FCSB l-a luat pe fiul fostului jucător de la AC Milan: „E ofensiv, ca orice brazilian! Florin Cernat l-a ochit”

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Gigi Becali este gata să plătească foarte mulți bani pentru a-și face o echipă competitivă pentru următorul sezon, însă momentan nu a găsit jucătorii potriviți pe care să-i cumpere. Până acum, FCSB a semnat doar cu francezul Ronny Labonne, însă între timp a adus câțiva noi jucători la echipa de juniori. În vârstă de 16 ani, fiul unui fost fotbalist de la AC Milan a fost legitimat la formația roș-albastră.

Fiul de 16 ani al fostului jucător brazilian de la AC Milan a semnat cu FCSB

FCSB își alege cu atenție noii jucători pentru următorul sezon, iar până acum conducerea nu a reușit să aducă decât un singur fotbalist la echipa mare. este singura noutate din lotul fostei campioane, iar suporterii par că nu mai au răbdare.

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însă cei doi trebuie să-și rezolve mai întâi situația de la echipele lor de club, cu care încă mai au contracte. Între timp, FCSB a adus patru jucători tineri la echipa de juniori, printre care fiul unui fotbalist brazilian care a trecut pe la AC Milan.

Este vorba despre Matheus Diniz, în vârstă de 16 ani, care a venit de la FC Voluntari. El este fiul brazilianului Marcus Diniz, care a fost crescut de AC Milan, însă singurele meciuri din Serie A pe care le-a jucat au fost în tricoul lui Livorno. Pe lângă puștiul cu origini braziliene, FCSB i-a mai adus la echipa de tineret pe David Rușanu (de la CSU Știința București), Alexandru Baciu (de la CSU Știința București) și Eduard Puiu (de la ALL Stars Bucharest).

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Florin Cernat a fost cel care l-a ochit pe Matheus Diniz. Ce fel de fotbalist este puștiul brazilian

Tatăl lui Matheus Diniz a jucat în România la FC Buzău și Dunărea Călărași, iar fiul său a fost crescut la FC Voluntari. Robert Gherge, președintele executiv de la FC Voluntari, a vorbit despre puștiul de 16 ani și a dezvăluit că Florin Cernat, directorul sportiv al celor de la FCSB, a fost cel care l-a dorit:

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„A fost jucătorul nostru, dar știți că de la 16 ani jucătorii pot alege, este vorba despre acea liberă trecere. Ca să devină jucător profesionist, FCSB va trebui să achite acea grilă de formare către FC Voluntari, care e undeva între 20.000 și 25.000 de euro pentru fiecare jucător care a parcurs toate etapele de juniorat la Voluntari.

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E un băiat foarte, foarte bine educat, un fotbalist tânăr foarte bun. FCSB l-a ochit și cred că un merit mare l-a avut și Florin Cernat, care-l urmărea de foarte mult timp. Eu îl știu, chiar am discutat cu el, cu un IQ și un nivel al intelectului peste medie. Ca orice jucător brazilian, e de profil ofensiv, chiar dacă nu are un post exact la vârsta lui. E plin de fantezie, respecta foarte bine tactic ceea ce-i spunea antrenorul.

Mă bucur pentru el, la nivel personal, fiindcă a făcut un pas înainte, dar pentru noi nu e un lucru bun că l-am pierdut. Dar e în liberă trecere, ca orice junior, și poate să opteze pentru orice alt club. Tatăl lui a fost o perioadă scurtă și în lotul lui FC Buzău, la un moment dat a fost o opțiune și pentru noi, dar nu s-a concretizat. Ei sunt mutați cu totul în Pipera, acolo stau”, a spus oficialul ilfovenilor, conform