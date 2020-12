FCSB, laudată de adversarii din Liga 1: ”Sunt favoriți la titlu”

Echipa FCSB este laudată de toți adversarii din Liga 1 pentru jocul prestat în ultima perioadă, iar antrenorul echipei UTA Arad, Laszlo Balint, îi vede pe ”roș-albaștri” principalii favoriți la câștigarea titlului.

Arădenii urmează să dea piept cu formația lui Toni Petrea, sâmbătă, 5 decembrie, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în etapa a 12-a campionatului intern.

Dennis Man a revenit la antrenamente mult mai devreme decât s-ar fi așteptat fanii FCSB. Accidentat în partida cu Gaz Metan, atacantul ar putea fi pe teren în meciul contra fostei sale echipe, UTA.

Adversarii din Liga 1, cuvinte mari pentru FCSB

”Indiferent de cine va juca, FCSB are un stil de joc foarte bine definit, are principii clare și jucători de calitate, care pot suplini absența oricui. Este adevărat că Man și Tănase sunt principalii marcatori și dacă vor evolua cu siguranță vor aduce un plus pentru FCSB”, a declarat Laszlo Balint într-o conferință de presă.

”Au un mod simplu și rapid de a ajunge la poarta adversă, au o forță ofensivă de invidiat, dar sunt bine puși la punct și pe plan defensiv. Este clar că e o echipă foarte valoroasă, cea mai în formă din Liga 1. La cum arată clasamentul și jocul lor, cei de la FCSB sunt favoriți la titlu și chiar la câștigarea Cupei”, a mai spus viitorul adversar din Liga 1 al celor de la FCSB.

”Îl respect foarte mult pe domnul Becali, este unul dintre oamenii care au investit banii lor în fotbal. Este unul dintre oamenii care au reușit să facă performanță ca patron de echipă de fotbal din România, dar nu am nicio relație cu dânsul”, a încheiat Balint.

Și fostul jucător al ”roș-albaștrilor”, Constantin Budescu, a precizat că își dorește ca FCSB să câștige titlul. Mijlocașul care în luna ianuarie va intra în ultimele șase luni de contract cu Astra Giurgiu nu exclude o revenire la formația lui Gigi Becali.

Fostul președinte al formațiilor CFR Cluj și FC Hermannstadt, Iuliu Mureșan, a anunțat că o vede pe FCSB drept mare favorită. Acesta susține că ardelenii de la CFR sunt într-o situație foarte dificilă, după ce au decis să se despartă de Dan Petrescu, antrenorul care le-a adus ultimele trei titluri.

În vârstă de 51 de ani, Thomas Neubert este cel mai de succes preparator fizic pe care l-a avut FCSB în ultimii ani. Adus în 2012 de Laurențiu Reghecampf, Neubert a contribuit la parcursul excelent al roș-albaștrilor din primul mandat al fostului fundaș dreapta ca antrenor.

