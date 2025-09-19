FCSB, „îngropată” de jucătorul U21 în acest sezon! Toma, făcut praf de Mailat la Botoșani

FCSB își continuă forma de coșmar din SuperLiga și rămâne cu o singură victorie în primele 10 etape, . Trezirea se tot lasă așteptată și după ce a trecut o treime din campionat, jucătorii lui Charalambous sunt abia pe locul 11, cu potențial de a coborî până pe 14, cu 7 puncte.

ADVERTISEMENT

FCSB, „îngropată” de jucătorul U21 în acest sezon!

Una dintre cauzele dezastrului de la FCSB este jucătorul U21. Campioana a avut mari probleme în acest sezon, odată cu schimbarea anului de naștere .

În meciul cu FC Botoșani, Mihai Toma a fost folosit pe postul de fundaș dreapta. De bază mijlocaș central, jucătorul în vârstă de 18 ani evoluează pe un post pe care nu e obișnuit și asta s-a văzut o dată în plus în Moldova.

ADVERTISEMENT

Mailat l-a driblat ușor pe Toma la faza golului doi marcat de Kovtalyuk. O greșeală care a decis soarta meciului de la Botoșani și care adâncește criza în care se află FCSB. Oficialii roș-albaștrilor au recunoscut această problemă, ba chiar au căutat soluții până în ultima zi a perioadei de mercato, dar nu au transferat nimic.

Ionuț Cercel este, în mod normal „titularul under” de la FCSB, dar fundaşul adus de la Farul Constanţa este accidentat. Iar în afară de Mihai Toma, FCSB efectiv nu are niciun jucător U21 cu meciuri în picioare.

ADVERTISEMENT

Roş-albaştrii, soluţii puţine pe postul de U21!

Soluţiile FCSB-ului pe postul de U21: Andrei Dăncuş, Ionuţ Cercel, Mihai Toma şi Alexandru Stoian. Surprinde până acum faptul că Alexandru Stoian, transferat şi el în iarnă de la Farul, nu a fost folosit mai mult.

ADVERTISEMENT

Motivul este că în atac concurenţa de la FCSB este mult mai mare. Jucătorul în vârstă de 17 ani a bifat doar 89 de minute în acest sezon, în cinci meciuri. Cu toate acestea a fost decisiv şi a marcat golul egalizator cu Hermannstadt, în prima etapă, scor 1-1.

Creţu, tras pe bancă de „regula U21”: „Simţi că îţi ia dreptul la muncă”

Jucătorul sacrificat din cauza regulii U21 în acest sezon este Vali Creţu. Fundaşul dreapta a fost titular incontestabil în stagiunea precedentă, dar a jucat puţin în acest sezon tocmai pentru că cei de la FCSB au decis ca postul „under” să fie cel de fundaş dreapta. Iar Creţu nu a ezitat să îşi spună dezamăgirea, încă din startul sezonului:

ADVERTISEMENT

„Îmi place să joc din 3 în 3 zile, dar cu regula asta acum… Cum să mă simt? Mă simt bine și vreau să joc tot mai mult. Mi-aș dori să joc din 3 în 3 zile, dar nu știu. Nu e ușor nici pentru mine. Simți că îți ia dreptul la muncă, dar ce pot să fac? Am și eu doi copii acasă și nu mă simt confortabil”, a spus Creţu la începutul stagiunii.

„Underul” Musi, monedă de schimb în transferul lui Politic de la Dinamo!

Oficialii FCSB au încercat să îl transfere pe Mario Tudose de la FC Argeş în ultimele zile de mercato, dar mutarea a căpătat accente telenovelistice şi până la urmă nu s-a mai realizat. Astfel că, cel puţin până în iarnă, roş-albaştrii vor merge în această formulă inclusiv pe postul de „U21”.

Mai mult, în această vară, roş-albaştrii l-au folosit ca monedă de schimb pe Alexandru Musi, inclus în transferul lui Dennis Politic de la Dinamo. Însă, FCSB a pierdut un jucător under cu un mare potenţial şi asta se resimte mai mult decât s-ar fi aşteptat.