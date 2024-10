FCSB, între ”corijentele” Europei. Ce alte echipe au încasat o ploaie goluri în grupele cupelor europene, ediția 2024-2025

FCSB a fost surclasată de Glasgow Rangers, scor 4-0, în etapa a III-a din Europa League

Campioana are șanse de calificare

”Nu eşti în România să joci cu Chiajna. Vine baba cu colacii şi te joci cu vârcolacii… Am tras nişte concluzii, am văzut nişte lucruri. Au fost greşeli individuale la goluri. Edjouma n-a contat la mijlocul terenului. Lui Baba i-am spus să nu se mai plimbe la mijlocul terenului. Am luat trei goluri pe trei greşeli. Şi chiar al patrulea a fost la fel”, a spus patronul echipei după meci.

FCSB are în continuare șanse de calificare, dar trebuie să regleze mai multe aspecte. ”Noi suntem pe loc de calificare. Avem meci acasă acum. Va fi altceva. Nu îţi mai permiţi să joci cu echipa a doua în faţa suporterilor. Cu siguranţă s-ar fi schimbat lucrurile dacă nu era anulat golul lui Miculescu. E gol valabil”, a mai spus Gigi Becali la Digisport.

Dinamo Zagreb a încasat cea mai drastică corecție

Prin eșecul din Scoția, FCSB intră pe lista echipelor care au încasat o ploaie de goluri în această ediție a grupelor din cupele europene. În Liga Europa, unde joacă echipa campioană, doar Beșiktaș a mai încasat un 4-0. S-a întâmplat pe terenul lui Ajax, în prima etapă.

Cele mai multe partide cu scoruri mari s-au înregistrat în Liga Campionilor, unde, teoretic, sunt cele mai puternice echipe. Bayern Munchen – Dinamo Zagreb 9-2 rămâne meciul cu cea mai mare diferență de scor.

Celtic a încasat șapte goluri la Dortmund, în Germania. Sparta Praga, Young Boys Berna, Steaua Roșie Belgrad și Slovan Bratislava au luat câte cinci goluri. Dintre echipele mari, Atletico Madrid a pierdut cu 4-0.

În Europa, urmează meciul cu Midtjylland

Pentru FCSB urmează, în Liga Europa, duelul de acasă cu FC Midtjylland. Meciul e programat pe 7 noiembrie, de la ora 19.45. În prima etapă, danezii au făcut 1-1 (acasă) cu Hoffenheim. În cea de-a doua, Midtjylland a bătut cu 2-1 în deplasare pe Maccabi Tel Aviv. Aseară, viitoarea adversară a FCSB-ului a trecut cu 2-1, acasă, de Union St. Gilloise.

Până la următorul meci din Liga Europa, FCSB are o partidă importantă în campionat.

”Cu Rapid nu vor fi Baba Alhassan, Edjouma, Pantea, Luis Phelipe, Ştefănescu. Ia uite, sunt vreo 5. Mihai Popescu în stânga a fost ideea lui Meme Stoica”, a dezvăluit patronul echipei campioane.

Cele mai categorice scoruri din grupele cupelor europene, ediția 2024-2025

Liga Campionilor

Bayern Munchen – Dinamo Zagreb 9-2

Dortmund – Celtic 7-1

Manchester City – Sparta Praga 5-0

Barcelona – Young Boys Berna 5-0

Monaco – Steaua Roșie Belgrad 5-1

Celtic – Slovan Bratislava 5-1

Feyenoord – Leverkusen 0-4

Salzburg – Brest 0-4

Slovan Bratislava – Manchester City 0-4

Benfica – Atletico Madrid 4-0

Europa League

Ajax – Beșiktaș 4-0

RANGERS – FCSB 4-0

Conference League

Celje – Basaksehir 5-1

Omonia Nicosia – Vikingur 4-0

Cercle Bruges – St. Gallen 6-2

Programul FCSB-ului în Europa League

26 septembrie – FCSB – FC RFS 4-1

3 octombrie – PAOK FC – FCSB 0-1

24 octombrie – Rangers FC – FCSB 4-0

7 noiembrie – FCSB – FC Midtjylland – ora 19:45

28 noiembrie – FCSB – Olympiacos FC – ora 22:00

12 decembrie – Hoffenheim – FCSB – ora 19:45

23 ianuarie – Qarabag FK – FCSB – ora 19:45

30 ianuarie – FCSB – Manchester United – ora 22:00