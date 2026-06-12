FCSB, lovitură pentru Universitatea Craiova după sezonul în care oltenii au făcut eventul! FRF a făcut anunțul

Viitorul sună destul de bine pentru FCSB. După ce roș-albaștrii au câștigat finala Ligii Elitelor U16, au reușit să ridice Cupa Elitelor la categoria U15, în detrimentul Universității Craiova. Astfel, echipa bucureșteană îi dă o mică lovitură formației din Bănie după ce aceasta a câștigat campionatul și Cupa României la nivel de seniori.
La Centrul Național de Fotbal Buftea s-a disputat finala Cupei Elitelor U15. Vineri, 12 iunie, de la ora 11:00, FCSB a câștigat trofeul în fața Universității Craiova, la scurt timp după ce au pierdut în finala Ligii Elitelor U15 în fața celor de la CFR Cluj.
Partida a fost transmisă în direct pe canalul de YouTube al Federației Române de Fotbal, iar scorul final a fost 2-1 în favoarea lui FCSB. Cel mai bun jucător al bucureștenilor a fost portarul Filip Roșca, care și-a salvat colegii în mai multe situații. Această victorie reprezintă o șansă de revanșă importantă pentru FCSB, care va disputa Supercupa Elitelor U15 împotriva clujenilor.
FCSB a deschis scorul rapid prin Răzvan Rădoi, în minutul 13, iar micii olteni au restabilit egalitatea la câteva minute după pauză, prin Mario Duță, care a înscris în minutul 46. Puștii lui FCSB au dat lovitura în prelungirile partidei, în minutul 80+2, prin golul marcat de Alexandru Miclescu. Iată cum au arătat cele două loturi:
Dacă la categoria U15 au pierdut finala împotriva juniorilor lui CFR Cluj, la generația mai mare cu un an roș-albaștrii au triumfat chiar în fața rivalilor de la Rapid. „FCSB este campioana Ligii Elitelor U16, după ce a trecut, în finală, cu 1-0, de Rapid. Golul victoriei echipei pregătite de Tudor David a fost reușit de David Avram, în minutul 81. Atacantul în vârstă de 16 ani a debutat pentru echipa de seniori acum aproape două săptămâni, la meciul de la Sibiu, contra celor de la FC Hermannstadt. Clubul nostru îi felicită pe tinerii fotbaliști pentru această reușită și le urează mult succes în continuare!”, au transmis cei de la FCSB pe Facebook.