FCSB l-a trecut pe listă, la o zi după încheierea perioadei de mercato! Noul jucător al campioanei este gata de luptă

FCSB a făcut o mutare interesantă prin transferul lui Ofri Arad, însă mijlocașul israelian nu a apucat să debuteze pentru formația roș-albastră până în acest moment. Fotbalistul adus liber de contract de campioana en titre a fost introdus pe lista LPF după trei săptămâni de la prezentarea oficială.

Ofri Arad a fost introdus pe lista LPF! Când ar putea debuta noul mijlocaș al lui FCSB

Ofri Arad a jucat ultimul meci în noiembrie, contra lui Inter Milano în Champions League, partidă în care a reușit să înscrie. Din această cauză, mijlocașul adus de FCSB a fost în urmă cu pregătirea, iar campioana nu s-a grăbit să-l introducă pe lista pentru campionat.

La trei săptămâni de la momentul în care a fost prezentat oficial la FCSB, Ofri Arad a fost introdus pe lista LPF și poate juca în SuperLiga României începând cu următoarea etapă. Astfel, .

Cine este Ofri Arad, internaționalul israelian cu 10 meciuri în Champions League în acest sezon

După ce FCSB i-a adus rapid un înlocuitor, însă el nu a reușit să debuteze până în acest moment și nici măcar nu a fost pe lista de campionat a echipei lui Gigi Becali.

În vârstă de 27 de ani, Ofri Arad este triplu campion în Israel, cu Maccabi Haifa și dublu campion în Kazahstan, cu Kairat Almaty, echipă pentru care a evoluat ultima dată. Alături de formația kazahă, el a jucat 10 meciuri în UEFA Champions League în acest sezon: 6 în preliminarii și 4 în faza ligii, unde a întâlnit echipe precum Sporting Lisabona, Real Madrid, Pafos și Inter Milano.

Ofri Arad are 10 selecții la naționala Israelului și speră ca , ultima sa convocare datând din iunie 2024. În momentul de față, mijlocașul israelian are o cotă de piață pe Transfermarkt de 1,2 milioane de euro.