Sport

FCSB, judecată la UEFA pentru rasism! Ce raport a întocmit reprezentantul FARE, acuzat de Meme că e rapidist

FCSB are probleme după calificarea în grupa principală de Europa League. Campioana României e acuzată de rasism și va fi judecată la UEFA
Cristian Măciucă
30.08.2025 | 20:36
FCSB judecata la UEFA pentru rasism Ce raport a intocmit reprezentantul FARE acuzat de Meme ca e rapidist
ULTIMA ORĂ
FCSB, judecată la UEFA pentru rasism! Roș-albaștrii riscă să joace fără suporteri în Europa League. FOTO: sportpictures.eu

FCSB riscă să joace fără suporteri la meciurile de acasă din Europa League. Campioana României va fi judecată la UEFA pentru rasism! Reprezentantul FARE a făcut un nou raport acuzator la adresa roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

FCSB, judecată la UEFA pentru rasism! Ce riscă campioana României

FCSB și-a aflat adversarii de pe tabloul principal din Europa League. Roș-albaștrii vor juca acasă cu Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys și Bologna. Momentan nu se cunoaște programul, dar campioana României riscă să nu aibă un număr important de fani la primul meci de acasă.

După 3-0 cu Aberdeen, victorie care a consemnat calificarea în UEFA Europa League, FCSB riscă amenzi și alte sancțiuni. Reprezentantul FARE (Fotbal împotriva rasismului în Europa) a întocmit un raport în care acuză de rasism fanii roș-albaștrilor, conform golazo.ro.

ADVERTISEMENT

El a scris în ceea ce a trimis forului de la Nyon că, după FCSB – Aberdeen 3-0, un grup de suporteri a cântat o melodie care a conținut jigniri la adresa rromilor. Este vorba, desigur, despre cântecul pe care galeria stelistă îl cântă de ani de zile în special la derby-urile cu rivala Rapid.

Nu este pentru prima dată când trimisul FARE de la UEFA în România face rapoarte nefavorabile împotriva clubului patronat de Gigi Becali. Ultima dată s-a întâmplat în sezonul trecut, după FCSB – LASK Linz 1-0, returul play-off-ului Europa League.

ADVERTISEMENT
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din...
Digi24.ro
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”

Atunci, campioana României a fost amendată cu 20 de mii de euro și a jucat meciul cu RFS de pe tabloul principal cu câteva sectoare din tribună închise. Astfel, sancțiunea s-ar putea repeta și la primul joc de acasă al roș-albaștrilor în actuala ediție de Europa League.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Scandalos": FIFA a luat o decizie inexplicabilă, după scenele rare oferite de Luis Enrique!

Reprezentantul FARE, acuzat de Mihai Stoica de faptul că e rapidist: „Avem un dușman”

Anul trecut, reprezentantul FARE a sesizat UEFA și după FCSB – Sparta Praga 2-3. Mihai Stoica a ieșit la atac și l-a acuzat că este un pătimaș suporter al Rapidului.

„Vom primi amendă, bineînțeles. Sper să nu ia de bun… problema e că acolo nu te ascultă nimeni. Aia e nenorocirea. Chiar dacă venim cu înregistrarea, că scandarea asta se strigă tot timpul pe stadioane. Nu este homofobă.

ADVERTISEMENT

Dar noi avem un dușman la FARE, un om care înțeleg că e rapidist și în continuu caută să ne facă rău… Ce plăcere o avea omul ăla când nouă ni se închid peluzele, pentru că inventează scandări? În fine, nu avem ce face”, declara Mihai Stoica, în august 2024.

2,75 e cota Betano pentru „2 solist” la CFR Cluj - FCSB
Dorit de granzii SuperLigii, Blănuță a ajuns să fie titular în Liga 3!...
Fanatik
Dorit de granzii SuperLigii, Blănuță a ajuns să fie titular în Liga 3! Craiova lui Mititelu s-a făcut din nou de râs la primul meci oficial din noul sezon
Andrei Nicolescu le taie elanul fanilor după transferul lui Mazilu la Dinamo: „Are...
Fanatik
Andrei Nicolescu le taie elanul fanilor după transferul lui Mazilu la Dinamo: „Are mult de recuperat”. Când ar putea debuta. Exclusiv
Rezultate SuperLiga, etapa 8. Unirea Slobozia – U Cluj 0-1. Nistor a deschis...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 8. Unirea Slobozia – U Cluj 0-1. Nistor a deschis scorul. Echipele de start la Dinamo – Hermannstadt
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Are 19 meciuri pentru România și două titluri de campion și își caută...
iamsport.ro
Are 19 meciuri pentru România și două titluri de campion și își caută o nouă echipă! Fostul jucător de la FCSB a primit undă verde să se despartă de actualul club
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!