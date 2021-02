FCSB joacă împotriva fotbaliștilor care au scris istorie la Steaua! Ce jucători au polițe de plătit

FCSB joacă împotriva Academicii Clinceni, unul dintre cluburile care au avut strânse legături cu „roș-albaștrii” în ultimii ani. În acest sezon, echipa lui Ilie Poenaru a transferat cinci foști jucători ai celor de la FCSB, care au scris istorie la echipa lui Gigi Becali și care speră să își încurce fosta formație.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe vremea când obținea promovarea din Liga 2, în sezonul 2018-2019, Academica Clinceni era considerată o “academie” a FCSB-ului, mai mulți tineri jucători din curtea „roș-albaștrilor” fiind împrumutați la formația din liga secundă. Între timp, Academica Clinceni s-a reorientat spre jucători experimentați care au scris istorie la FCSB în anii de glorie.

5 foști jucători de la Steaua joacă la Academica Clinceni! Au pus umărul la victoriile în fața lui Ajax și Chelsea

Paul Pârvulescu, Florin Gardoș, Raul Rusescu, Cristian Tănase și Adrian Popa au câștigat titluri de campioni cu FCSB, au participat la campaniile europene formidabile ale echipei „roș-albastre” soldate cu eliminarea lui Ajax Amsterdam sau victorii împotriva unor adversari de talia lui Chelsea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cei cinci foști fotbaliști ai celor de la FCSB sunt acum la Academica Clinceni și speră să își încurce fosta formație, însă nu toți au plecat pe ușa din față de la „roș-albaștri”. Raul Rusescu și Adrian Popa au fost repatriați după aventurile în străinătate, însă nu au mai putut reveni la forma de odinioară și chiar au avut conflicte cu patronul Gigi Becali.

Adi Popa, dat afară cu scandal de la FCSB! A dat în judecată clubul și a amenințat cu depunctarea

Adrian Popa a plecat cu scandal de la FCSB în vară. Fotbalistul a dat în judecată echipa după ce a fost trecut în șomaj tehnic în primele luni din pandemie. Adi Popa a amenințat echipa cu depunctarea dacă nu i se vor achita drepturile salariale:

ADVERTISEMENT

„Au avut termen până astăzi (n.r. – miercuri, 27 ianuarie) să plătească, nu cred că au plătit. De acum intră în cele 14 zile până îi depunctează. Asta ştiu de la avocaţi, nu m-am ocupat!”, a spus Adi Popa la finalul meciului Academica Clinceni – FC Botoşani 2-1. Între timp, Adi Popa și-a încasat banii de la FCSB.

Ilie Poenaru, declarație genială: “Dacă nu am ajuns să antrenez la Steaua, am transferat Steaua la mine”

Antrenorul Ilie Poenaru a povestit în urmă cu o săptămână cum este să aibă la dispoziție o colonie stelistă, care poate să ajute echipa să prindă play-off-ul, la doar al doilea sezon în Casa Pariurilor Liga 1:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Dacă nu am ajuns să antrenez la Steaua, am transferat Steaua la mine (râde). Știți cum e? Mă bucur că am acești jucători experimentați la echipă.

Ne ajută foarte mult. Sunt fotbaliști care au jucat la cel mai înalt nivel, cu o experiență uriașă. Atât pe teren, dar și în vestiar ajută foarte mult. Sunt buni motivatori, jucătorii mai tineri primesc sfaturi de la niște fotbaliști care știu cum stă treaba”, a spus Poenaru pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În tur, FCSB a câștigat cu 2-0 pe terenul Academicii Clinceni grație golurilor marcate de Dennis Man și Olimpiu Moruțan în minutele 86 și 89. Roș-albaștrii sunt pe primul loc în campionat, în timp ce Academica ocupă locul 6.

30 de puncte a adunat Academica Clinceni

2 victorii și 1 egal a obținut FCSB în cele trei meciuri directe