul 6 se afla FC Botoșani, cu 39 de puncte.

ADVERTISEMENT

Oțelul – FCSB este programat duminică, 8 februarie, de la ora 20:00. Sunt șanse mari ca partida să se desfășoare în condiții extrem de grele. Este cunoscut faptul că suprafața de joc nu se prezintă tocmai bine, iar meteorologii anunță ploi și ninsori în ziua meciului de la Galați. În plus, la ora de start a partidei, ora 20:00, e anunțată o maximă de doar 2 grade Celsius la orașul de la malul Dunării.

În 2026, FCSB a jucat de două ori pe terenuri înghețate sau acoperite de zăpadă. S-a întâmplat la primul meci oficial al anului, pierdut de roș-albaștri, la Mioveni, scor 0-1, cu FCSB, dar și la partida cu Csikszereda. Atunci .

ADVERTISEMENT

FCSB, fără Cisotti la Galați

Pe lângă vremea nefavorabilă care se anunță la Galați, Elias Chralambous are probleme și cu alcătuirea primului „11”. După ultimul meci, câștigat cu FC Botoșani, scor 2-1, FCSB a pierdut mai mulți titulari. Juri Cisotti și Daniel Graovac au ieșit din teren cu probleme musculare și nu vor juca împotriva Oțelului.

ADVERTISEMENT

Pe lângă Cisotti și Graovac, FCSB are probleme și cu Siyabonga Ngezana. Stoperul sud-african trebuia să fie titular în meciul cu Botoșani, da

Cea mai importantă absență este în mod cert cea a lu Juri Cisotti. Italianul a părut cel mai în formă fotbalist de la FCSB în startul lui 2026. El a reușit 2 goluri, cu Fenerbahce și cu Csikszereda, și 1 assist, cu FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

Cine arbitrează Oțelul – FCSB

FCSB are motive să „tremure” și din cauza arbitrajului. După primele patru meciuri din acest an, conducerea campioanei a pus mereu tunurile pe „cavalerii fluierilor”. Rămâne de văzut cum se va descurca

În acest sezon, FCSB a fost arbitrată de două ori de Bîrsan și a pierdut de fiecare dată. Bucureșteanul s-a aflat la centru la FCSB – FC Argeș 0-2 și FC Argeș – FCSB 1-0. În schimb, pe Oțelul a arbitrat-o o singură dată, când moldovenii au câștigat la scor de neprezentare în fața Unirii Slobozia.