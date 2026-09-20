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FCSB are toate șansele să joace în play-out pentru al doilea an la rând. Roș-albaștrii sunt într-o situație catastrofală la finalul primelor 10 etape din sezonul regulat. Clubul lui Gigi Becali e la 9 puncte în spatele liderului Rapid și la 8 de rivala Dinamo.

FCSB ar putea juca în play-out pentru al doilea an la rând

Situație critică la FCSB. În sezonul 2025-2026, roș-albaștrii au jucat în premieră în play-out de când SuperLiga se joacă pe actualul sistem competițional. Scenariul s-ar putea repeta în 2027, având în vedere perioada dezastruoasă pe care o traversează clubul lui Gigi Becali. FCSB e pe locul 10, cu 12 puncte, la o lungime de play-off.

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„(n.r. – Vom mai avea un Craiova – FCSB în play-off?) FCSB rămâne echipă cu pretenții și cu obiective de a intra în play-off și apoi de a se gândi la titlu. Nu cred că se va întâmpla ce s-a întâmplat anul trecut. E mult până faci odată. Știi cum e cu gardul. Se rupe puțin. Intră puiul acum, dar poate să intre și porcul”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Sezonul trecut, FCSB a terminat pe locul 8 în play-out. Cu toate acestea, roș-albaștrii au prins in extremis cupele europene, după ce . „Normal că ne îngrijorează. E îngrijorător pentru viitorul, locul pe care ești. Dacă mai pierzi 2 meciuri, iar ne batem la play-out. Și nu e OK. Și nu mai putem comenta nimic. Suporterii nu mai rezistă. Am ajuns la 3 dimineața acasă și la 6 jumătate mesaje peste mesaje. Nu e ok! Dacă jucătorii nu schimbă atitudinea, dacă nu vine un antrenor cu personalitate în vestiar, nu știm ce va fi”, a declarat Gigi Mustață.

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„(n.r. – Cu cine se bate Craiova la titlu?) Din punctul meu de vedere, U Craiova e favorită la titlu. Dar sunt cele două, Rapid și Dinamo, care sunt la diferență foarte mică de Craiova. Chiar dacă Dinamo bate pe Farul va veni la 3 puncte de Craiova și nu e o diferență mare. E o diferență mare de FCSB, dar nu i-aș scoate din calcule. Ar fi a 4-a care se poate înscrie la câștigarea campionatului, chiar dacă Dinamo poate ajunge la 11 puncte de FCSB, ceea ce nu e puțin deloc. Înjumătățite sunt 6. E diferență mare.

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(n.r. – Mai întâi să prindă play-off-ul) Este foarte adevărat, dar și 6 puncte sunt destul de multe. După 10 etape să fii la 11 puncte, e destul de mult”, a declarat și Eugen Neagoe.

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