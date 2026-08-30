Nevoită să plece din București pentru meciul contra UTA-ei, FCSB a ales arena din Târgoviște pentru a disputa partida din etapa cu numărul 7 a noului sezon de SuperLigă. Fotbaliștii și staff-ul „roș-albaștrilor” au sosit la stadionul „Eugen Popescu” cu aproximativ o oră și jumătate înainte de meci și au fost întâmpinați de zeci de fani.
Zeci de fani au așteptat lângă stadionul „Eugen Popescu” sosirea autocarului de la FCSB. Fotbaliștii fostei campioane au sosit la arena din Târgoviște cu aproximativ o oră și jumătate înainte de meciul cu UTA din SuperLiga. După intrarea pe stadion, mai mulți jucători, printre care Dennis Politic și Alexandru Stoian, au oferit autografe și au făcut poze cu fanii din tribune.
Marius Baciu a efectuat mai multe modificări în primul 11 față de precedentul joc, cel cu CFR Cluj, după cele întâmplate în această săptămână: plecarea lui Daniel Bîrligea la Frosinone și scandalul uriaș dezvăluit de FANATIK, în urma căruia Valentin Crețu a părăsit echipa, Florin Tănase urmând a pleca la rândul său.
Cu 4 zile înainte de meciul cu UTA, la antrenamentul FCSB-ului a avut loc un scandal uriaș, Valentin Crețu și Florin Tănase fiind excluși din ședința de pregătire. Atmosfera de la formația „roș-albastră” este extrem de tensionată, antrenorul principal Marius Baciu fiind contestat de o parte dintre jucători.
Chiar în ziua partidei de la Târgoviște, Gigi Becali a dezvăluit într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA motivul din cauza căruia contractul lui Valentin Crețu a fost reziliat, dar și faptul că Florin Tănase va pleca din nou de la FCSB în urma scandalului, urmând a semna cu o grupare care evoluează în cupele europene.