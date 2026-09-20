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, campioana en-titre din Superligă impunându-se cu un neverosimil 5-0. La scurt timp după terminarea duelului din Bănie, supercomputerul a analizat șansele „roș-albaștrilor” de calificare în play-off, iar acestea au scăzut considerabil. În momentul de față, procentajul ca echipa patronată de Gigi Becali să termine sezonul regulat în primele 6 este de doar 31%!

FCSB are doar 31% șanse să prindă play-off după dezastrul de la Craiova!

Continuă criza pentru fosta campioană a României. În ultimele cinci runde din campionatul intern, elevii lui Marius Baciu au obținut un singur punct, 2-2 în runda precedentă cu Petrolul. În rest, „roș-albaștrii” au înregistrat înfrângeri pe linie (0-1 cu CFR Cluj, 1-3 cu UTA Arad, 1-2 în derby-ul cu Dinamo și „manita” de sâmbătă cu Universitatea Craiova, 0-5). Astfel, FCSB a ajuns pe locul 10 în clasament, iar supercomputerul a venit cu o predicție cruntă pentru echipa lui Gigi Becali.

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Conform celor de la Football Meets Data, supercomputerul a analizat performanțele echipei bucureștene și speranțele unei calificări în play-off au scăzut dramatic. În prezent, șansele ca FCSB să ocupe un loc în primele 6 la finele sezonului regulat sunt de numai 31%.

„Situația celor de la FCSB se agravează tot mai mult – un singur punct obținut în ultimele 5 etape de campionat. În acest moment, există o probabilitate de 69% ca echipa să rateze calificarea în play-off (primele 6 locuri) pentru al doilea sezon consecutiv”, se arată în comunicatul Football Meets Data.

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Ianis Zicu, favorit să-l înlocuiască pe Marius Baciu la FCSB

După eșecul umilitor suferit de FCSB la Craiova, Gigi Becali este gata să-l demită din funcția de antrenor pe Marius Baciu. Ba mai mult, se pare că patronul fostei campioane are și un favorit pentru banca tehnică, și anume , actualul tehnician al celor de la Metaloglobus. Peluza Nord nu este însă de acord cu instalarea fostului jucător al lui Dinamo și Rapid la cârma „roș-albaștrilor”, dar chiar și așa, se pare că patronul nu mai are răbdare, explicând faptul că nu mai poate ține cont de părerea suporterilor, deoarece echipa arată foarte rău.

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Așadar, după ce Marius Baciu va părăsi echipa, cel mai probabil fostul antrenor de la Farul Constanța va semna cu FCSB. Această variantă a devenit posibilă și după ce Mirel Rădoi, finul lui Gigi Becali, încă nu i-a răspuns la telefon nașului său după plecarea de la Gaziantep.