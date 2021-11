Ce spun foștii elevi de la FCSB despre Reghe și Toni Petrea: „Nu mă gândeam că se vor despărți!”

Universitatea Craiova – FCSB este derby-ul etapei a 18-a din Casa Pariurilor Liga 1, un meci de mari orgolii și ambiții și care va marca o premieră: dintre Laurențiu Reghecampf și fostul său antrenor secund de la FCSB, Toni Petrea.

FANATIK a stat de vorbă cu doi dintre foștii jucători ai FCSB care au lucrat cu Toni Petrea și Laurențiu Reghecampf, pentru a analiza plusurile și minusurile celor doi antrenori, modul în care a decurs colaborarea dintre lor, precum și momentul în care Toni Petrea a decis să continuie pe cont propriu.

a vorbit în despre o ruptură definitivă între Toni Petrea și Thomas Neubert de o parte și Laurențiu Reghecampf.

ADVERTISEMENT

Florin Gardoș explică pentru FANATIK de ce a funcționat tandemul Petrea-Reghe: „Nu mă gândeam că s-ar despărți”

Fostul jucător al FCSB și al Universității Craiova a analizat în exclusivitate pentru FANATIK duelul dintre Laurențiu Reghecampf și Toni Petrea, doi foști colaboratori care au lucrat împreună nu mai puțin de cinci ani de zile, de la FC Snagov, Concordia Chiajna, FCSB, la Al Hillal, Litex Lovech, Al Wahda și Al-Wasl.

În vârstă de 46 de ani, Toni Petrea și-a încheiat cariera de fotbalist în 2011 la FC Snagov, când a devenit antrenorul secund al lui Laurențiu Reghecampf. Fostul mijlocaș a jucat la echipe precum Electromagnetica, Juventus București, Rapid II sau CS Otopeni, iar faptul că nu a jucat la un nivel bun precum Reghe a contat în relația cu jucătorii de la FCSB.

ADVERTISEMENT

„Toni era destul de tânăr atunci. Abia terminase cariera de jucător. Era la început și nejucând la un nivel așa înalt îți dai seama că na…. Contează asta în relația cu jucătorii. Nu se punea problema atunci să devină antrenor principal. Reghe era destul de autoritar, strict. Adică nu m-aș fi gândi că se vor despărți la un moment dat”. – Florin Gardoș

Cum îl ajuta Toni Petrea pe Reghe la antrenamentele FCSB-ului

Fostul fundaș central al campioanei României consideră că Toni Petrea a învățat destule lucruri de la Laurențiu Reghecampf, iar antrenorul secund devenit principal la FCSB a avut rolul lui în realizarea celor mai importante performanțe din ultimul deceniu la FCSB.

„E normal că Reghe a fost un model pentru Toni Petrea. Au lucrat împreună atâta timp și a învățat mult din acele experiențe. Toni ne ajuta cu analizele video, se mai ocupa de fazele fixe, în general lucrurile de care se ocupă antrenorii secunzi”. – Florin Gardoș

Gardoș detaliază în ce a constat aportul lui Toni Petrea la antrenamente, care erau deschise de antrenorul secund și de către Thomas Neubert: „Toni îmi aduc aminte că ne mai dădea indicații la antrenamente, chiar și în timpul meciurilor. Încălzirea o făceam cu Neubert și apoi la începutul ședinței de pregătire făcea cu noi exercițiile de pasare, iar ulterior treceam la partea fundamentală unde prelua Reghe”.

ADVERTISEMENT

Florin Gardoș, suprins de ruptura dintre Reghe și Petrea: „Colaboratorii lui au mers cu el peste tot!”

Parteneriatul dintre Laurențiu Reghecampf și Toni Petrea poate fi considerat unul de succes, ținând cont de performanțele pe care cei doi le-au reușit.

Terminarea colaborării dintre cei doi a ridicat mult semne de întrebare, mai ales că Reghe își lua tot timpul staff-ul la orice club pe care îl antrena, însă la Al-Wasl totul s-a încheiat.

ADVERTISEMENT

„Nu mă gândeam că vor întrerupe colaborarea pentru că s-au înțeles și le-a mers foarte bine. Nu părea că se va întâmpla asta. Mai ales că până atunci colaboratorii lui Reghe au mers peste tot. Nu știu de ce nu au mai continuat. Probabil că Toni și-a dorit să fie principal și e normal să vrei asta la un moment dat”, a fost explicația lui Gardoș pentru despărțirea celor doi.

Jucătorii FCSB-ului, încântați de cum lucrează Toni Petrea la antrenamente: „Am auzit lucruri bune legat de ce ține de el”

Florin Gardoș e convins că dacă Gigi Becali îl va lăsa pe Toni Petrea să își facă treaba, noul antrenor al FCSB va reuși să facă performanțe, nu întâmplător este ultimul antrenor care a adus un trofeu, Cupa României în sezonul trecut.

ADVERTISEMENT

„Am auzit lucruri bune despre Toni Petrea de la jucătorii cu care a lucrat la FCSB în mandatul precendent. Ce ține de el. Acum nu mai e nicio surpriză că intervine patronul și așa mai departe. Strict de cum pregătea meciurile și antrenamentele am auzit lucruri bune”. – Florin Gardoș

Fostul jucător al FCSB-ului ne asigură de acest lucru și e convins că Toni Petrea poate face treabă bună: „Și știi cum e: una se discută într-un interviu la televizor când nu poți să spui nimic de rău și una e când discutăm noi între noi, fotbaliștii. Chiar am înțeles că e okay. Dacă ar fi lăsat ar putea face chiar el o treabă foarte bună. Nu cred că e întâmplător că a câștigat Cupa României. Are calități de antrenor”.

Care sunt plusurile lui Toni Petrea: „Din punctul ăsta de vedere e un avantaj”

Faptul că Toni Petrea a avut o colaborare bună cu Gigi Becali și că antrenorul cunoaște foarte bine jucătorii, staff-ul și situația de la FCSB, este din punctul de vedere al lui Gardoș un mare avantaj: „Mie mi-a plăcut că a fost asumat și nu a ascuns niciodată că patronul intervine în anumite momente. Din punctul ăsta de vedere e un avantaj, decât să pui antrenor care se face că nu știe despre ce e vorba și oferea tot felul de explicații la anumite schimbări. E un avantaj că a mai fost acolo și cunoaște jucătorii și clubul.

Mă gândeam că odată cu venirea lui Edi lucrurile vor merge bine și chiar s-a întâmplat asta. A fost surprinzătoare decizia lui și a patronului. Îmi pare rău pentru că am lucrat o perioadă cu Edi când încă era secund și am văzut de atunci că e un om care știe foarte mult fotbal.

Patronul e foarte imprevizibil și e greu de anticipat ce se va întâmpla și cât va rămâne Toni Petrea la FCSB. Poate să fie și de noroc, să țină de diferiți factori, depinde ce se va întâmpla și la CFR Cluj. Niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Dacă la CFR va fi liniște nu cred că vor rata titlul”.

E un meci cu ambiții mari. Era și înaintea venirii lui Reghe și Toni Petrea dar acum cred că va fi și mai mult. Sunt convins că își vor motiva foarte bine jucătorii pentru a-i demonstra celuilalt că e mai bun”, a declarat Florin Gardoș în exclusivitate pentru FANATIK.

Andrei Prepeliță, despre duelul dintre Laurențiu Reghecampf și Toni Petrea: „Știu că au o relație bună”

Fostul jucător al FCSB, Andrei Prepeliță, actual antrenor la FC Argeș și care a lucrat cu Laurențiu Reghecampf și Toni Petrea la FCSB e de părere că în perioada 2012-2014, actualul antrenor al echipei lui Gigi Becali nu se gândea să devină principal.

„A trecut mult timp de când lucram cu Toni Petrea și Reghe la FCSB și s-au schimbat mult amândoi. Sunt șapte ani. Au colaborat, foarte bine. Toni era atunci la început și nu cred că se gândea că va fi antrenor principal”. – Andrei Prepeliță în exclusivitate pentru FANATIK

„Va fi un meci foarte interesant și ambiții mari de ambele părți. E clar că Toni a învățat multe de la Reghe. Nu știu dacă a fost o ruptură între ei. Știu că au o relație bună. Toni cred că poate face treabă bună la FCSB, dar sincer nu m-am așteptat ca Edi Iordănescu să plece. A avut rezultate foarte bune”, a declarat și fostul jucător al lui FCSB, Andrei Prepeliță în exclusivitate pentru FANATIK.