FCSB, lovitură de ultimă oră în procesul de 37 de milioane de euro cu Steaua! Avocatul Căvescu: „Am depus cerere”. Exclusiv

pare că nu se va încheia vreodată, iar acum după ultima victorie a trupei din Ghencea urmează reluarea procesului în care sunt cerute despăgubiri uriașe formației ce activează în SuperLiga.

Avocatul FCSB-ului, decizie de ultimă oră înainte de reluarea procesului de despăgubiri cu Steaua

Adrian Căvescu, avocatul care a reprezentat-o pe FCSB la toate acțiunile din instanță ce au fost inițiate de cei de la Steaua, a anunțat prima măsură pe care o ia trupa din SuperLiga înainte de procesul ce urmează să se redeschidă miercuri, 8 aprilie. Se pare că trupa patronată de Gigi Becali a depus cerere de suspendare a procesului de 37 de milioane de euro.

„Da, am depus cerere de suspendare. Unul dintre motive e că nu a fost redactată motivarea în procesul pentru anularea mărcilor. După aceasta se poate recurge la căi extraordinare de contestație în anulare și revizuire. Și mai sunt și alte motive”, a spus Adrian Căvescu într-o declarație exclusivă pentru FANATIK.

Procesul în care cei de la Steaua cer despăgubiri de 37 de milioane de euro a fost înghețat în 2019, iar acum după ce s-a încheiat disputa în privința mărcii urmează să fie reluat pe 8 aprilie. Cele două aveau legătură pentru că reprezentanții CSA Steaua susțin că suma cerută reprezintă prejudiciul cauzat de utilizarea ilegală a mărcii Stelei timp de zece ani, între 2004 și 2014.

FCSB, retrogradată în cazul în care pierde procesul de despăgubiri?

Pentru cei de la FCSB procesul în privința despăgubirilor ar putea să aibă o semnificație cu atât mai mare cu cât existența echipei ar putea să fie pusă în pericol. Dacă se va da o decizie definitivă și formația din liga secundă o să câștige și trebuie să primească 37 de milioane de euro sau orice altă sumă uriașă, pe care Gigi Becali nu vrea să o achite, atunci regulamentele pot să ducă la dispariția formației aflată în culpă, pentru că s-ar cere falimentul firmei.

De cealaltă parte, , a anunțat șeful MApN, Radu Miruță, iar în stagiunea viitoare echipa ar putea să aibă drept de promovare în SuperLiga în cazul în care va rezolva problema. Astfel, în câțiva ani nu este exclusă varianta în care în primul eșalon să avem trupa din Ghencea și formația patronată de Gigi Becali să nu mai existe.