FCSB, încasări uriaşe din bilete pentru returul cu Aberdeen: “Care sărăcie?! A crescut România!”

FCSB este una dintre cele mai iubite echipe din România și aduce un număr foarte mare de fani la stadion, mai ales în meciurile importante. Pentru partida cu Aberdeen, Arena Națională va găzdui peste 30.000 de spectatori, ceea ce îi va aduce lui Gigi Becali o sumă consistentă în conturi.

Câți bani încasează FCSB după meciul cu Aberdeen? Gigi Becali a dezvăluit sumele

Deși are un început dezastruos de sezon, în meciurile importante. Performanțele de sezonul trecut din Europa League țin speranța aprinsă în suporterii campioanei, care visează la un nou sezon european fabulos.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a explicat ce sumă va încasa doar din biletele vândute pentru meciul FCSB – Aberdeen, din returul play-off-ului de UEFA Europa League: „Numai din bilete scot vreo 600.000 – 700.000. Până ieri aveam 400.000 de euro încasări, iar până astăzi vreo 700.000 de euro. Am câștigat 1.200.000 de euro cu Manchester United. Mi-a spus Meme că sezonul ăsta nu o să avem echipe tari, cu nume, dar oricum o să vină oamenii. Dacă faci un stadion cu 100.000 de locuri, poți să încasezi la fiecare meci de Champions League 7-8 milioane.

Tot aud: sărăcie, sărăcie… unde e, bă, sărăcia? Milioane de oameni pe litoral. 28.000 de euro salariu, 30.000 de euro pensie. Cum să fie sărăcie într-o țară în care se dau banii ăștia. Înseamnă că a crescut România! Dacă nu ai GPS nici nu te descurci pe autobenzile astea.

România nu poate să rămână așa! Vom crește, iar fotbalul va ajunge la zeci și sute de milioane de euro”, a explicat Gigi Becali, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, prezent pe Arena Națională pentru meciul cu scoțienii

Patronul „roș-albaștrilor” . Din această cauză,

„Chiar mă gândeam să mă duc la meci, presimțeam un aer de calificare și mă gândeam să mă duc. Gata, o să mă duc, ce să mai. Mă duc și gata! Gata, mă duc la meci! Leu-i leu, spulberă tot!”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.