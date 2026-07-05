FCSB își ia mijlocaș de la Dinamo! Gigi Becali îl vrea pe fotbalistul lăudat de Meme Stoica

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Pista Eddy Gnahore (32 ani) este din nou luată în calcul de FCSB. Mijlocașul central poate semna cu marea rivală a lui Dinamo, după ce în ultimele două sezoane și jumătate a evoluat pentru „câini”.

Eddy Gnahore, aproape de FCSB

FCSB este în căutarea unui mijlocaș central, după ce , în Belgia. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, pe masa lui FCSB a apărut din nou varianta Eddy Gnahore, fostul jucător al lui Dinamo, pus pe liber de noul antrenor Nuno Campos (51 ani). În ciuda faptului că Andrei Nicolescu a anunțat că oamenii din conducerea clubului, înainte de sosirea tehnicianului portughez, i-au propus prelungirea contractului.

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Cele două părți sunt aproape de a ajunge la un acord, iar mijlocașul francez să ajungă la marea rivală. După ce în ultimii doi ani și jumătate a adunat 97 de meciuri pentru gruparea din Ștefan cel Mare, pentru care a marcat 6 goluri și a oferit 5 pase decisive.

Eddy Gnahore, lăudat de Mihai Stoica

Francezul a fost apreciat întotdeauna la FCSB. Mihai Stoica (61 ani) a declarat în mai multe rânduri că în ultimele două sezoane Eddy Gnahore a fost cel mai bun închizător din SuperLiga. Mai mult, președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a confirmat că și l-a dorit pe mijlocașul central la echipă.

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„Gnahore, doi ani de zile a fost, poate, cel mai bun închizător din campionat. În ultimele şase luni parcă n-a mai fost atât de… Cel puţin asta a fost percepţia noastră, că şi noi l-am monitorizat, ştiind că va fi liber şi că avem nevoie de jucător pe poziţia lui”, a declarat Mihai Stoica, în direct la Prima Sport, în urmă cu o săptămână.

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FCSB, un singur transfer realizat în această vară

. Clubul patronat de Gigi Becali a adus un singur jucător, pe fundașul dreapta Ronny Labonne (28 ani), de la SM Caen, din Liga 3 din Franța. Însă, Mihai Stoica a anunțat că luni, 6 iulie, în cantonamentul din Olanda așteaptă doi jucători de profil ofensiv care vor ajuta echipa în sezonul 2026-2027. Ambii din străinătate.

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De altfel, . Însă, de această tranzacție se ocupă exclusiv patronul Gigi Becali, care i-a asigurat deja pe cei doi fotbaliști de la naționala României că vor câștiga 1 milion de euro pe sezon la gruparea roș-albastră, în cazul în care își vor încheia conturile cu actualele cluburi și vor accepta să revină în SuperLiga.