FCSB, la un pas de un scandal uriaș la sărbătoarea de titlu! Târnovanu a dezvăluit în ce voiau, de fapt, să se costumeze jucătorii, înainte de a alege să fie super-eroi. Video

Imaginile cu au făcut înconjurul lumii. Inițiatorul ideii a fost Ștefan Târnovanu, care a povestit ce ar fi vrut să facă, de fapt, roș-albaștrii.

ADVERTISEMENT

Super-eroii de la FCSB puteau deveni anti-eroi. În ce au vrut să se costumeze la petrecerea de titlu: „Eram prea huliți dacă făceam așa ceva”

, când a fost decernat titlul de campioană. Înainte să o învingă pe Universitatea Craiova cu 1-0, fotbaliștii lui Elias Charalambos au făcut inspecția gazonului îmbrăcați în costumele unor personaje fictive. Deși ideea i-a aparținut în totalitate, „Spiderman” Târnovanu a dezvăluit că a avut și suportul veteranului „Super Mario” Chiricheș.

„Unora nu le-a plăcut, dar eu am fost mulțumit. Foarte mulți oameni au zis că e top. Dacă va mai face vreodata cineva, din altă țară, se va știi că noi am fost primii. Asta e noastră. Am văzut că am apărut și în presa din Italia, Franța, Germania, Turcia. Ideea e a mea. O să o spun mai des decât ar trebui.

ADVERTISEMENT

Pot să devin actor forță. 100% devin actor. Nu știam că am această abilitate și putere de convingere să conving oameni să se îmbrace în costume, oameni la 35 de ani. Chiri, la care nu mă așteptam niciodată să accepte, dar el m-a ajutat foarte mult. El mi-a dat boostul. ‘Hai mă să venim toți așa’. Unii erau ‘Nu știu, se vede urât…’”, a declarat Ștefan Târnovanu, la podcastul frizerului Eduard Popescu.

„I-am chemat pe ‘căpriori’, dar n-au venit. Îi chemăm și la anul”

Până să ajungă să se costumeze în super-eroi, fotbaliștii de la FCSB au avut o idee care ar fi stârnit controverse și mai mari. Acuzați că au luat titlul cu ajutorul arbitrilor, mai ales după victoria din Giulești, scor 2-1, cu Rapid, roș-albaștrii s-au gândit să fie „cavalerii fluierului”. Chiar dacă s-a renunțat la idee, Târnovanu nu s-a abținut și a lansat câteva ironii la adresa rivalilor de sub Podul Grant.

ADVERTISEMENT

„Și am mai avut o idee, dar cred că eram prea huliți dacă făceam așa ceva. Să venim toți îmbrăcați în arbitri. Că erau (n.r. – voci) ‘Ne-au rupt cu arbitrii, să chemăm arbitrii la petrecere’.

ADVERTISEMENT

I-am chemat pe ‘căpriori’ (n.r. – rapidiști), dar n-au venit. Îi chemăm și la anul. Acum au fost pe locul 5, la anul poate termină pe locul 4 și tot așa. Step-by-step. Acum facem și noi mișto, să nu se supere oamenii. Suntem fericiți. E un pamflet și trebuie tratat ca atare. Nu vă supărați pe noi”, a adăugat goalkeeperul campioanei României.

ADVERTISEMENT