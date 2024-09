FCSB, la un pas să transfere căpitanul adversarei din Europa League: „E bun! L-am urmărit!”

FCSB are un lot numeros în acest sezon competițional. Se pare că bucureștenii au fost aproape să transfere chiar de la una dintre rivalele din Europa League. Mihai Stoica a dezvăluit că bucureștenii au pus ochii pe căpitanul adversarilor.

FCSB, la doar un pas de transferul de la rivala din Europa League

FCSB își începe aventura europeană din noul format al Europa League joi, 26 septembrie, de la 22:00, contra celor de la RFS Riga. Meciul va avea loc pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a dezvăluit că Ziga Lipuscek, căpitanul letonilor, putea ajunge la FCSB. Oficialul campioanei României a spus că fundașul central era în vederile echipei în 2022,

„E clar cel mai simplu adversar dintre cele 8. Băieții noștri i-au studiat în detaliu. Acum, cu noile platforme ți se ușurează munca. E o echipă, nu o dau în Dan Petrescu, în fața căreia suntem favoriți, singura.

ADVERTISEMENT

„Un sloven pe care l-am urmărit și noi!”

Joacă un sistem foarte greu de citit, un 3-4-1-2. Are un atacant, Ikaunieks, care marchează meci de meci. Are un portar care este văr cu Onana și are cam același stil.

A fost foarte bun cu Apoel, care este o echipă foarte bună. Eu am văzut meciul Apoel – Riga și au jucat foarte bine, au avut ocazii. Câștigaseră 2-1 acasă și au condus la Apoel până spre final.

ADVERTISEMENT

Au un fundaș central bun (n.r. Ziga Lipuscek), un sloven pe care l-am urmărit și noi când l-am luat pe Tamm. Dacă nu câștigăm acest meci…”, a spus Mihai Stoica, conform

Dumitru Dragomir șochează. „Oracolul din Bălcești” nu o vede pe FCSB în play-off

FCSB, campioana României în sezonul trecut, suferă enorm în campionat în actuala ediție. Startul dezamăgitor i-a pus pe gânduri atât pe cei din conducerea echipei, cât și pe cei din lumea fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

„Nu cred că mai prinde play-off-ul. Nu are timp. E la vreo 12 puncte de U Cluj. E greu să prindă play-off-ul. Și FCSB și Rapid. Pot să prindă, dar greu. O să forțeze până în ultima etapă.

Ferească Dumnezeu să se mai accidenteze 1-2 că pe două fronturi nu pot să ducă”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.