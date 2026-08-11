FCSB își ia adio de la „Arcul de Triumf” pentru meciul cu FC Botoșani! Unde se va disputa următoarea partidă de campionat a roș-albaștrilor

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După deplasarea de la Sfântu Gheorghe, pentru FCSB urmează pe calendar partida de pe teren propriu contra lui FC Botoșani. Deoarece Arena Națională are porțile închise până în septembrie pentru evenimentele sportive, iar Mihai Stoica roș-albaștrii au fost nevoiți să joace pe „Arcul de Triumf”, însă vor renunța și la această arenă pentru meciul cu FC Botoșani.

FCSB, decizie de ultim moment pentru meciul cu FC Botoșani

După meciul contra lui Sepsi, oficialii lui FCSB au purtat discuții intense despre următoarea partidă, cea de acasă, contra lui FC Botoșani. Acest meci ar fi trebuit să se dispute pe „Arcul de Triumf”, însă roș-albaștrii au renunțat la această variantă din cauza gazonului.

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Conform , surse din interiorul clubului au declarat că „Gazonul de pe Arcul de Triumf are nevoie de câteva zile să respire. Cei de acolo sunt superprofesioniști, ne-au pus la dispoziție toate facilitățile, dar gazonul are nevoie de pauză”.

Unde se joacă meciul dintre FCSB și FC Botoșani

Deși FCSB trebuia să fie gazdă la acest meci, oficialii clubului au făcut o cerere către Liga Profesionistă de Fotbal și către clubul patronat de Valeriu Iftime pentru ca meciul din tur să fie disputat în deplasare, iar cel din retur acasă.

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Deținătorul drepturilor TV nu are nicio problemă cu această modificare, iar FC Botoșani este de acord, de asemenea. Ultimii care trebuie să își dea acordul cu privire la acest aspect sunt cei de la LPF, însă sunt șanse mari ca această modificare să se realizeze. Se așteaptă ca un anunț oficial cu privire la acest aspect să fie făcut în curând. Așadar, meciul se va juca tot luni, 17 august, de la ora 21:30, doar că FCSB va merge în nordul Moldovei.