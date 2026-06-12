Sport

FCSB, lovitură pentru Universitatea Craiova după sezonul în care oltenii au făcut eventul! FRF a făcut anunțul

Deși Universitatea Craiova a câștigat SuperLiga și Cupa României, FCSB a reușit să le dea lovitura oltenilor în altă parte! Anunțul a fost făcut pe site-ul FRF
Ciprian Păvăleanu
12.06.2026 | 14:34
FCSB lovitura pentru Universitatea Craiova dupa sezonul in care oltenii au facut eventul FRF a facut anuntul
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FCSB a învins-o pe U Craiova în finala Cupei Elitelor U15. Foto: Colaj FANATIK
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Viitorul sună destul de bine pentru FCSB. După ce roș-albaștrii au câștigat finala Ligii Elitelor U16, au reușit să ridice Cupa Elitelor la categoria U15, în detrimentul Universității Craiova. Astfel, echipa bucureșteană îi dă o mică lovitură formației din Bănie după ce aceasta a câștigat campionatul și Cupa României la nivel de seniori.

FCSB a câștigat Cupa Elitelor U15. Roș-albaștrii au trecut de micii olteni în finală

La Centrul Național de Fotbal Buftea s-a disputat finala Cupei Elitelor U15. Vineri, 12 iunie, de la ora 11:00, FCSB a câștigat trofeul în fața Universității Craiova, la scurt timp după ce au pierdut în finala Ligii Elitelor U15 în fața celor de la CFR Cluj.

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Partida a fost transmisă în direct pe canalul de YouTube al Federației Române de Fotbal, iar scorul final a fost 2-1 în favoarea lui FCSB. Cel mai bun jucător al bucureștenilor a fost portarul Filip Roșca, care și-a salvat colegii în mai multe situații. Această victorie reprezintă o șansă de revanșă importantă pentru FCSB, care va disputa Supercupa Elitelor U15 împotriva clujenilor.

Cum au arătat loturile celor două formații U15

FCSB a deschis scorul rapid prin Răzvan Rădoi, în minutul 13, iar micii olteni au restabilit egalitatea la câteva minute după pauză, prin Mario Duță, care a înscris în minutul 46. Puștii lui FCSB au dat lovitura în prelungirile partidei, în minutul 80+2, prin golul marcat de Alexandru Miclescu. Iată cum au arătat cele două loturi:

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  • Universitatea Craiova: 31. Alberto MOSCATELLI – 5. Raul BUZDUN, 4. Maximilian ANGHEL (8. Ioan MIULESCU 41), 2. Eric CRISBĂȘANU – 20. Alexandru PÂNCU (11. Mihnea NEACȘU 69), 15. Alexandru PETRESCU, 18. Petruș COJOCARU, 7. Vladimir MICLĂU-cpt. – 17. Mario DUȚĂ (9. Esteban NEDELCU 74), 13. Darius PLOPEANU, 10. Mario VELCOVICI (22. Darius CIUCARDEL 69). Rezerve: 1. Darius DURAC – 3. Robert NICOLAESCU, 6. Lucas STAICU, 14. Ianis NEACȘU, 16. David CHIRIȚESCU. Antrenor: Gabriel VELCOVICI
  • FCSB: 12. Filip ROȘCA – 20. Darius PUȘCACIU (22. Luca ALBU 68), 4. Andrei TAȘCU, 25. Andrei NĂSTASE, 34. Răzvan GROSARIU – 14. Răzvan RĂDOI (39. Nicolas CONSTANTIN 49), 38. Dragoș POSTEUCĂ (77. Mihai GRUIA 68), 90. Denis BURCEA (31. Nicholas PINTILII 49) – 7. David TAMAȘ-cpt., 9. David ȘERBAN, 30. Sasha ȘERBAN (35. Alexandru MICLESCU 63). Rezerve: 99. Matei CÎRJĂ – 44. David BARBU. Antrenor: Florin DREGHICIU. 

FCSB a câștigat Liga Elitelor U16

Dacă la categoria U15 au pierdut finala împotriva juniorilor lui CFR Cluj, la generația mai mare cu un an roș-albaștrii au triumfat chiar în fața rivalilor de la Rapid. „FCSB este campioana Ligii Elitelor U16, după ce a trecut, în finală, cu 1-0, de Rapid. Golul victoriei echipei pregătite de Tudor David a fost reușit de David Avram, în minutul 81. Atacantul în vârstă de 16 ani a debutat pentru echipa de seniori acum aproape două săptămâni, la meciul de la Sibiu, contra celor de la FC Hermannstadt. Clubul nostru îi felicită pe tinerii fotbaliști pentru această reușită și le urează mult succes în continuare!”, au transmis cei de la FCSB pe Facebook.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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