Sport

FCSB, din nou în play-out?! Verdict crunt al supercomputerului după dezastrul de la Craiova

FCSB a suferit o înfrângere umilitoare în fața Universității Craiova, iar șansele unei calificări în play-off au scăzut considerabil. Vezi care este predicția supercomputerului.
Dragos Petrescu
20.09.2026 | 06:25
FCSB din nou in playout Verdict crunt al supercomputerului dupa dezastrul de la Craiova
SPECIAL FANATIK
FCSB are doar 31% șanse să prindă play-off după dezastrul de la Craiova // FOTO: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a dat de pământ cu FCSB sâmbătă seară pe Ion Oblemenco, campioana en-titre din Superligă impunându-se cu un neverosimil 5-0. La scurt timp după terminarea duelului din Bănie, supercomputerul a analizat șansele „roș-albaștrilor” de calificare în play-off, iar acestea au scăzut considerabil. În momentul de față, procentajul ca echipa patronată de Gigi Becali să termine sezonul regulat în primele 6 este de doar 31%!

FCSB are doar 31% șanse să prindă play-off după dezastrul de la Craiova!

Continuă criza pentru fosta campioană a României. În ultimele cinci runde din campionatul intern, elevii lui Marius Baciu au obținut un singur punct, 2-2 în runda precedentă cu Petrolul. În rest, „roș-albaștrii” au înregistrat înfrângeri pe linie (0-1 cu CFR Cluj, 1-3 cu UTA Arad, 1-2 în derby-ul cu Dinamo și „manita” de sâmbătă cu Universitatea Craiova, 0-5). Astfel, FCSB a ajuns pe locul 10 în clasament, iar supercomputerul a venit cu o predicție cruntă pentru echipa lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Conform celor de la Football Meets Data, supercomputerul a analizat performanțele echipei bucureștene și speranțele unei calificări în play-off au scăzut dramatic. În prezent, șansele ca FCSB să ocupe un loc în primele 6 la finele sezonului regulat sunt de numai 31%.

Situația celor de la FCSB se agravează tot mai mult – un singur punct obținut în ultimele 5 etape de campionat. În acest moment, există o probabilitate de 69% ca echipa să rateze calificarea în play-off (primele 6 locuri) pentru al doilea sezon consecutiv”, se arată în comunicatul Football Meets Data.

ADVERTISEMENT
Șoșoacă inventează nenorociri la televiziunea rusă: „Politicienii de la putere se duc în...
Digi24.ro
Șoșoacă inventează nenorociri la televiziunea rusă: „Politicienii de la putere se duc în munți și opresc apa românilor”

Ianis Zicu, favorit să-l înlocuiască pe Marius Baciu la FCSB

După eșecul umilitor suferit de FCSB la Craiova, Gigi Becali este gata să-l demită din funcția de antrenor pe Marius Baciu. Ba mai mult, se pare că patronul fostei campioane are și un favorit pentru banca tehnică, și anume Ianis Zicu, actualul tehnician al celor de la Metaloglobus. Peluza Nord nu este însă de acord cu instalarea fostului jucător al lui Dinamo și Rapid la cârma „roș-albaștrilor”, dar chiar și așa, se pare că patronul nu mai are răbdare, explicând faptul că nu mai poate ține cont de părerea suporterilor, deoarece echipa arată foarte rău.

ADVERTISEMENT
Romina Gingașu, reacție-fulger după ce Nicușor Dan și-a aranjat șosetele lângă Volodimir Zelenski:...
Digisport.ro
Romina Gingașu, reacție-fulger după ce Nicușor Dan și-a aranjat șosetele lângă Volodimir Zelenski: ”O să-l sun personal”

Așadar, după ce Marius Baciu va părăsi echipa, cel mai probabil fostul antrenor de la Farul Constanța va semna cu FCSB. Această variantă a devenit posibilă și după ce Mirel Rădoi, finul lui Gigi Becali, încă nu i-a răspuns la telefon nașului său după plecarea de la Gaziantep.

ADVERTISEMENT
Întrebat de Mihai Rotaru, Gigi Becali a explodat: ”Eu sunt împărat, el e...
Fanatik
Întrebat de Mihai Rotaru, Gigi Becali a explodat: ”Eu sunt împărat, el e slujitor la palat”. Nu au scăpat nici Dan Șucu, nici șefii lui Dinamo
Gestul lui Filipe Coelho după U Craiova – FCSB 5-0, care nu s-a...
Fanatik
Gestul lui Filipe Coelho după U Craiova – FCSB 5-0, care nu s-a văzut la TV! Ce făcea antrenorul portughez în timp ce jucătorii sărbătoreau victoria
Emil Grădinescu îi cere public lui Gigi Becali să vândă echipa! „FCSB nu...
Fanatik
Emil Grădinescu îi cere public lui Gigi Becali să vândă echipa! „FCSB nu va performa altfel. Vinde tot!”
Tags:
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Decizia luată de Elena Ceaușescu împotriva Nadiei Comăneci din cauza relației cu Nicu...
iamsport.ro
Decizia luată de Elena Ceaușescu împotriva Nadiei Comăneci din cauza relației cu Nicu Ceaușescu: 'A fost îngrijorată'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!