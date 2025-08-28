Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

FCSB, încasări uriaşe din bilete pentru returul cu Aberdeen: “Care sărăcie?! A crescut România!”

FCSB va avea o rețetă foarte bună pentru meciul din play-off-ul Europa League cu Aberdeen. Ce sumă a încasat campioana României doar din biletele pentru meciul de joi seară
Ciprian Păvăleanu
28.08.2025 | 17:45
FCSB incasari uriase din bilete pentru returul cu Aberdeen Care saracie A crescut Romania
EXCLUSIV FANATIK
Ce sume încasează FCSB din biletele vândute în meciul cu Aberdeen de pe Arena Națională. Foto: Colaj FANATIK

FCSB este una dintre cele mai iubite echipe din România și aduce un număr foarte mare de fani la stadion, mai ales în meciurile importante. Pentru partida cu Aberdeen, Arena Națională va găzdui peste 30.000 de spectatori, ceea ce îi va aduce lui Gigi Becali o sumă consistentă în conturi.

Câți bani încasează FCSB după meciul cu Aberdeen? Gigi Becali a dezvăluit sumele

Deși are un început dezastruos de sezon, FCSB continuă să poată aduce zeci de mii de suporteri la stadion în meciurile importante. Performanțele de sezonul trecut din Europa League țin speranța aprinsă în suporterii campioanei, care visează la un nou sezon european fabulos.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a explicat ce sumă va încasa doar din biletele vândute pentru meciul FCSB – Aberdeen, din returul play-off-ului de UEFA Europa League: „Numai din bilete scot vreo 600.000 – 700.000. Până ieri aveam 400.000 de euro încasări, iar până astăzi vreo 700.000 de euro. Am câștigat 1.200.000 de euro cu Manchester United. Mi-a spus Meme că sezonul ăsta nu o să avem echipe tari, cu nume, dar oricum o să vină oamenii. Dacă faci un stadion cu 100.000 de locuri, poți să încasezi la fiecare meci de Champions League 7-8 milioane.

Tot aud: sărăcie, sărăcie… unde e, bă, sărăcia? Milioane de oameni pe litoral. 28.000 de euro salariu, 30.000 de euro pensie. Cum să fie sărăcie într-o țară în care se dau banii ăștia. Înseamnă că a crescut România! Dacă nu ai GPS nici nu te descurci pe autobenzile astea. 

România nu poate să rămână așa! Vom crește, iar fotbalul va ajunge la zeci și sute de milioane de euro”, a explicat Gigi Becali, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, prezent pe Arena Națională pentru meciul cu scoțienii

Patronul „roș-albaștrilor” presimte un succes răsunător al echipei sale. Din această cauză, omul de afaceri ar putea fi prezent pe stadion, lucru ce se întâmplă destul de rar în ultimii ani:

„Chiar mă gândeam să mă duc la meci, presimțeam un aer de calificare și mă gândeam să mă duc. Gata, o să mă duc, ce să mai. Mă duc și gata! Gata, mă duc la meci! Leu-i leu, spulberă tot!”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

