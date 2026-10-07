FCSB își mută „vedetele” la Salonul Auto București! Fanii își pot întâlni favoriții printre bolizii de la Romexpo

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Salonul Auto București & Accesorii (SAB) 2026 are loc în perioada 6–11 octombrie, la Romexpo, reunind zeci de mărci auto, modele noi, electrice, accesorii și tehnologii din industrie. Evenimentul include și demonstrații de drift, expoziții de mașini istorice, simulatoare și alte activități dedicate pasionaților auto.

Jucătorii și staff-ul FCSB sunt așteptați la Salonul Auto București la standul MG România

Vor fi prezenți aici și jucători FCSB alături de staff, însă aceștia nu doar că vor admira mașinile expuse, ci vor sta și de vorbă cu fanii. „Roș-albaștrii vor vizita joi, începând cu ora 16:00, standul MG de la Salonul Auto București. Suporterii noștri își vor putea intâlni favoriții și vor putea obține autografe din partea acestora în pavilionul B2 al Romexpo, acolo unde partenerul nostru de mobilitate și-a expus cele mai noi modele. Ne vedem acolo!”, au transmis reprezentanții echipei.

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MG România a anunțat parteneriatul cu FCSB la începutul anului 2024. „Sărbătorind cea de-a 100-a aniversare în acest an, MG Romania, prin importatorul oficial Quantum Auto Max, va pune mașini la dispoziția jucătorilor și staff-ului prestigioasei echipe de fotbal bucureștene, iar FCSB va oferi expunere mărcii.

. MG și FCSB vor colabora, de asemenea, pentru a crea conținut captivant conceput pentru a implica baza generoasă de suporteri a clubului”, transmiteau reprezentanții producătorului. MG este o marcă britanică istorică, dar astăzi este deținută de chinezi.

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MG România este „partenerul de mobilitate” al FCSB încă din 2024

Dan Chitaru, Președinte al MG Romania, îi asigura pe fanii FCSB că echipa va avea doar de câștigat din acest parteneriat. „Parteneriatul cu FCSB în anul centenarului mărcii marchează un capitol semnificativ în povestea MG România, un brand pe care l-am lansat la noi în țară doar în urmă cu 6 luni. Astăzi încep colaborarea două branduri cu istorii îndelungate și pline de succese.

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Nu susținem doar un club cu rezultate mari la nivel european, ci ne propunem să contribuim la viitorul fotbalului și al sportului românesc și să arătăm pasiunea noastră pentru cel mai mare joc de pe pământ. Marca MG susține toate inițiativele sustenabile și contribuie la asigurare unui viitor “verde” și sănătos pentru omenire prin electrificarea gamei sale, iar sportul este printre cei mai mari contribuitori la sănătatea semenilor noștri. Așa că implicarea noastră în sport este naturală”, declara Chitaru.

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, anunța că este „onorat” de acest parteneriat: „Suntem onorați de parteneriatul cu un brand cunoscut, cu o istorie de 100 de ani. MG este într-o formidabilă revenire de formă pe piața automobilistică, așa cum se întâmplă și cu echipa noastră, care a redevenit campioana României, motiv pentru care această colaborare a survenit în mod firesc”.