FCSB îşi prezintă noile echipamente! Fanii sunt invitaţi la eveniment

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După un sezon mult sub așteptări, FCSB speră să obțină calificarea în grupele cupelor europene, după ce s-a impus în barajul pentru preliminariile UEFA Conference League. Roș-albaștrii se află în această perioadă în cantonament, în Olanda, acolo unde au pierdut prima partidă de pregătire în fața Union Saint Gilloise. În ciuda acestui aspect, fanii au primit o veste bună.

FCSB îşi prezintă noile echipamente

FCSB este fără doar și poate cea mai iubită echipă din România. În ciuda faptului că au încheiat pe locul 8 în sezonul recent încheiat, roș-albaștrii s-au bucurat de o prezență uimitoare la partida cu . Fosta campioană mai are de disputat un meci de pregătire în cantonament, iar ulterior va reveni în țară și își va prezenta echipamentul oficial de joc.

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Printr-un anunț pe rețelele de socializare, FCSB a transmis că tricourile oficiale pentru stagiunea 2026-2027 vor fi prezentate miercuri, 15 iulie, de la ora 15:00. Evenimentul va avea loc în magazinul Nike din Parlake Shopping Center, centru comercial aflat la doar 15 minute de metroul Dristor din Capitală.

„FCSB va prezenta echipamentele de joc pentru sezonul 2026-2027 în cadrul unui eveniment programat miercuri, 15 iulie, la ora 15:00. Roș-albaștrii se vor întâlni cu fanii în incinta magazinului Nike din ParkLake Shopping Center, din Capitală. Vă așteptăm alături de noi!”, s-a arătat în postarea FCSB.

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FCSB mai are un amical programat în Olanda

Perioada de pregătire a celor de la FCSB mai cuprinde încă un meci de verificare. R . Confruntarea cu gruparea din Emiratele Arabe Unite este programată pe 8 iulie, de la ora 18:00, la baza sportivă din Venray.