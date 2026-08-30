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Nevoită să plece din București pentru meciul contra UTA-ei, FCSB a ales arena din Târgoviște pentru a disputa partida din etapa cu numărul 7 a noului sezon de SuperLigă. Fotbaliștii și staff-ul „roș-albaștrilor” au sosit la stadionul „Eugen Popescu” cu aproximativ o oră și jumătate înainte de meci și au fost întâmpinați de zeci de fani.

Jucătorii de la FCSB, întâmpinați de zeci de fani la Târgoviște

Zeci de fani au așteptat lângă stadionul „Eugen Popescu” sosirea autocarului de la FCSB. Fotbaliștii fostei campioane au sosit la arena din Târgoviște cu aproximativ o oră și jumătate înainte de meciul cu UTA din SuperLiga. După intrarea pe stadion, mai mulți jucători, printre care Dennis Politic și Alexandru Stoian, au oferit autografe și au făcut poze cu fanii din tribune.

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Dennis Politic a oferit autografe și a făcut poze cu fanii la Târgoviște

față de precedentul joc, cel cu CFR Cluj, după cele întâmplate în această săptămână: plecarea lui Daniel Bîrligea la Frosinone și .

Valentin Crețu și Florin Tănase, OUT de la FCSB

Cu 4 zile înainte de meciul cu UTA, la antrenamentul FCSB-ului a avut loc un scandal uriaș, Valentin Crețu și Florin Tănase fiind excluși din ședința de pregătire. Atmosfera de la formația „roș-albastră” este extrem de tensionată, antrenorul principal Marius Baciu fiind contestat de o parte dintre jucători.

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Chiar în ziua partidei de la Târgoviște, , dar și faptul că Florin Tănase va pleca din nou de la FCSB în urma scandalului, urmând a semna cu o grupare care evoluează în cupele europene.