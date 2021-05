FCSB-iști sub acoperire. Ei sunt jucătorii lui Sepsi, motivați să se răzbune pe echipa lui Gigi Becali

FCSB se pregătește de o deplasare extrem de complicată în drumul spre titlu, la Sepsi, echipă unde joacă, deși puțină lume își mai aduce aminte, trei fotbaliști cu trecut roș-albastru.

Jucători de bază în formația pregătită de Leo Grozavu, Cătălin Golofca, Adnan Aganovic și Bogdan Mitrea au trecut FCSB în CV, dar experiențele acestora la gruparea patronată de Gigi Becali nu sunt unele memorabile, ba din contră.

Sepsi – FCSB e programat duminică, 16 mai, de la ora 22:00, și va putea fi urmărit în direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+, dar și live text pe site-ul FANATIK. În tur, covăsnenii le-au făcut viață grea roș-albaștrilor, învingându-i cu 2-1, la Giurgiu, golul decisiv fiind marcat de Mitrea. Mai mult, FCSB n-a fost în stare să o bată pe Sepsi nici în sezonul regulat, cele două partide încheindu-se de fiecare dată cu același scor, 1-1.

În prezent la Sepsi, Golofca, Mitrea și Aganovic au jucat la FCSB. Primul i-a promis lui Gigi Becali că dă gol cu Sporting Lisabona

Cătălin Golofca (31 de ani) este ultimul dintre cei trei care a fost adus de Gigi Becali la FCSB, dar povestea transferului său este probabil cea mai cunoscută. Atacantul născut la Suceava a deschis drumul fotbaliștilor cumpărați de la FC Botoșani, dar experiența sa în roșu și albastru s-a terminat extrem de rapid.

Atacantul a semnat cu FCSB în august 2017, atunci când Becali a plătit 400 de mii de euro în schimbul transferului său de la gruparea lui Valeriu Iftime. „Latifundiarul din Pipera” a fost convins să îl cumpere pe Golofca datorită unui detaliu care, probabil, va rămâne veșnic viu în amintirea microbiștilor din România.

„Am vorbit cu el, mi-a zis ‘ia-mă de aici că dau gol dacă mă bagi, o să dau gol cu Sporting Lisabona’. M-a impresionat şi am zis să mai dau 100.000 de euro, şi am dat 400.000 pe 40%. Pe mine nu mă interesează să iau bani pe el, ci să îl am acum la echipă.

Iftime îl vinde când vrea el să îşi scoată banii. I-am zis că în doi ani îl vinde cu 3 milioane dacă îl lasă să joace la Steaua. Golofca s-a dus şi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă, oricum, nu mai putea să îl ţină”, declara Gigi Becali, în urmă cu patru ani, atunci când echipa sa se pregătea de play-off-ul pentru accederea în grupele Champions League, cu Sporting.

Cătălin Golofca nu s-a ținut de promisiune, nu a marcat împotriva lusitanilor, iar FCSB a pierdut în dublă manșă cu scorul de 5-1. Nici după acele meciuri, moldoveanul nu s-a ridicat la pretențiile lui Becali și aventura sa la FCSB s-a încheiat după doar șase luni. În ianuarie 2018, FC Botoșani l-a răscumpărat pe Golofca cu aceeași sumă cu care l-a cedat, 400 de mii de euro.

15 meciuri a jucat Cătălin Golofca pentru FCSB, în sezonul 2017-2017

1 gol a marcat atacantul în tricoul roș-albastru, într-o partidă de Cupa României, cu Poli Timișoara

Înainte de Ovidiu Popescu a fost Adnan Aganovic. Cel mai „plimbat” jucător pe care l-a avut FCSB

Adnan Aganovic (33 de ani) a ajuns înaintea lui Golofca la FCSB, dar deznodământul aventurii a fost unul asemănător. După ce jucase deja în România, la FC Brașov și Viitorul Constanța, croatul a semnat cu roș-albaștrii, liber de contract, în vara lui 2016, după șase luni petrecute în Cipru, la AEL Limassol.

Aganovic nu a rezistat nici el mai mult de jumătate de sezon la echipa lui Gigi Becali, dar se poate mândri cu faptul că a rămas celebru pentru polivalența de care a trebuit să dea dovadă sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, cel care era antrenor la acea vreme.

Dacă acum, la FCSB, Ovidiu Popescu iese în evidență pentru că este folosit pe minim trei posturi (n.r. – mijlocaș central, fundaș dreapta, fundaș central), motiv pentru care a ajuns și în echipa națională, în urmă cu cinci ani, Aganovic era bulversat de indicațiile lui „Reghe” și a devenit rapid o dezamăgire pentru Becali.

În cele 16 ocazii în care a apucat să îmbrace tricoul roș-albastru, Aganovic a fost „plimbat” pe cele mai ciudate posturi, având în vedere că profilul său este acela de mijlocaș ofensiv. Croatul evoluat și la „închidere” și în spatele atacantului, a fost și extremă stânga, dar a jucat și fundaș dreapta, în returul cu Manchester City (0-1) din play-off-ul Ligii Campionilor, sau fundaș stânga în Europa League, într-o deplasare la Osmanlispor (0-2).

În ciuda eforturilor depuse de mijlocaș, Gigi Becali tot nu a fost mulțumit și l-a dat dat afară în ianuarie 2017, omul de afaceri motivând decizia în stilul caracteristic: „E bine că m-am convins. Aganovic ăsta nu e de FCSB. Nu pot să fac faţă cu el în meciurile din cupele europene. M-am tot uitat şi am văzut că sărea balonul din el mai rău ca din zid. Nu se poate aşa ceva. Aici e alt nivel, iar Aganovic nu m-a convins deloc!”.

1 gol a marcat Adnan Aganovic pentru FCSB, într-o înfrângere, cu Dinamo, scor 1-4, din Cupa Ligii

Bogdan Mitrea a fost „victima” lui Laurențiu Reghecampf

Bogdan Mitrea (33 de ani), fotbalistul care i-a adus trei puncte lui Sepsi în turul cu FCSB, a plecat și el pe ușa din dos de la FCSB, formație la care a ajuns în aceeași perioadă cu Aganovic. Ce-i drept, stoperul, care poate evolua și fundaș stânga, a avut o misiune aproape imposibilă, aceea de a suplini plecarea lui Fernando Varela, la PAOK, pentru 1,4 milioane de euro.

Cu Poli Iași, Viitorul, Ascoli, AEL sau Trnava în CV, fotbalistul născut la Cluj a avut ghinion doar la FCSB, care este probabil singura echipă l-a care Mitrea nu a dat randamentul scontat, el având evoluții apreciate cam peste tot pe unde jucat, mai ales datorită renumelui de „fundaș golgheter”. Pe lângă șansă, lui Mitrea i-a lipsit cel mai mult aprecierea antrenorului Reghecampf.

„După Hagi aș merge oriunde. Iar de partea cealaltă Reghecampf. N-am nicio relație cu dânsul. N-a existat nimic între noi, pur și simplu. N-am avut nicio conexiune nici cât am fost acolo, la FCSB. Ar fi culmea să mai avem parte de încă o experiență.

Cu Hagi aș merge oriunde, practic el m-a făcut cunoscut, mi-a dat șansa să mă fac remarcat. M-a învățat tot ce știu. Sunt câteva persoane care m-au ajutat în cariera mea. Printre care și domnul Grozavu. Dânsul m-a luat la Iași acum 10 ani, în Liga a 2-a și mi-a dat o șansă de nicăieri. A fost primul care m-a ajutat”, a declarat Bogdan Mitrea, conform GSP.ro.

Mitrea a evoluat 11 meciuri la FCSB, în sezonul 2016-2017. El a ajuns la gruparea roș-albastră sub formă de împrumut, în iulie 2016, de la Ascoli, acolo unde s-a întors numaidecât, în ianuarie 2017. Chiar dacă nu a marcat niciun gol pentru adversara din această rundă a lui Sepsi, fundașul se poate lăuda și el cu o prezență într-un play-off de Liga Campionilor, returul cu City, pierdut de FCSB, scor 0-1.