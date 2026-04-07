„FCSB l-a refuzat pe Coubiș pentru 125.000 euro!” Mitică Dragomir, dezvăluire neașteptată despre noul star de la U Cluj

U Cluj continuă să fie o adevărată sperietoare pentru Rapid, dar Dumitru Dragomir (79 de ani) nu e surprins. Fostul președinte LPF e fascinat de echipa lui Cristiano Bergodi, în frunte cu Andrei Coubiș (22 de ani). „Oracolul de la Bălcești” a povestit cum l-a ratat FCSB pe fundașul central crescut în academia lui AC Milan.

Cum a ratat FCSB, de fapt, transferul lui Andrei Coubiș

Rapid a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie în fața lui U Cluj. Ba, Dumitru Dragomir nu este surprins de performanța echipei lui Cristiano Bergodi, mai ales că, de fiecare dată când vin în București, studenții stau la hotelul său „Crystal Palace”.

„Bă, cine stă la mine nu pierde! Vinerea, sâmbăta și duminică, am sportivi din toate categoriile. Voleibaliste, handbaliste. Cel mai frumos a fost cu Bistrița, echipa de handbal. Stă la mine când vine aici. Jucau cu CSM București, când le-a bătut pe CSM. Le-am zis: ‘veți câștiga mâine că nu v-ați mutat de la hotelul meu!’ ‘Păi aici ne faceți toate poftele’. Dacă îi vedeai pe ăștia de la U Cluj, parcă era hotelul lor. Fiecare ia ce vrea, comandă ce vrea. Nu îi întreabă nimic. Eu am dat dispoziția asta. La sportivi și sportive fără limite tot. Am fost și i-am zis lui Bergodi ‘Tati, ce faci, câștigi mâine?’ El ‘Nu le dau spații…’

Dar să știi că Bergodi a câștigat meciul prin schimbările pe care le-a făcut. Știi cine a fost cheia succesului lui U Cluj? O să mă înjure lumea dacă spun. Băiatul lui Trică. Când a intrat băiatul lui Trică îl țineau trei inși. Eu îl știu de la juniori, a fost cu nepotul meu la națională. În momentul când intri în gura porții și te miști 3-4 pași nu știe cine să te țină. Te ține unul te duci peste celălalt. Fuge după tine, amândoi vor să te țină. Așa a făcut Trică. Și-a creat spațiu. Are o calitate. Stă în gura porții, în fața portarului. Nu știe cine să îl țină”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Andrei Coubiș, noul star din fotbalul românesc

Dumitru Dragomir e convins că Stoperul născut la Milano putea ajunge la FCSB, care l-a ratat pentru o sumă infimă: 125.000 euro! „Am văzut un jucător de peste 15.000.000 de dolari, se face de peste 20.000.000! Dacă nu se face peste 20.000.000 de dolari să nu îmi ziceți mie Mitică Dragomir. E cel mai bun fundaș central din ultimii 15-20 de ani. E cel mai bun fundaș central de departe! A fost oferit Stelei (n.r. – FCSB)! Cu 125.000 de euro. Acum e de Milan! E mai bun decât stoperii lui Milan. Nu am vorbit cu Gigi despre tema asta. Dar să pierzi un asemenea jucător? D-asta Zamfir are cunoștințe mondiale și europene cu impresari șamd”, a adăugat fostul președinte LPF.

Cine e transferul anului la U Cluj

Dumitru Dragomir l-a lăudat și pe primarul Clujului, Emil Boc. În opinia lui nea Mitică, . „Clujul la această oră, are pe cineva care se pricepe la fotbal și ăsta este primarul Boc. Boc și-a ales oamenii. L-a pus președinte pe Constantea. Un elegant și un tip educat. Are verbul la el. Și l-au luat pe Răzvan Zamfir, care e transferul anului. Și asta datorită lui Boc.

(n.r. – Poate să ia U Cluj eventul?) Nu știu, dar dacă U Cluj ia campionatul, vai de mine și de mine. Sunt așa de tari! Eu credeam că e prietenie la Cluj, dar e o dușmănie între CFR și U, mamă, mamă! Între șefi! U Cluj cu echipa pe care o are poate să ia ușor ambele trofee. La mijlocași bate pe toată lumea. Ce apărare și ce mijloc au. Iar în față au doi călăi de câte 2 metri”, a mai spus „Oracolul de la Bălcești”.

Mitică Dragomir îi recomandă lui Gigi Becali jucători de la U Cluj

Cum FCSB este în degringoladă, campioana en-titre pierzând și primul loc din play-out, după 2-3 la Botoșani, Dumitru Dragomir îi recomandă lui Gigi Becali să transfere de la U Cluj la vară. . „(n.r. – Dacă Gigi îi face ofertă lui Mendy, cât cere U Cluj?) 4-5 milioane. Dacă are contract, U Cluj nu îl dă pe niciun ban. Asta e ideea lui Sabău. Faceți contract! Câți ani are? 25? Patru ani!

(n.r. – Trei jucători pe care i-ai lua la FCSB de la U Cluj?) L-aș lua obligatoriu pe Coubiș. L-aș lua pe ăsta de a dat centrarea de gol, Jug Stanojev, mamă ce viteză are! Cum l-a scăpat Gigi pe ăsta? Și l-aș mai lua p-asta care a dat golul victoriei, pe Mendy. Ăștia au școală franceză. Aș lua doi sigur! Pe Stanojev și pe Coubiș. FCSB până nu dă toată apărarea afară, toată. Pe Crețu l-aș mai opri dacă ar avea 30 de ani, dar face 38 de ani! Are viitorul ca mine, în cocoașă. Dar e de respectat ce fotbalist a fost și ce serios a fost. Pe ăsta îl felicit. Ar trebui să rămână în staff-ul Stelei. Oameni serioși trebuie opriți în staff. Toată apărarea, adusă apărare nouă, tot!

L-aș lua pe Coubiș și pe Mendy. M-aș duce la Argeș și l-aș lua pe fundașul central, Tudose. Coubiș-Tudose, fundași centrali, fundaș dreapta, Stanojev, și fundaș stânga nu am. (n.r. – Kevin Ciubotaru?) Stai să îl vedem cum e când ajunge la FCSB. De la Rapid nu poți lua nimic, că nu dă drumul Șucu. P-ăsta de la Dinamo l-aș lua stânga, pe Opruț. Dacă am apărarea asta și la echipa națională defilez.

(n.r. – Drăguș e o variantă pentru FCSB?) E un copil serios, dar nu știu câte poate să facă. FCSB nu are mijlocași de valoare, de pasă filtrantă. Așa îl are pe Olaru de fuge de dă boala în el, poate juca oriunde în Europa, dar trebuie unul inteligent lângă el, care să dea pasă finală, cum era Boloni, Tudorel Stoica”, a conchis Mitică Dragomir.