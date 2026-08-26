FCSB, interzisă din nou pe Arena Națională! Unde s-ar putea juca meciul cu Petrolul

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Pe Arena Națională nu s-a mai organizat vreun meci de fotbal din aprilie, iar perioada se va prelungi și mai mult, deoarece stadionul va găzdui în weekend-ul 12-13 septembrie evenimentul East European Comic Con. Așadar, există șanse infime ca arena națională să poată găzdui meciul FCSB – Petrolul din etapa a 9-a a SuperLigii.

FCSB – Petrolul, la Târgoviște? Arena Națională, blocată de un nou eveniment

FCSB a găzduit primele meciuri din acest sezon în Ghencea și pe stadionul „Arcul de Triumf”, însă e nevoită să plece din Capitală din cauza stării suprafețelor de joc de pe aceste arene. Meciul „roș-albaștrilor” cu UTA din etapa a 7-a a SuperLigii, programat pe 30 august, de la ora 21:00, se va disputa pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște.

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Există șanse reale ca și meciul cu Petrolul din etapa a 9-a să se dispute tot la Târgoviște, deoarece Arena Națională va fi din nou blocată în perioada 11-13 septembrie. Cel mai mare stadion al țării va găzdui evenimentul East European Comic Con, dedicat pasionaților de filme, seriale TV, benzi desenate, SF și fantasy, gaming, cultura japoneză și multe altele. Este a patra ediție care se desfășoară pe Arena Națională, evenimentul fiind găzduit de-a lungul timpului și de Romexpo, Palatul Culturii din Iași sau BT Arena din Cluj-Napoca.

Singurul scenariu în care partida FCSB – Petrolul s-ar putea disputa pe Arena Națională este acela în care LPF programează meciul luni, 14 septembrie, iar stadionul este pregătit pentru a găzdui meciul. Între disputele cu UTA și Petrolul, FCSB va mai juca la Mioveni contra lui FC Argeș în Cupa României Betano și . Oficialul FCSB-ului, .

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Care ar putea fi primul meci care se joacă pe Arena Națională după 5 luni fără fotbal

Ultimul meci de fotbal jucat pe Arena Națională a fost Dinamo – Rapid 3-1, duel disputat pe 26 aprilie. Mai apoi, cel mai mare stadion al țării a fost blocat pentru trei mari concerte, Metallica, Iron Maiden și Max Korzh, dar și pentru alte evenimente. Dacă FCSB – Petrolul nu se va juca pe Arena Națională, următorul joc care ar putea avea loc pe stadion este cel dintre Dinamo și Farul, programat în weekend-ul 19-20 septembrie, în cadrul etapei 10 din SuperLiga.

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În cazul în care „câinii” nu vor închiria Arena pentru acel meci, stadionul va reveni în circuitul fotbalistic cu . Jocul este programat pe 28 septembrie, începând cu ora 21:45. Apoi, pe 5 octombrie, „tricolorii” vor întâlni Suedia, tot pe cel mai mare stadion al țării.