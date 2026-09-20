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FCSB, la 8 puncte de Dinamo și la un pas de play-out: scenariul din 2026 s-ar putea repeta în 2027! Dezbatere incinsa la Fanatik SuperLiga

FCSB e în pericol să scrie o nouă pagină neagră în istoria clubului. Anul trecut, roș-albaștrii au jucat în premieră în play-out. Același lucru s-ar putea întâmpla și în acest sezon, mai ales după 0-5 cu U Craiova
Cristian Măciucă
20.09.2026 | 13:10
FCSB la 8 puncte de Dinamo si la un pas de playout scenariul din 2026 sar putea repeta in 2027 Dezbatere incinsa la Fanatik SuperLiga
EXCLUSIV FANATIK
FCSB, în pericol să nu prindă play-off-ul din nou? FOTO: Fanatik
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FCSB are toate șansele să joace în play-out pentru al doilea an la rând. Roș-albaștrii sunt într-o situație catastrofală la finalul primelor 10 etape din sezonul regulat. Clubul lui Gigi Becali e la 9 puncte în spatele liderului Rapid și la 8 de rivala Dinamo.

FCSB ar putea juca în play-out pentru al doilea an la rând

Situație critică la FCSB. În sezonul 2025-2026, roș-albaștrii au jucat în premieră în play-out de când SuperLiga se joacă pe actualul sistem competițional. Scenariul s-ar putea repeta în 2027, având în vedere perioada dezastruoasă pe care o traversează clubul lui Gigi Becali. După 0-5 cu U Craiova, FCSB e pe locul 10, cu 12 puncte, la o lungime de play-off.

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(n.r. – Vom mai avea un Craiova – FCSB în play-off?) FCSB rămâne echipă cu pretenții și cu obiective de a intra în play-off și apoi de a se gândi la titlu. Nu cred că se va întâmpla ce s-a întâmplat anul trecut. E mult până faci odată. Știi cum e cu gardul. Se rupe puțin. Intră puiul acum, dar poate să intre și porcul”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Sezonul trecut, FCSB a terminat pe locul 8 în play-out. Cu toate acestea, roș-albaștrii au prins in extremis cupele europene, după ce au câștigat barajul de Conference Legue cu Dinamo. „Normal că ne îngrijorează. E îngrijorător pentru viitorul, locul pe care ești. Dacă mai pierzi 2 meciuri, iar ne batem la play-out. Și nu e OK. Și nu mai putem comenta nimic. Suporterii nu mai rezistă. Am ajuns la 3 dimineața acasă și la 6 jumătate mesaje peste mesaje. Nu e ok! Dacă jucătorii nu schimbă atitudinea, dacă nu vine un antrenor cu personalitate în vestiar, nu știm ce va fi”, a declarat Gigi Mustață.

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(n.r. – Cu cine se bate Craiova la titlu?) Din punctul meu de vedere, U Craiova e favorită la titlu. Dar sunt cele două, Rapid și Dinamo, care sunt la diferență foarte mică de Craiova. Chiar dacă Dinamo bate pe Farul va veni la 3 puncte de Craiova și nu e o diferență mare. E o diferență mare de FCSB, dar nu i-aș scoate din calcule. Ar fi a 4-a care se poate înscrie la câștigarea campionatului, chiar dacă Dinamo poate ajunge la 11 puncte de FCSB, ceea ce nu e puțin deloc. Înjumătățite sunt 6. E diferență mare.

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(n.r. – Mai întâi să prindă play-off-ul) Este foarte adevărat, dar și 6 puncte sunt destul de multe. După 10 etape să fii la 11 puncte, e destul de mult”, a declarat și Eugen Neagoe.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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