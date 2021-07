FCSB, lăudată pentru transferul lui Stipe Vucur: „Va fi un jucător bun! Liga 3 din Germania a fost o perioadă de tranziție”

Bogdan Mara a vorbit despre Stipe Vucur, pe care îl laudă și despre care spune că poate să ajungă jucător de bază la FCSB, iar faptul că a jucat în Liga 3 din Germania, ar fi fost doar o perioadă de tranziție până să ajungă la o echipă mai bună.

ADVERTISEMENT

Bogdan Mara și Ilie Dumitrescu au vorbit și despre Zdenek Ondrasek, noul atacant al FCSB-ului, despre care cred că se poate impune în formația lui Dinu Todoran.

FCSB, lăudată pentru transferul lui Stipe Vucur

Bogdan Mara a lăudat , fundaș pe care a dorit în trecut să-l aducă și la Astra Giurgiu: „Vucur e un jucător bun, știe să iasă cu mingea la picior și înainte să se accidenteze grav în urmă cu 2-3 sezoane, chiar era un jucător bun.

ADVERTISEMENT

Are experiență, dacă va fi apt din punct de vedere fizic, va fi un jucător bun pentru FCSB. Am vrut să-l aduc la Astra, dar nu jucase de 6 luni și nu am vrut să riscăm să-l luăm așa”.

„Eu cred că liga a treia din Germania a fost doar o perioadă de tranziție, pentru a se pune la punct și a-și găsi o echipă mai bună.

ADVERTISEMENT

Ondrașek e un jucător de forță și cred că e ce avea nevoie FCSB în atacâ”, a mai spus Bogdan Mara, la TV DigiSport.

Între timp, FCSB a întâmpinat o problemă la nivelul fundașilor, FANATIK a suferit o ruptură de ligamente și va rata începutul sezonului. Astfel, planurile lui Dinu Todoran sunt date peste cap, pentru că tehnicianul alesese cuplul de fundași centrali, care ar fi fost format din Andrei Miron și Alex Crețu, FANATIK.

ADVERTISEMENT

Andrei Miron a ratat și finalul sezonului trecut din cauza unei accidentări, după remiza cu Sepsi, din ultima etapă a sezonului regulat, scor 1-1.

„Și de Kapetanos se spunea că nu e bun!”

Ilie Dumitrescu a vorbit și despre venirea lui Zdenek Ondrasek, FANATIK, pe care l-a comparat cu Pantelis Kapetanos, fostul atacant al FCSB-ului, despre care a spus că multă lume nu se aștepta să facă față la echipă, însă ajunsese golgheterul formației „roș-albastre”:

ADVERTISEMENT

„Crețu și Cordea sunt și ei două transferuri importante. Legat de Ondrasek, și de Kapetanos când a venit la FCSB se spunea că nu e bun, că nu e tehnic, dar dădea goluri”.

Mai mult decât atât, Pantelis Kapetanos, în perioada în care era legitimat la FCSB, a prins și lotul Greciei pentru Campionatul Mondial din 2010, unde și-a făcut prezența, sub comanda legendarului Otto Rehhagel.