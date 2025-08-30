FCSB, judecată la UEFA pentru rasism! Ce raport a întocmit reprezentantul FARE, acuzat de Meme că e rapidist

FCSB riscă să joace fără suporteri la meciurile de acasă din Europa League. Campioana României Reprezentantul FARE a făcut un nou raport acuzator la adresa roș-albaștrilor.

FCSB, judecată la UEFA pentru rasism! Ce riscă campioana României

Roș-albaștrii vor juca acasă cu Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys și Bologna. Momentan nu se cunoaște programul, dar campioana României riscă să nu aibă un număr important de fani la primul meci de acasă.

După 3-0 cu Aberdeen, victorie care a consemnat calificarea în UEFA Europa League, FCSB riscă amenzi și alte sancțiuni. Reprezentantul FARE (Fotbal împotriva rasismului în Europa) a întocmit un raport în care acuză de rasism fanii roș-albaștrilor, conform .

El a scris în ceea ce a trimis forului de la Nyon că, după FCSB – Aberdeen 3-0, un grup de suporteri a cântat o melodie care a conținut jigniri la adresa rromilor. Este vorba, desigur, despre cântecul pe care galeria stelistă îl cântă de ani de zile în special la derby-urile cu rivala Rapid.

Nu este pentru prima dată când trimisul FARE de la UEFA în România face rapoarte nefavorabile împotriva clubului patronat de Gigi Becali. Ultima dată s-a întâmplat în sezonul trecut, după FCSB – LASK Linz 1-0, returul play-off-ului Europa League.

Atunci, campioana României a fost amendată cu 20 de mii de euro și a jucat meciul cu RFS de pe tabloul principal cu câteva sectoare din tribună închise. Astfel, sancțiunea s-ar putea repeta și la primul joc de acasă al roș-albaștrilor în actuala ediție de Europa League.

Reprezentantul FARE, acuzat de Mihai Stoica de faptul că e rapidist: „Avem un dușman”

Anul trecut, reprezentantul FARE a sesizat UEFA și după FCSB – Sparta Praga 2-3. Mihai Stoica a ieșit la atac și l-a acuzat că este un pătimaș suporter al Rapidului.

„Vom primi amendă, bineînțeles. Sper să nu ia de bun… problema e că acolo nu te ascultă nimeni. Aia e nenorocirea. Chiar dacă venim cu înregistrarea, că scandarea asta se strigă tot timpul pe stadioane. Nu este homofobă.

Dar noi avem un dușman la FARE, un om care înțeleg că e rapidist și în continuu caută să ne facă rău… Ce plăcere o avea omul ăla când nouă ni se închid peluzele, pentru că inventează scandări? În fine, nu avem ce face”, declara Mihai Stoica, în august 2024.