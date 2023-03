FCSB jubilează după decizia de la Înalta Curte: “Este o mare victorie pentru noi! Palmaresul a fost şi este la FCSB!”. Exclusiv

FCSB a obţinut o victorie importantă în instanţă. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis rejudecarea procesului privind palmaresul Stelei, disputat între CSA şi FCSB. Asta înseamnă că deciziile de la fond şi de la Curtea de Apel nu mai există.

FCSB jubilează după decizia de la Înalta Curte: “Este o victorie importantă”

, preşedintele Asociaţiei “Salvaţi Steaua” şi avocatul care reprezintă interesele FCSB în acest proces, a explicat pentru FANATIK ce înseamnă decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, subliniind faptul că palmaresul Stelei este la echipa din prima ligă:

“S-a admis în totalitate recursul Asociaţiei “Salvaţi Steaua” şi al clubului din Liga 1, asta este foarte important. S-a admis întru totul, nu doar parţial. Instanţa de Apel va trebui să facă o judecată dreaptă, în primul rând a noţiunii de palmares.

Curtea de Apel Bucureşti, în soluţia pe care a dat-o şi din perspectiva soluţiei de azi nu este una dreaptă, din toate punctele de vedere, nu a făcut o judecată corect asupra acestei noţiuni de palmares, mai ales în context sportiv, fotbalistic de înaltă performanţă.

Este o victorie foarte importantă pentru Asociaţia “Salvaţi Steaua” şi pentru FCSB. Dar pentru Asociaţie cu atât mai mult pentru că ăsta a fost scopul pentru care ne-am constituit. Noi ne-am constituit exact pentru procesul cu palmaresul.

“Palmaresul a fost la FCSB şi este în continuare la FCSB, până la o soluţie definitivă”

Iată că am adus pe masa onoratelor instanţe documente, fapte, împrejurări care atestă că ceea ce spunem noi de atâta timp are un sâmbure de adevăr şi este demn de admis de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca cel mai important for decizional din România.

Nu mai există nici decizia de la Apel în care palmaresul a fost împărţit şi nici cea de la fond, care a dat palmaresul până în 2003, care era o aberaţie. Palmaresul a fost la FCSB şi este în continuare la FCSB, până la o soluţie definitivă“, a explicat Virgil Boglea pentru FANATIK.

Reamintim că CSA Steaua a câştigat, pe 5 iulie 2019, la Tribunalul Bucureşti, palmaresul echipei de fotbal Steaua de la înfiinţare, 1947 şi până în 2003. FCSB a atacat decizia la Curtea de Apel.

Pe 28 iunie 2021, la Apel, a fost păstrată parţial prima hotărâre. CSA Steaua avea palmaresul între 1947 şi 1998, când AFC Steaua s-a desprins de Armată la solicitarea UEFA. , iar din 2003 palmaresul a fost atribuit FCSB.

